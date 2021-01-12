УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7109 відвідувачів онлайн
Новини
3 549 22

Мінцифра запускає "ВзаємоДію" - національну платформу електронної демократії

Мінцифра запускає "ВзаємоДію" - національну платформу електронної демократії

Міністерство цифрової трансформації працює над розвитком електронної демократії та зібрало всі доступні інструменти електронної участі на одній платформі, що отримала назву "Взаємодія".

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Українці зможуть вільно комунікувати з держорганами і брати участь в ухваленні рішень. Платформа стане корисною громадянам, державним службовцям, громадським організаціям та представникам ЗМІ", - написав Федоров у фейсбуці.

Він розповів про сервіси, які будуть доступні на платформі:

  • e-звернення та е-запити — подання звернень та запитів онлайн, відстежування статусу їх розгляду та отримання відповіді в особистому кабінеті;
  • е-консультації — можливість залишати коментарі до проєктів нормативно-правових актів та документів, а також вносити пропозиції щодо їх змісту;
  • е-петиції — можливість просто та зручно ініціювати або підтримати вже подану до Кабінету Міністрів України петицію, відстежувати статус їїнього розгляду та гарантовано отримати відповідь;
  • е-конкурси — участь у відборі проєктів інститутів громадянського суспільства, яким надаватимуть фінансову підтримку, а також відстежування їх перебігу;
  • е-вибори членів громадських рад при органах виконавчої влади, а також конкурси проєктів Всеукраїнського громадського бюджету;
  • урядова інформація (новини, контакти органів виконавчої влади, публічні звіти топ-чиновників).

Також читайте: В Україні почали тестувати шкільні електронні журнали та щоденники, - Міносвіти

"Перші сервіси платформи почнуть діяти навесні 2021. Мінцифра планує поступово розширювати функціонал сервісів і підключити до платформи якомога більше центральних і місцевих органів виконавчої влади", - додав Федоров.

Мінцифра запускає ВзаємоДію - національну платформу електронної демократії 01

Автор: 

електронне управління (90) Федоров Михайло (935) електронні послуги (214) Мінцифри (1246) Дія (1188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Через какое е-обращение можно отослать зелёных к зелёной матери?
показати весь коментар
12.01.2021 15:26 Відповісти
+5
вообщем готовятся к следующим выборам, что б голосование на второй строк зеленского через едию показало 85%
показати весь коментар
12.01.2021 15:25 Відповісти
+5
здесь е-лектричество не поможет,

только по-старинке - хорошим дубцем по спине
показати весь коментар
12.01.2021 15:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...зебилы, электронная - прошлый век, даешь позитронную!
показати весь коментар
12.01.2021 15:24 Відповісти
вообщем готовятся к следующим выборам, что б голосование на второй строк зеленского через едию показало 85%
показати весь коментар
12.01.2021 15:25 Відповісти
Только 146%, не меньше.
показати весь коментар
12.01.2021 15:47 Відповісти
Через какое е-обращение можно отослать зелёных к зелёной матери?
показати весь коментар
12.01.2021 15:26 Відповісти
здесь е-лектричество не поможет,

только по-старинке - хорошим дубцем по спине
показати весь коментар
12.01.2021 15:28 Відповісти
"ВзаємоБла-Бла-Бла"

а "Прозоро" - реально действующую программу антикоррупции практически похерили
показати весь коментар
12.01.2021 15:26 Відповісти
Чего *** ?
показати весь коментар
12.01.2021 15:32 Відповісти
прямо всё предусмотрели.. и "е-конкурсы", и "е-выборы"..
а "е-бал" и "е-бан" забыли..
показати весь коментар
12.01.2021 15:35 Відповісти
внедрите сначала в сн, богуцкая волала что коммуникации нет
показати весь коментар
12.01.2021 15:38 Відповісти
Пусть ведро снимет !
показати весь коментар
12.01.2021 16:43 Відповісти
Запустили вони... КлоунаДію...
показати весь коментар
12.01.2021 15:42 Відповісти
самі будуть накручувати голоси за що їм треба..ось така муйня малята
показати весь коментар
12.01.2021 15:47 Відповісти
Е-роплан нужно строить и улетать, нафиг, из этого дурдома....
показати весь коментар
12.01.2021 15:50 Відповісти
в секретных лабораториях "минцифры" разрабатывают роботов-помощников, которые помогут справляться с дневной рутиной. Первый прототип был разработан специально под потребности преЗЕдента и уже проходит "боевые" испытания в реальных условиях
Мінцифра запускає "ВзаємоДію" - національну платформу електронної демократії - Цензор.НЕТ 6859
показати весь коментар
12.01.2021 15:53 Відповісти
Черговий "пук" у Дію!!!
показати весь коментар
12.01.2021 15:55 Відповісти
Херь какаята.
показати весь коментар
12.01.2021 15:59 Відповісти
"...коммуницировать с госорганами и участвовать в принятии решений..."
Ха
Ха
Ха!
Буратины, поучавствуйте в принятии решений новых платёжек за ЖКХ. А решать вам никто так просто не даст.
показати весь коментар
12.01.2021 16:00 Відповісти
Чтобы решать вам сперва придётся отобрать свою страну у бандитов.
показати весь коментар
12.01.2021 16:03 Відповісти
даже в Сингапуре до такого прорыва не додумались!) вот умище у говнозелени)
показати весь коментар
12.01.2021 16:02 Відповісти
є обман
є маніпуляція
показати весь коментар
12.01.2021 16:15 Відповісти
Дела давно минувших дней....
Лет так 15 назад, после 2004 года, уже была "электронная демократия", кстати по оформлению весьма похожая на нынешний цензор....
И законопроекты от общественности были, правда рассмотрели только один - под Турчинова, про льготы религиозным организациям.
И отчего она умерла?
Потому, что вся эта народная нормативная творчисть НАХРЕН никому не была нужна.
В добрый путь по старым рельсам!
показати весь коментар
12.01.2021 16:36 Відповісти
Ця платформа, ще не народившись, вже застаріла, бо не забезпечує у повній мірі захист інформації, особливо від зловживань влади. У той час як існують так звані транспарентні системи, які не дають можливостей фальсифікувати результати виборів представникам влади. Це вже доведено і в теорії, і на практиці. А пан Федоров досі ще "не в курсі" або робить вигляд, що про це не знає. Ганьба!
показати весь коментар
12.01.2021 17:27 Відповісти
 
 