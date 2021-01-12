УКР
Новини
У Берліні розпочалася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки"

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" в Берліні почалася о 14:00 за київським часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зустріч проходить у Відомстві канцлера ФРН.

Українську сторону на зустрічі представляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Російську делегацію очолює заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників глав держав "нормандської четвірки"

Сторони ще раз обговорять стан виконання домовленостей паризького саміту лідерів "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня 2019 року, і, як передбачається, підготовку до нового саміту.

Берлін (194) нормандська четвірка (1526)
Топ коментарі
+10
Та пишите уже прямо: агент ГРУ РФ "Козырь" отбыл для получения инструкций из Центра...
12.01.2021 15:13 Відповісти
+6
дозвольте запитати, любі зайчики, от на..я ми утримуємо ту Кулєбу за державний кошт, якщо його роботу виконує завгосп ОП?
12.01.2021 15:12 Відповісти
+6
Только представляющих интересы Украины там нет.
12.01.2021 15:25 Відповісти
дозвольте запитати, любі зайчики, от на..я ми утримуємо ту Кулєбу за державний кошт, якщо його роботу виконує завгосп ОП?
12.01.2021 15:12 Відповісти
Та пишите уже прямо: агент ГРУ РФ "Козырь" отбыл для получения инструкций из Центра...
12.01.2021 15:13 Відповісти
а кто у нас министр иностранных дел? фейсбучный тролль кулеба?
12.01.2021 15:22 Відповісти
Только представляющих интересы Украины там нет.
12.01.2021 15:25 Відповісти
"****** они все!"
(с) "Брат" 1997 р.
12.01.2021 15:30 Відповісти
Кизяк з дерьмаком поспішають.
Байден любит скорость: санкционные "ласточки" новоизбранного президента США
https://www.youtube.com/watch?v=K3LA731toiA
12.01.2021 15:31 Відповісти
и не надо в Оман...
12.01.2021 15:34 Відповісти
В українській мові від радника до зрадника лише одна літера...
12.01.2021 15:39 Відповісти
ЗЕрадник.
12.01.2021 16:04 Відповісти
Це слово-новотвір і ще не прижилося...
12.01.2021 16:07 Відповісти
Дарю.
12.01.2021 16:08 Відповісти
Все хочуть встигнути до інавгурації Байдена -- нюню
12.01.2021 15:57 Відповісти
почалася сдача України
12.01.2021 17:14 Відповісти
 
 