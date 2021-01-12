Минцифры запускает "ВзаємоДію" - национальную платформу электронной демократии
Министерство цифровой трансформации работает над развитием электронной демократии и собрало все доступные инструменты электронного участия на одной платформе, получившей название "ВзаємоДія".
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы смогут свободно коммуницировать с госорганами и участвовать в принятии решений. Платформа станет полезной гражданам, государственным служащим, общественным организациям и представителям СМИ", - написал Федоров в фейсбуке.
Он рассказал о сервисах, которые будут доступны на платформе:
✔️e-обращения и е-запросы - подача обращений и запросов онлайн, отслеживание статуса их рассмотрения и получения ответа в личном кабинете;
✔️е-консультации - возможность оставлять комментарии к проектам нормативно-правовых актов и документов, а также вносить предложения по их содержанию;
✔е-петиции - возможность просто и удобно инициировать или поддержать уже представленную в Кабинет Министров Украины петицию, отслеживать статус их рассмотрения и гарантированно получить ответ;
✔️е-конкурсы - участие в отборе проектов институтов гражданского общества, которым будут оказывать финансовую поддержку, а также отслеживание их осуществления;
✔️е-выборы членов общественных советов при органах исполнительной власти, а также конкурсы проектов Всеукраинского общественного бюджета;
✔️правительственная информация (новости, контакты органов исполнительной власти, публичные отчеты топ-чиновников).
"Первые сервисы платформы начнут действовать весной 2021. Минцифра планирует постепенно расширять функционал сервисов и подключить к платформе как можно больше центральных и местных органов исполнительной власти", - добавил Федоров.
