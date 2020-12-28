Стартовал эксперимент по изменению прописки через "Дію"
Прописку разрешили менять в электронной форме, но пока - только в отдельных городах.
Соответствующее постановление было одобрено на заседании Кабинета Министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"Подать заявку на получение услуги можно будет на портале "Дія". Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Услуга будет доступна для: детей в возрасте от 14 до 18 лет и украинцев, которые имеют ID-карту.
На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины. С середины весны она должна заработать уже "для большой части украинцев", - пообещал Федоров в Telegram.
"Как всегда, это будет очень просто и удобно", - утверждает он.
