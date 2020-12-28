УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9533 відвідувача онлайн
Новини
6 814 20

Стартував експеримент зі зміни прописки через "Дію"

Стартував експеримент зі зміни прописки через

Прописку дозволили змінювати в електронній формі, але поки - лише в окремих містах.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі " Дія". Скорочується кількість документів і вводиться взаємодія між інформаційними системами та реєстрами. Отримати інформацію про результат і статус послуги можна буде в кабінеті громадянина на diia.gov.ua", - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга буде доступна для: дітей віком від 14 до 18 років і українців, які мають ID-картку.

На перших етапах послуга буде доступна в тестовому режимі в деяких містах України. З середини весни вона має запрацювати вже "для великої частини українців", - пообіцяв Федоров у Telegram.

"Як завжди, це буде дуже просто і зручно", - стверджує він.

Читайте також: "Дія" за 2 доби прийняла 133,9 тис. заявок ФОП і найманих працівників на отримання 8 тис. грн допомоги, - Федоров

Автор: 

Федоров Михайло (924) Мінцифри (1231) Дія (1169)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
какая в жопу прописка.. в совдепии живут опять?
показати весь коментар
28.12.2020 21:33 Відповісти
+5
Недавно міняв реєстрацію. Все добре, ЦНАП робить за кілька хвилин буквально. Але для того, щоб ЦНАП поміняв реєстрацію, треба принести їм папірчик, що ти повідомив про це військкомат. Отут все найцікавіше - черга, яку розташовують в абсолютно до цього непристосованому місці. Очікування біля трьох годин. Бланків і принтерів нема. Комп'ютерів теж. База даних в паперовій картотеці. Шукають твою карточку по військовому квитку, пишуть ручками нові дані, там же заповнюють бланк для ЦНАПу. Технологія десь XVIII століття.
показати весь коментар
28.12.2020 21:33 Відповісти
+5
на тюремную
показати весь коментар
28.12.2020 21:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский свою, на Оманскую или Ростовскую изменит?
показати весь коментар
28.12.2020 21:12 Відповісти
на тюремную
показати весь коментар
28.12.2020 21:34 Відповісти
73% мають змінити країну прописки на країну Дурнів. Там вони стануть 100% із власним преЗЕдентом!
показати весь коментар
28.12.2020 21:12 Відповісти
Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Источник: https://censor.net/ru/n3239530\\\\\\\\

А смеемся с совка где рабы в колхозах и паспортов то не имели до 60-хх

прописка это типо как в феодальном строе или в крепостном праве - мона и отписаться, но....
а
б
в
г
хорошо шо хоть как не в Рахе - чуть не та прописка - в нагрузку минимум штраф, максимум - морг. ну, там наркотиков подбросят("план" же горит по задержаниям).
показати весь коментар
28.12.2020 21:14 Відповісти
Приветствую Вас на планете Земля.
Мы живем по "Жилищный кодекс Украинской ССР" принят 30 июня 1983 года.

В неприватизированной квартире прописка - это единственный инструмент, который дает Вам право проживать в этой квартире.
А теперь представьте, какие открываются возможности.....
показати весь коментар
29.12.2020 11:30 Відповісти
гой вей, тепер деякі з глюків зовсім без будь якой прописки залишаться, та й ще позбудуться квартири
показати весь коментар
28.12.2020 21:15 Відповісти
Прописку ж замінили на регістрацію..
Тіж яйка вид збоку..
Дійте далі ...достойні впопуредників...
🤣
показати весь коментар
28.12.2020 21:28 Відповісти
вПопуРеднеків)
показати весь коментар
28.12.2020 21:34 Відповісти
Недавно міняв реєстрацію. Все добре, ЦНАП робить за кілька хвилин буквально. Але для того, щоб ЦНАП поміняв реєстрацію, треба принести їм папірчик, що ти повідомив про це військкомат. Отут все найцікавіше - черга, яку розташовують в абсолютно до цього непристосованому місці. Очікування біля трьох годин. Бланків і принтерів нема. Комп'ютерів теж. База даних в паперовій картотеці. Шукають твою карточку по військовому квитку, пишуть ручками нові дані, там же заповнюють бланк для ЦНАПу. Технологія десь XVIII століття.
показати весь коментар
28.12.2020 21:33 Відповісти
А на хера взагалі, військові квитки виписують не військово-зобов"язаним? Там же з них основна черга. Просто реєстрували б та й усе.
А ще краще, облік "неслуживих" взагалі вели в ЦНАПі. Навіщо їм реєстрація в воєнкоматі?!
показати весь коментар
28.12.2020 23:15 Відповісти
По хорошому, військкомат банально повинен мати доступ до бази реєстрації, або ЦНАП передавати їм дані. І хай собі обліковують кого хочуть. Але зараз вони просто не можуть співвіднести, що Володимир Олександрович Порошенко, який поміняв прописку, і Володимир Олександрович Порошенко у їх базі - це одна й та сама людина.
показати весь коментар
29.12.2020 11:56 Відповісти
какая в жопу прописка.. в совдепии живут опять?
показати весь коментар
28.12.2020 21:33 Відповісти
АГА, ЩАС,,,

Где прописана давно уж не живу,
Где сейчаас - никакому я менту и не скажу.
показати весь коментар
28.12.2020 21:42 Відповісти
Агга..прийшло "письмо"-заклчайте договір постачальником газу..
Викладіть всі данні, навіть ксерокопії на властність квартири...
Боргів не маю...
Віджати не вийде..
Сенс??
Та не вперший раз..тікали...
Такоого здоорровенного пенса ще не бачили??
🤑
показати весь коментар
28.12.2020 21:49 Відповісти
Неужели в Украине уже ввели прописку, как на россии?
показати весь коментар
28.12.2020 22:01 Відповісти
А хто її коли відміняв!?
Кучма свого часу, здається під акцію "Україна без Кучми" перед Європою повидрючувався і замінив слово прописка на слово "реєстрація". А по суті, як було все так і залишилось.
показати весь коментар
28.12.2020 23:20 Відповісти
О! Теперь с удивлением будем у себя в квартирах находить новых "жильцов" или с удивлением узнавать, что "вас тут больше не живет"! Мало им госрегистраторов, которые недвигу и бизнес отжимают---виноватых потом не найдешь.
показати весь коментар
28.12.2020 22:51 Відповісти
Погоди ещё, это только цветочки, скоро почки будут забирать можно будет отдавать, через приложения "Дія"...
показати весь коментар
28.12.2020 23:24 Відповісти
это г овно для барыг там даже зарегистрироваться не возможно а смысл аххах лохотрон
показати весь коментар
29.12.2020 03:09 Відповісти
Прописка давно отменена. Этим дол_бам никто не сказал?
показати весь коментар
29.12.2020 06:09 Відповісти
 
 