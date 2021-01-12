На Львівщині циркулює мутований коронавірус, - епідеміолог
Львівська епідеміологиня Наталія Тімко заявила, що в області циркулює мутований тип коронавірусу, який належить до лінії китайського походження.
Про це вона розповіла під час брифінгу 12 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Tvoemisto".
За її словами, Львівський лабцентр сам не визначає типи коронавірусу, але позитивні зразки періодично направляє у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я.
"Дійсно, з Центру громадського здоров'я надійшла інформація, що в Україні виявили 5 різних генотипів коронавірусу. Зокрема, у Львівській області циркулює різновид коронавірусу В1.1. Це лінія китайського походження", - зазначила епідеміологиня.
За її словами, зразки і надалі направлятимуть у ЦГЗ, щоб з'ясувати, які саме генетичні зміни відбуватимуться і чи немає у нас британського типу.
