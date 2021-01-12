УКР
Новини Коронавірус і карантин
На Львівщині циркулює мутований коронавірус, - епідеміолог

На Львівщині циркулює мутований коронавірус, - епідеміолог

Львівська епідеміологиня Наталія Тімко заявила, що в області циркулює мутований тип коронавірусу, який належить до лінії китайського походження.

Про це вона розповіла під час брифінгу 12 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Tvoemisto".

За її словами, Львівський лабцентр сам не визначає типи коронавірусу, але позитивні зразки періодично направляє у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я.

"Дійсно, з Центру громадського здоров'я надійшла інформація, що в Україні виявили 5 різних генотипів коронавірусу. Зокрема, у Львівській області циркулює різновид коронавірусу В1.1. Це лінія китайського походження", - зазначила епідеміологиня.

За її словами, зразки і надалі направлятимуть у ЦГЗ, щоб з'ясувати, які саме генетичні зміни відбуватимуться і чи немає у нас британського типу.

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Львівська область (2555)
Топ коментарі
+3
Вчера под личным контролем ******** очередной раз убит украинский Воин.
Как там в Буковеле отдохнул гидрант криворожский ?????
12.01.2021 16:32 Відповісти
+2
да и на Банковой тоже...
12.01.2021 16:29 Відповісти
+2
поставить по путях его циркуляции фотоловушки, установить период циркуляции по полученных из них данных, потом поймать и выслать его на парашу. там родина всех мутантов ))
12.01.2021 16:33 Відповісти
12.01.2021 16:29 Відповісти
Только на Львовщине !?
показати весь коментар
12.01.2021 16:29 Відповісти
И что ? Все равняются на вождя .
12.01.2021 16:34 Відповісти
Я сильно сомневаюсь в том, в Центре общественного здоровья могут делать генный анализ вирусов. И вообще, что с того, что появилась какая-то мутация? Пишут же, что предложенные вакцины против британского штамма тоже работают.
12.01.2021 16:47 Відповісти
На заборе тоже пишут...
12.01.2021 16:58 Відповісти
Видається,що над нами просто експериментують...Там такий вірус,а там інакший,там дадуть одну вакцину,а там іншу...А десь взагалі не дадуть...В політиці вже над нами проекспериментували по повній,ганяючи нас як баранів від однієї ідеї до іншої,а тепер черга фізіологіі...Піддослідні кролики ми,більше нічого,трі-чєтирє кілограма дієтічєскова лєгкоусваіваімава мяса...
12.01.2021 17:03 Відповісти
Це той, що на лижах повертається з Франківщини, точніше Бенінограду?
12.01.2021 19:06 Відповісти
От чого його там не притрусило снігом не замело , толку все рівно ніякого, один позор
12.01.2021 22:41 Відповісти
 
 