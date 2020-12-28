РУС
Новости
Стартовал эксперимент по изменению прописки через "Дію"

Прописку разрешили менять в электронной форме, но пока - только в отдельных городах.

Соответствующее постановление было одобрено на заседании Кабинета Министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Подать заявку на получение услуги можно будет на портале "Дія". Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua", - пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга будет доступна для: детей в возрасте от 14 до 18 лет и украинцев, которые имеют ID-карту.

На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины. С середины весны она должна заработать уже "для большой части украинцев", - пообещал Федоров в Telegram.

"Как всегда, это будет очень просто и удобно", - утверждает он.

Федоров Михаил (526) Минцифры (318) Дія (432)
Топ комментарии
+8
какая в жопу прописка.. в совдепии живут опять?
28.12.2020 21:33 Ответить
+5
Недавно міняв реєстрацію. Все добре, ЦНАП робить за кілька хвилин буквально. Але для того, щоб ЦНАП поміняв реєстрацію, треба принести їм папірчик, що ти повідомив про це військкомат. Отут все найцікавіше - черга, яку розташовують в абсолютно до цього непристосованому місці. Очікування біля трьох годин. Бланків і принтерів нема. Комп'ютерів теж. База даних в паперовій картотеці. Шукають твою карточку по військовому квитку, пишуть ручками нові дані, там же заповнюють бланк для ЦНАПу. Технологія десь XVIII століття.
28.12.2020 21:33 Ответить
+5
на тюремную
28.12.2020 21:34 Ответить
Зеленский свою, на Оманскую или Ростовскую изменит?
28.12.2020 21:12 Ответить
на тюремную
28.12.2020 21:34 Ответить
73% мають змінити країну прописки на країну Дурнів. Там вони стануть 100% із власним преЗЕдентом!
28.12.2020 21:12 Ответить
Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Источник: https://censor.net/ru/n3239530\\\\\\\\

А смеемся с совка где рабы в колхозах и паспортов то не имели до 60-хх

прописка это типо как в феодальном строе или в крепостном праве - мона и отписаться, но....
а
б
в
г
хорошо шо хоть как не в Рахе - чуть не та прописка - в нагрузку минимум штраф, максимум - морг. ну, там наркотиков подбросят("план" же горит по задержаниям).
28.12.2020 21:14 Ответить
Приветствую Вас на планете Земля.
Мы живем по "Жилищный кодекс Украинской ССР" принят 30 июня 1983 года.

В неприватизированной квартире прописка - это единственный инструмент, который дает Вам право проживать в этой квартире.
А теперь представьте, какие открываются возможности.....
29.12.2020 11:30 Ответить
гой вей, тепер деякі з глюків зовсім без будь якой прописки залишаться, та й ще позбудуться квартири
28.12.2020 21:15 Ответить
Прописку ж замінили на регістрацію..
Тіж яйка вид збоку..
Дійте далі ...достойні впопуредників...
🤣
28.12.2020 21:28 Ответить
вПопуРеднеків)
показать весь комментарий
28.12.2020 21:34 Ответить
Недавно міняв реєстрацію. Все добре, ЦНАП робить за кілька хвилин буквально. Але для того, щоб ЦНАП поміняв реєстрацію, треба принести їм папірчик, що ти повідомив про це військкомат. Отут все найцікавіше - черга, яку розташовують в абсолютно до цього непристосованому місці. Очікування біля трьох годин. Бланків і принтерів нема. Комп'ютерів теж. База даних в паперовій картотеці. Шукають твою карточку по військовому квитку, пишуть ручками нові дані, там же заповнюють бланк для ЦНАПу. Технологія десь XVIII століття.
28.12.2020 21:33 Ответить
А на хера взагалі, військові квитки виписують не військово-зобов"язаним? Там же з них основна черга. Просто реєстрували б та й усе.
А ще краще, облік "неслуживих" взагалі вели в ЦНАПі. Навіщо їм реєстрація в воєнкоматі?!
показать весь комментарий
28.12.2020 23:15 Ответить
По хорошому, військкомат банально повинен мати доступ до бази реєстрації, або ЦНАП передавати їм дані. І хай собі обліковують кого хочуть. Але зараз вони просто не можуть співвіднести, що Володимир Олександрович Порошенко, який поміняв прописку, і Володимир Олександрович Порошенко у їх базі - це одна й та сама людина.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:56 Ответить
какая в жопу прописка.. в совдепии живут опять?
28.12.2020 21:33 Ответить
АГА, ЩАС,,,

Где прописана давно уж не живу,
Где сейчаас - никакому я менту и не скажу.
28.12.2020 21:42 Ответить
Агга..прийшло "письмо"-заклчайте договір постачальником газу..
Викладіть всі данні, навіть ксерокопії на властність квартири...
Боргів не маю...
Віджати не вийде..
Сенс??
Та не вперший раз..тікали...
Такоого здоорровенного пенса ще не бачили??
🤑
28.12.2020 21:49 Ответить
Неужели в Украине уже ввели прописку, как на россии?
показать весь комментарий
А хто її коли відміняв!?
Кучма свого часу, здається під акцію "Україна без Кучми" перед Європою повидрючувався і замінив слово прописка на слово "реєстрація". А по суті, як було все так і залишилось.
28.12.2020 23:20 Ответить
О! Теперь с удивлением будем у себя в квартирах находить новых "жильцов" или с удивлением узнавать, что "вас тут больше не живет"! Мало им госрегистраторов, которые недвигу и бизнес отжимают---виноватых потом не найдешь.
28.12.2020 22:51 Ответить
Погоди ещё, это только цветочки, скоро почки будут забирать можно будет отдавать, через приложения "Дія"...
показать весь комментарий
это г овно для барыг там даже зарегистрироваться не возможно а смысл аххах лохотрон
показать весь комментарий
Прописка давно отменена. Этим дол_бам никто не сказал?
показать весь комментарий
