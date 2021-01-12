УКР
Новини
3 455 63

Досягнуто домовленості про постачання української електроенергії в Молдову та Румунію, - Зеленський

Україна й Молдова домовилися про збільшення обсягів молдовських запасів природного газу в українських сховищах, про відновлення поставок електроенергії в Молдову і транзит електроенергії з України в Румунію через територію Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Є безліч напрацювань для поглиблення нашої співпраці в енергетичній сфері. Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдовської сторони в українських сховищах, проєкт транзиту європейського газу територією Молдови в Україну, відновлення поставок електроенергії в Молдову і транзиту електроенергії з України в Румунію, який пройде територією Молдови", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив також на важливості спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні, "особливо на його придністровській ділянці".

"Це справді дуже важлива сфера нашої співпраці, з огляду, зокрема, і на наше прагнення в інтеграції до спільного ринку з Європейським Союзом", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Молдова мають намір стати частиною ініціативи "Тримор’я", - спільна заява Зеленського і Санду

Зеленський Володимир (25515) Молдова (2128) Румунія (1246) Електрика (2048)
+17
мля, ви коли запустите в роботу 5 законсервованих блоків АЕС??? Навіщо купуєте е/е в касапів?
показати весь коментар
12.01.2021 14:46 Відповісти
+13
все правильно, а ми у кацапів і бульбашів купуватимемо! Стратег всраний!
показати весь коментар
12.01.2021 14:46 Відповісти
+11
а какого хрена в мордоре эл-во покупать собрались?
показати весь коментар
12.01.2021 14:46 Відповісти
мля, ви коли запустите в роботу 5 законсервованих блоків АЕС??? Навіщо купуєте е/е в касапів?
показати весь коментар
12.01.2021 14:46 Відповісти
Коли буде проУкраїнский президент тоді і запустять. Заразт прокацапский тому і купуємо в лаптестані!
показати весь коментар
12.01.2021 14:47 Відповісти
Все згідно кремлівського сценарія розвитку України!!! ))))
показати весь коментар
12.01.2021 15:12 Відповісти
Да уж..
показати весь коментар
12.01.2021 17:37 Відповісти
кошерно потому что, купили кацапскую втридорого - откатили 50%, продали в Европу втридорого оформили по 5 копеек, опять разницу в карман, время такое, нужно рвать копейку поку дурачёк на лыжах правит, время золотое.
показати весь коментар
13.01.2021 10:35 Відповісти
а какого хрена в мордоре эл-во покупать собрались?
показати весь коментар
12.01.2021 14:46 Відповісти
Все згідно кремлівського сценарія розвитку України!!! ))))
показати весь коментар
12.01.2021 15:14 Відповісти
все правильно, а ми у кацапів і бульбашів купуватимемо! Стратег всраний!
показати весь коментар
12.01.2021 14:46 Відповісти
Приднестровье-решили поддержать?
показати весь коментар
12.01.2021 14:47 Відповісти
где видите упоминание о приднестроФиках ?
показати весь коментар
12.01.2021 14:52 Відповісти
кто-то же ему эту ересь в уши вкладывает.... посмешище
показати весь коментар
12.01.2021 14:47 Відповісти
А конечные потребители должны получать первые 100кВт со скидкой. Вот будет здорово.
показати весь коментар
12.01.2021 14:47 Відповісти
...это не та электроэнергия, которую в Беларуси закупаете, зеленые?
показати весь коментар
12.01.2021 14:48 Відповісти
Экспорт украинской в Молдавию... А зачем в Украину из ********* и белорусии?????
показати весь коментар
12.01.2021 14:49 Відповісти
как все хитро закручено, правда?
а украинский потребитель остался без льготного тарифа на электроотопление, 30-км отАЭС зонных льгот, и недорогих первых 100 квт...
показати весь коментар
12.01.2021 14:54 Відповісти
Україна має цілком припинити імпорт електро ,своєї з головою вистачить !!)))
показати весь коментар
12.01.2021 15:11 Відповісти
це очевидно і розумно і обгрунтовано.... але...тільки не для тих, кто воду мутить, пейси крутить - гешефт с того має!
показати весь коментар
12.01.2021 15:22 Відповісти
Головний гешефт ,це кремлівський,руйнація України з метою повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
показати весь коментар
12.01.2021 15:25 Відповісти
це бонус... можно сказати "Оскар" - ціль, прагнення... а гешефтики тут умовно свої...на місцях...(як глисти і п"явки) ще непоганий мають..
а на коліна поставити і принизити і в стійло загнати - то дійсно так...тим паче останні події... (повилазило навіть те, що пікнути боялось)
показати весь коментар
12.01.2021 15:32 Відповісти
Мета Московіі зруйнувати енергетичну галузь України ,зробити Україну цілком енергозалежною від Московіі !!))
показати весь коментар
12.01.2021 15:35 Відповісти
Вы сами верите в эту чушь , которую написали !
показати весь коментар
12.01.2021 14:49 Відповісти
Они написали то, что делает президент и его правительство.
показати весь коментар
12.01.2021 15:14 Відповісти
президент и его правительство.--------це маріонетки,лялькі кремлівського балагана !!! Лялькі не спроможні на власні дії,вони мусят діяти за сценарієм та волею ляльководів !!)))
показати весь коментар
12.01.2021 15:38 Відповісти
ми шо, ектрику в расісі купувати не будемо?
показати весь коментар
12.01.2021 14:51 Відповісти
Бизнес по-зеленски: купить электричество у кацапов по два бакса, продать румынам по одному баксу.
показати весь коментар
12.01.2021 14:53 Відповісти
Почему цену скрывают? Раньше поставляли почти в два раза дешевле, чем населению
показати весь коментар
12.01.2021 14:53 Відповісти
Как можно такое натянуть на голову??????
показати весь коментар
12.01.2021 14:54 Відповісти
Думали тупой, а он еще тупее
показати весь коментар
12.01.2021 14:54 Відповісти
Это Перемога или Зрада Зрадная?
показати весь коментар
12.01.2021 14:55 Відповісти
.Купляєм в паРаші , продаєм в Молдову , оце бл... - ПЕЕРЕМОГА !! .
показати весь коментар
12.01.2021 14:57 Відповісти
Це зедібілізм ,Україна спроможна забеспечувати себе та експортувати в Молдову та Румунію ,цілком відмовившись від імпорта з Білорусі та Московіі!!!))
показати весь коментар
12.01.2021 15:09 Відповісти
Не понял. Сами покупают за границей, молдоване убили Днестр своими сраными ГЭС.
Он, вообще, вменяем?
показати весь коментар
12.01.2021 14:58 Відповісти
Вменяемый зеленский -- Вы смеётесь?
показати весь коментар
12.01.2021 15:40 Відповісти
Ну то, что Молдавии понятно, а шо нам из Молдавии? Трусы Сандины нюхать будем?
показати весь коментар
12.01.2021 14:59 Відповісти
А чем Молдова богата? Бухло, виноград, фрукты...Если серьёзно, больше и не знаю ничего.
показати весь коментар
12.01.2021 15:13 Відповісти
Бухло там тоже дерьмовое и после лихих 90-х его практически не завозят.
У моей знакомой мама замдиректора Молдвинпрома, передает исключительно коньячный спирт.
Все остальное, по ее словам, моча.
показати весь коментар
12.01.2021 15:20 Відповісти
Ты,как все все рашинские холопы,просто не знаешь что такое хорошее вино. Да тебе оно и не по карману,так что бери гармонь и иди боярничай дальше!
показати весь коментар
12.01.2021 17:10 Відповісти
Мій знайомий колись привіз із Молдови кілька ящиків "Кагору".
Так то, дійсно, був найкращий "Кагор", який я коли-небудь пробував у житті.
Незрівнянний смак.
показати весь коментар
12.01.2021 18:49 Відповісти
Для тебя и то что знаешь-много.
показати весь коментар
12.01.2021 17:12 Відповісти
это же самая настоящая МЕРЗОСТЬ - продавать электроэнергию в молдавию, а самим покупать её в белорусии и повышать тарифы украинским потребителям !!! ( ничего личного против молдавии !)
показати весь коментар
12.01.2021 14:59 Відповісти
Jesli eto budet s belorus togda budet ban i Ukraine. zapomnite na dolgo
показати весь коментар
12.01.2021 15:03 Відповісти
А Украина в это же время будет покупать электричество у Беларуси...
показати весь коментар
12.01.2021 15:11 Відповісти
Достигнута договоренность о поставках украинской электроэнергии в Молдову

-------------------------------------------------------------------------------------------
Раз Украина собралась поставлять свою электроэнергию в Молдову, то значит внутри страны есть ее избыток. А раз есть избыток, то она должна дешеветь, а не дорожать. Чем больше одноименного товара на рынке, тем он дешевле.
Второе, раз есть избыток электроэнергии и некуда ее девать, то зачем еще покупать в россии и в Беларуссии?
Избыток электроэнергии в Украине был. Были введены трехдиапозонные счетчики, введен льготный тариф, активно рекламировался обогрев домов и полов электроэнергией, во вновь построенных домах стали ставить электропечи с пониженным тарифом по сравнению с домами с плитами на газу и т. д.
Прошло сравнительное короткое время. Появились олигархи.
Заводы, фабрики, воинские части, и т.д. стали закрываться, которые потребляли огромное количество электроэнергии, Крым откололся и часть Донбасса. По идее, ее должно было стать столько много, что населению должны были "доплачивать" за ее использование, как сейчас делается в некоторых странах. Например, в Германии. Там:
владельцы заводов и другие крупные потребители получали более 50 евро за каждый мегаватт-час использованного электричества

https://habr.com/ru/post/409387/

Но у нас не как у людей. Как только электроэнергией завладел Ахметов и ему подобные, электроэнергия вдруг исчезла. Ее стало не хватать. Даже в кацапстане стали закупать.
Такое впечатление, что электроэнергия продается на Запад по бросовым ценам, а нам впаривают повышенные тарифы, чтобы олигархи смогли компенсировать свои якобы потери и еще заработать на "хлеб с маслом".
показати весь коментар
12.01.2021 15:16 Відповісти
По законам рынка, если предложение превышает спрос, то стоимость товара снижается. То же самое происходит с ценами на электроэнергию.
показати весь коментар
12.01.2021 15:20 Відповісти
В Україні не ринок,а балаган,лялькова вистава кремлівських маріонеток !!)))
показати весь коментар
12.01.2021 15:33 Відповісти
Вы чего? Охирели? Я покупаю за 1.68 , а вы дешего продаете? ТВАРИ.
показати весь коментар
12.01.2021 15:18 Відповісти
Вистава кремлівського балагана зелених ляльок триває !!!)))
показати весь коментар
12.01.2021 15:27 Відповісти
круто! мы электрику в Молдову, а росися нам. "бизнес" от шмыгалят.
показати весь коментар
12.01.2021 15:25 Відповісти
Mne drug skazal Ukraina,Belorus ili raska toze samoje ja sporil,no teper kak vizu mozet on bil i prav
показати весь коментар
12.01.2021 15:26 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!)))
показати весь коментар
12.01.2021 15:29 Відповісти
Не понял. Получается,что из-за того что Украина начнет поставлять электроэнергию в Молдову и Румынию,она (Украина) становится в один ряд с Белоруссией и рфией? Посвятите и нас в Вашу логику.
показати весь коментар
12.01.2021 16:10 Відповісти
Jelsi eto budet Belorus elektra da.Ix prezident obecal nepokupat elektru s AES Belorus,kak i vse ES strani no kak vidim slovo *********.Tut logika sto slovo nado derzat
показати весь коментар
12.01.2021 16:29 Відповісти
Специально еще раз перечитал шапку,но так и не увидел слово Беларусь.
показати весь коментар
12.01.2021 16:42 Відповісти
Da i ja neuvidel no vam nestrano sto zakupjetsia energija s Belorus ..tam budet perebor s energijej.Nevazno mi uznajem,a togda razberiomsia.
показати весь коментар
12.01.2021 16:49 Відповісти
Rumynije to sto mi skazem tak i zdelajet.Mi vet druzja s nimi ili net?
показати весь коментар
12.01.2021 16:51 Відповісти
Обьясняю. Покупают у нас, и перепродают вам. Схема как с креветками.А вино ваше действительно не очень.
показати весь коментар
12.01.2021 17:16 Відповісти
Никто,ничего не купил.А на тебя насрать.
показати весь коментар
12.01.2021 19:45 Відповісти
Nas ministr otkazalsia jexat v Ukrainu izza etogo,stob bylo jasnej.
показати весь коментар
12.01.2021 17:24 Відповісти
Nam eta tema v tom ze urovne kak i Ukraine SP2 ne mense daze bolse
показати весь коментар
12.01.2021 16:33 Відповісти
Поставляйте "зеленую" по 5 гривень.
показати весь коментар
12.01.2021 18:46 Відповісти
На встрече с Зеленским президент республики Молдова Майя Санду обратилась к нему с просьбой способствовать блокированию снабжения и ротации личного состава оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Зеленский уклонился от прямого ответа на эту просьбу. Хроника
показати весь коментар
12.01.2021 21:22 Відповісти
А на який "прямой ответ" вона сподівалася? Це питання упирається в непереборні протиріччя: Придністрянщина то споконвічна українська земля, споконвіків заселена Українцями. Т.з. ПМР була наспіх зліплена Сталіном з Лівобережних українських земель, як плацдарм для захоплення Бесарабії. Українці Придністрянщини ніколи не сприймуть румунізацію. У випадку "аншлюсу" Молдавії Румунією (а Санду до того "хилить") - Придністрянщина повернеться до складу України. Тут Зеленський дипломатично "промовчав"...
показати весь коментар
13.01.2021 09:45 Відповісти
 
 