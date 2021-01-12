Мінцифра запускає "ВзаємоДію" - національну платформу електронної демократії
Міністерство цифрової трансформації працює над розвитком електронної демократії та зібрало всі доступні інструменти електронної участі на одній платформі, що отримала назву "Взаємодія".
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Українці зможуть вільно комунікувати з держорганами і брати участь в ухваленні рішень. Платформа стане корисною громадянам, державним службовцям, громадським організаціям та представникам ЗМІ", - написав Федоров у фейсбуці.
Він розповів про сервіси, які будуть доступні на платформі:
- e-звернення та е-запити — подання звернень та запитів онлайн, відстежування статусу їх розгляду та отримання відповіді в особистому кабінеті;
- е-консультації — можливість залишати коментарі до проєктів нормативно-правових актів та документів, а також вносити пропозиції щодо їх змісту;
- е-петиції — можливість просто та зручно ініціювати або підтримати вже подану до Кабінету Міністрів України петицію, відстежувати статус їїнього розгляду та гарантовано отримати відповідь;
- е-конкурси — участь у відборі проєктів інститутів громадянського суспільства, яким надаватимуть фінансову підтримку, а також відстежування їх перебігу;
- е-вибори членів громадських рад при органах виконавчої влади, а також конкурси проєктів Всеукраїнського громадського бюджету;
- урядова інформація (новини, контакти органів виконавчої влади, публічні звіти топ-чиновників).
"Перші сервіси платформи почнуть діяти навесні 2021. Мінцифра планує поступово розширювати функціонал сервісів і підключити до платформи якомога більше центральних і місцевих органів виконавчої влади", - додав Федоров.
только по-старинке - хорошим дубцем по спине
а "Прозоро" - реально действующую программу антикоррупции практически похерили
а "е-бал" и "е-бан" забыли..
Ха
Ха
Ха!
Буратины, поучавствуйте в принятии
решенийновых платёжек за ЖКХ. А решать вам никто так просто не даст.
є маніпуляція
Лет так 15 назад, после 2004 года, уже была "электронная демократия", кстати по оформлению весьма похожая на нынешний цензор....
И законопроекты от общественности были, правда рассмотрели только один - под Турчинова, про льготы религиозным организациям.
И отчего она умерла?
Потому, что вся эта народная нормативная творчисть НАХРЕН никому не была нужна.
В добрый путь по старым рельсам!