На Львовщине циркулирует мутированный коронавирус, - эпидемиолог

На Львовщине циркулирует мутированный коронавирус, - эпидемиолог

Львовский эпидемиолог Наталья Тимко заявила, что в области циркулирует мутированный тип коронавируса, который относится к линии китайского происхождения.

Об этом она рассказала во время брифинга 12 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Tvoemisto".

По ее словам, Львовский лабцентр сам не определяет типы коронавируса, но положительные образцы периодически направляет в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья.

"Действительно, из Центра общественного здоровья поступила информация, что в Украине обнаружили 5 различных генотипов коронавируса. В частности, во Львовской области циркулирует разновидность коронавируса В1.1. Это линия китайского происхождения", - отметила эпидемиолог.

По ее словам, образцы и в дальнейшем направлять в ЦОЗ, чтобы выяснить, какие именно генетические изменения будут происходить и нет ли у нас британского типа.

Украина пока не будет требовать от иностранцев вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Львовская область (3016)
Вчера под личным контролем ******** очередной раз убит украинский Воин.
Как там в Буковеле отдохнул гидрант криворожский ?????
На Львовщине циркулирует мутированный коронавирус, - эпидемиолог
12.01.2021 16:32 Ответить
+2
да и на Банковой тоже...
12.01.2021 16:29 Ответить
+2
поставить по путях его циркуляции фотоловушки, установить период циркуляции по полученных из них данных, потом поймать и выслать его на парашу. там родина всех мутантов ))
12.01.2021 16:33 Ответить
На Львовщине циркулирует мутированный коронавирус, - эпидемиолог
И что ? Все равняются на вождя .
показать весь комментарий
12.01.2021 16:34 Ответить
Я сильно сомневаюсь в том, в Центре общественного здоровья могут делать генный анализ вирусов. И вообще, что с того, что появилась какая-то мутация? Пишут же, что предложенные вакцины против британского штамма тоже работают.
показать весь комментарий
12.01.2021 16:47 Ответить
На заборе тоже пишут...
показать весь комментарий
12.01.2021 16:58 Ответить
Видається,що над нами просто експериментують...Там такий вірус,а там інакший,там дадуть одну вакцину,а там іншу...А десь взагалі не дадуть...В політиці вже над нами проекспериментували по повній,ганяючи нас як баранів від однієї ідеї до іншої,а тепер черга фізіологіі...Піддослідні кролики ми,більше нічого,трі-чєтирє кілограма дієтічєскова лєгкоусваіваімава мяса...
показать весь комментарий
12.01.2021 17:03 Ответить
Це той, що на лижах повертається з Франківщини, точніше Бенінограду?
показать весь комментарий
12.01.2021 19:06 Ответить
От чого його там не притрусило снігом не замело , толку все рівно ніякого, один позор
показать весь комментарий
12.01.2021 22:41 Ответить
 
 