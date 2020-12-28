Стартував експеримент зі зміни прописки через "Дію"
Прописку дозволили змінювати в електронній формі, але поки - лише в окремих містах.
Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
"Подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі " Дія". Скорочується кількість документів і вводиться взаємодія між інформаційними системами та реєстрами. Отримати інформацію про результат і статус послуги можна буде в кабінеті громадянина на diia.gov.ua", - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Послуга буде доступна для: дітей віком від 14 до 18 років і українців, які мають ID-картку.
На перших етапах послуга буде доступна в тестовому режимі в деяких містах України. З середини весни вона має запрацювати вже "для великої частини українців", - пообіцяв Федоров у Telegram.
"Як завжди, це буде дуже просто і зручно", - стверджує він.
