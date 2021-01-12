РУС
В Берлине началась встреча советников глав государств "нормандской четверки"

В Берлине началась встреча советников глав государств "нормандской четверки"

Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине началась в 14:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Встреча проходит в Ведомстве канцлера ФРГ.

Украинскую сторону на встрече представляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Стороны еще раз обсудят состояние выполнения договоренностей парижского саммита лидеров "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря 2019 года, и, как предполагается, подготовку к новому саммиту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак прибыл в Берлин на встречу советников глав государств "нормандской четверки"

+10
Та пишите уже прямо: агент ГРУ РФ "Козырь" отбыл для получения инструкций из Центра...
показать весь комментарий
12.01.2021 15:13 Ответить
+6
дозвольте запитати, любі зайчики, от на..я ми утримуємо ту Кулєбу за державний кошт, якщо його роботу виконує завгосп ОП?
показать весь комментарий
12.01.2021 15:12 Ответить
+6
Только представляющих интересы Украины там нет.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:25 Ответить
