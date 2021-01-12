Досягнуто домовленості про постачання української електроенергії в Молдову та Румунію, - Зеленський

Україна й Молдова домовилися про збільшення обсягів молдовських запасів природного газу в українських сховищах, про відновлення поставок електроенергії в Молдову і транзит електроенергії з України в Румунію через територію Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Є безліч напрацювань для поглиблення нашої співпраці в енергетичній сфері. Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдовської сторони в українських сховищах, проєкт транзиту європейського газу територією Молдови в Україну, відновлення поставок електроенергії в Молдову і транзиту електроенергії з України в Румунію, який пройде територією Молдови", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив також на важливості спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні, "особливо на його придністровській ділянці".

"Це справді дуже важлива сфера нашої співпраці, з огляду, зокрема, і на наше прагнення в інтеграції до спільного ринку з Європейським Союзом", - наголосив президент.

