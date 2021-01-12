Досягнуто домовленості про постачання української електроенергії в Молдову та Румунію, - Зеленський
Україна й Молдова домовилися про збільшення обсягів молдовських запасів природного газу в українських сховищах, про відновлення поставок електроенергії в Молдову і транзит електроенергії з України в Румунію через територію Молдови.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Є безліч напрацювань для поглиблення нашої співпраці в енергетичній сфері. Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдовської сторони в українських сховищах, проєкт транзиту європейського газу територією Молдови в Україну, відновлення поставок електроенергії в Молдову і транзиту електроенергії з України в Румунію, який пройде територією Молдови", - зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив також на важливості спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні, "особливо на його придністровській ділянці".
"Це справді дуже важлива сфера нашої співпраці, з огляду, зокрема, і на наше прагнення в інтеграції до спільного ринку з Європейським Союзом", - наголосив президент.
а украинский потребитель остался без льготного тарифа на электроотопление, 30-км отАЭС зонных льгот, и недорогих первых 100 квт...
а на коліна поставити і принизити і в стійло загнати - то дійсно так...тим паче останні події... (повилазило навіть те, що пікнути боялось)
Он, вообще, вменяем?
У моей знакомой мама замдиректора Молдвинпрома, передает исключительно коньячный спирт.
Все остальное, по ее словам, моча.
Так то, дійсно, був найкращий "Кагор", який я коли-небудь пробував у житті.
Незрівнянний смак.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Раз Украина собралась поставлять свою электроэнергию в Молдову, то значит внутри страны есть ее избыток. А раз есть избыток, то она должна дешеветь, а не дорожать. Чем больше одноименного товара на рынке, тем он дешевле.
Второе, раз есть избыток электроэнергии и некуда ее девать, то зачем еще покупать в россии и в Беларуссии?
Избыток электроэнергии в Украине был. Были введены трехдиапозонные счетчики, введен льготный тариф, активно рекламировался обогрев домов и полов электроэнергией, во вновь построенных домах стали ставить электропечи с пониженным тарифом по сравнению с домами с плитами на газу и т. д.
Прошло сравнительное короткое время. Появились олигархи.
Заводы, фабрики, воинские части, и т.д. стали закрываться, которые потребляли огромное количество электроэнергии, Крым откололся и часть Донбасса. По идее, ее должно было стать столько много, что населению должны были "доплачивать" за ее использование, как сейчас делается в некоторых странах. Например, в Германии. Там:
владельцы заводов и другие крупные потребители получали более 50 евро за каждый мегаватт-час использованного электричества
https://habr.com/ru/post/409387/
Но у нас не как у людей. Как только электроэнергией завладел Ахметов и ему подобные, электроэнергия вдруг исчезла. Ее стало не хватать. Даже в кацапстане стали закупать.
Такое впечатление, что электроэнергия продается на Запад по бросовым ценам, а нам впаривают повышенные тарифы, чтобы олигархи смогли компенсировать свои якобы потери и еще заработать на "хлеб с маслом".
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1349043163378409474 2 ч
На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу. Хроника