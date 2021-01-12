У Берліні розпочалася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки"
Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні почалася о 14:00 за київським часом.
Зустріч проходить у Відомстві канцлера ФРН.
Українську сторону на зустрічі представляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Російську делегацію очолює заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак.
Сторони ще раз обговорять стан виконання домовленостей паризького саміту лідерів "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня 2019 року, і, як передбачається, підготовку до нового саміту.
