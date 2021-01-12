РУС
Минцифры запускает "ВзаємоДію" - национальную платформу электронной демократии

Министерство цифровой трансформации работает над развитием электронной демократии и собрало все доступные инструменты электронного участия на одной платформе, получившей название "ВзаємоДія".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы смогут свободно коммуницировать с госорганами и участвовать в принятии решений. Платформа станет полезной гражданам, государственным служащим, общественным организациям и представителям СМИ", - написал Федоров в фейсбуке.

Он рассказал о сервисах, которые будут доступны на платформе:

✔️e-обращения и е-запросы - подача обращений и запросов онлайн, отслеживание статуса их рассмотрения и получения ответа в личном кабинете;
✔️е-консультации - возможность оставлять комментарии к проектам нормативно-правовых актов и документов, а также вносить предложения по их содержанию;
✔е-петиции - возможность просто и удобно инициировать или поддержать уже представленную в Кабинет Министров Украины петицию, отслеживать статус их рассмотрения и гарантированно получить ответ;
✔️е-конкурсы - участие в отборе проектов институтов гражданского общества, которым будут оказывать финансовую поддержку, а также отслеживание их осуществления;
✔️е-выборы членов общественных советов при органах исполнительной власти, а также конкурсы проектов Всеукраинского общественного бюджета;
✔️правительственная информация (новости, контакты органов исполнительной власти, публичные отчеты топ-чиновников).

Читайте также: Стартовал эксперимент по изменению прописки через "Дію"

"Первые сервисы платформы начнут действовать весной 2021. Минцифра планирует постепенно расширять функционал сервисов и подключить к платформе как можно больше центральных и местных органов исполнительной власти", - добавил Федоров.

Топ комментарии
+7
Через какое е-обращение можно отослать зелёных к зелёной матери?
12.01.2021 15:26 Ответить
12.01.2021 15:26 Ответить
+5
вообщем готовятся к следующим выборам, что б голосование на второй строк зеленского через едию показало 85%
12.01.2021 15:25 Ответить
12.01.2021 15:25 Ответить
+5
здесь е-лектричество не поможет,

только по-старинке - хорошим дубцем по спине
12.01.2021 15:28 Ответить
12.01.2021 15:28 Ответить
...зебилы, электронная - прошлый век, даешь позитронную!
12.01.2021 15:24 Ответить
12.01.2021 15:24 Ответить
вообщем готовятся к следующим выборам, что б голосование на второй строк зеленского через едию показало 85%
12.01.2021 15:25 Ответить
Только 146%, не меньше.
12.01.2021 15:47 Ответить
Через какое е-обращение можно отослать зелёных к зелёной матери?
12.01.2021 15:26 Ответить
здесь е-лектричество не поможет,

только по-старинке - хорошим дубцем по спине
12.01.2021 15:28 Ответить
"ВзаємоБла-Бла-Бла"

а "Прозоро" - реально действующую программу антикоррупции практически похерили
12.01.2021 15:26 Ответить
Чего *** ?
12.01.2021 15:32 Ответить
прямо всё предусмотрели.. и "е-конкурсы", и "е-выборы"..
а "е-бал" и "е-бан" забыли..
12.01.2021 15:35 Ответить
внедрите сначала в сн, богуцкая волала что коммуникации нет
показать весь комментарий
Пусть ведро снимет !
12.01.2021 16:43 Ответить
Запустили вони... КлоунаДію...
12.01.2021 15:42 Ответить
самі будуть накручувати голоси за що їм треба..ось така муйня малята
12.01.2021 15:47 Ответить
Е-роплан нужно строить и улетать, нафиг, из этого дурдома....
показать весь комментарий
в секретных лабораториях "минцифры" разрабатывают роботов-помощников, которые помогут справляться с дневной рутиной. Первый прототип был разработан специально под потребности преЗЕдента и уже проходит "боевые" испытания в реальных условиях
Мінцифра запускає "ВзаємоДію" - національну платформу електронної демократії - Цензор.НЕТ 6859
12.01.2021 15:53 Ответить
Черговий "пук" у Дію!!!
12.01.2021 15:55 Ответить
Херь какаята.
12.01.2021 15:59 Ответить
"...коммуницировать с госорганами и участвовать в принятии решений..."
Ха
Ха
Ха!
Буратины, поучавствуйте в принятии решений новых платёжек за ЖКХ. А решать вам никто так просто не даст.
12.01.2021 16:00 Ответить
Чтобы решать вам сперва придётся отобрать свою страну у бандитов.
12.01.2021 16:03 Ответить
даже в Сингапуре до такого прорыва не додумались!) вот умище у говнозелени)
12.01.2021 16:02 Ответить
є обман
є маніпуляція
показать весь комментарий
Дела давно минувших дней....
Лет так 15 назад, после 2004 года, уже была "электронная демократия", кстати по оформлению весьма похожая на нынешний цензор....
И законопроекты от общественности были, правда рассмотрели только один - под Турчинова, про льготы религиозным организациям.
И отчего она умерла?
Потому, что вся эта народная нормативная творчисть НАХРЕН никому не была нужна.
В добрый путь по старым рельсам!
12.01.2021 16:36 Ответить
Ця платформа, ще не народившись, вже застаріла, бо не забезпечує у повній мірі захист інформації, особливо від зловживань влади. У той час як існують так звані транспарентні системи, які не дають можливостей фальсифікувати результати виборів представникам влади. Це вже доведено і в теорії, і на практиці. А пан Федоров досі ще "не в курсі" або робить вигляд, що про це не знає. Ганьба!
12.01.2021 17:27 Ответить
