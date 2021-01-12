На Львовщине циркулирует мутированный коронавирус, - эпидемиолог

Львовский эпидемиолог Наталья Тимко заявила, что в области циркулирует мутированный тип коронавируса, который относится к линии китайского происхождения.

Об этом она рассказала во время брифинга 12 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Tvoemisto".

По ее словам, Львовский лабцентр сам не определяет типы коронавируса, но положительные образцы периодически направляет в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья.

"Действительно, из Центра общественного здоровья поступила информация, что в Украине обнаружили 5 различных генотипов коронавируса. В частности, во Львовской области циркулирует разновидность коронавируса В1.1. Это линия китайского происхождения", - отметила эпидемиолог.

По ее словам, образцы и в дальнейшем направлять в ЦОЗ, чтобы выяснить, какие именно генетические изменения будут происходить и нет ли у нас британского типа.

