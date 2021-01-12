РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6909 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 826 38

После начала вакцинации пандемия COVID-19 не закончится, нужно выработать коллективный иммунитет, - Степанов

После начала вакцинации пандемия COVID-19 не закончится, нужно выработать коллективный иммунитет, - Степанов

Пандемия коронавируса не закончится после начала вакцинации. Для того, чтобы побороть вирус необходимо создать коллективный иммунитет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил министр здравоохранения Макимс Степанов.

"Когда коронавирус пришел в нашу жизнь, он не спрашивал - приходить или не приходить. Мы стараемся сделать все, чтобы это закончилось как можно раньше. И карантин, и вся эпидемия. С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, все рекомендации и правила, которые устанавливаются министерством, - это не долг перед министром здравоохранения, это долг перед самими собой.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцинация не обеспечит коллективный иммунитет от COVID-19 в 2021 году.

Также читайте: В Украине в 2020 году провели более 200 операций по трансплантации костного мозга, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Денег на вакцину нет, разворовали десятки миллиардов гривен. Осталась надежда на коллективный иммунитет. Это когда вымрут все пенсионеры, останутся только плательщики налогов. Голубая мечта каждого чинуши, кормящегося из бюджета.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:15 Ответить
+7
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415102.html Коли преЗЕдент "взяв на особистий контроль питання вакцини" для України...

Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
D.Mossberg
показать весь комментарий
12.01.2021 17:16 Ответить
+5
...чувак, полтора года назад уже сыграли - и выиграли всей страной Ты не в курсе, что ли?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иными словами-выкручивайтесь сами.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:13 Ответить
Тупак Степанов, НЕМАЄ ні колективного імунітету суспільства, як немає і сімейного ! Є лише персональний. Знаю безліч прикладів, коли один член сім'ї хворів, а інші - ні.
показать весь комментарий
12.01.2021 19:11 Ответить
Степанов вошел во вкус.http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2021/january/10/a-nursing-home-had-zero-coronavirus-deaths-then-it-vaccinates-residents-for-coronavirus-and-the-deaths-begin/?fbclid=IwAR1SaEz12VZCx4Dr8k2jqhyv6vXptMt3_KaqmEcuJ9N4nMzY4PDc6MV8n4Y
показать весь комментарий
12.01.2021 19:48 Ответить
Денег на вакцину нет, разворовали десятки миллиардов гривен. Осталась надежда на коллективный иммунитет. Это когда вымрут все пенсионеры, останутся только плательщики налогов. Голубая мечта каждого чинуши, кормящегося из бюджета.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:15 Ответить
степанов требует продолжения...
показать весь комментарий
12.01.2021 17:15 Ответить
коллектив минздрава должен возглавить "спепановское движение" в этом деле и все коллективно переболеть одними из первых !
показать весь комментарий
12.01.2021 17:15 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415102.html Коли преЗЕдент "взяв на особистий контроль питання вакцини" для України...

Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
D.Mossberg
показать весь комментарий
12.01.2021 17:16 Ответить
Будет очень смешно, если первую партию нормальной вакцины в страну привезет Барыга.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:20 Ответить
С Галапагос))
показать весь комментарий
12.01.2021 17:22 Ответить
Открою Вам страшную тайну - из США.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:26 Ответить
Так барыга уже в Америке?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:27 Ответить
...вася, ты за новостями невнимательно следишь - его сегодня в Киеве президент Молдовы перед караулом выгуливала...
показать весь комментарий
12.01.2021 17:37 Ответить
Да где бы он ни был. Какая разница? Может себе позволить, даже будучи при должности не летал за госсчет на отдых.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:55 Ответить
Как он посмел? В то время, как Бубочка так сомоотверженно катается на лыжах!
показать весь комментарий
12.01.2021 18:09 Ответить
Действующий американский президент https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтону запрещается предоставлять вакцину от коронавируса другим странам раньше, чем все американцы получат к ней доступ. Об этом пишет
показать весь комментарий
12.01.2021 19:10 Ответить
Поживём, посмотрим что будет после 20-го
показать весь комментарий
12.01.2021 19:57 Ответить
компания пфайцер уже заявила что в 2021 году будет поставлять вакцину только на основе межгосударствнных контрактов, то есть Барыге придется где то найти коррумпированного чиновника и с хорошей переплатой купить партию вакцины, которую ТАМ спишут, к примеру, как пришедшую в негодность из за неправильного хранения

дорого будет, очень
показать весь комментарий
12.01.2021 18:56 Ответить
Маркиз, а ты уверен что все будут вакцинироваться? ))))
показать весь комментарий
12.01.2021 17:22 Ответить
Для того и создаётся типа ажиотаж вокруг этой "вакцинации" чтобы все массово побежали укольчики принимать. А вот нужна она или нет, потом об этом никто даж и думать не будет
показать весь комментарий
12.01.2021 17:25 Ответить
Я бы Пфайзером укололся бы. За всех не ручаюсь.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:58 Ответить
Как говорил один лысый поц - Прививаться, прививаться и прививаться !!! Готовьте деньги лохи..
показать весь комментарий
12.01.2021 17:16 Ответить
Видать ЗеДегенераты даже китайскую вакцину закупить не могут. Разокрали все бабло и тут. Поэтому и вещает Степашка, заранее говоря, что от Спутника, который они впарят 73% будет трындец.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:17 Ответить
Даже самые упоротые оптимисты уже поняли, что с этим вирусом коллективный иммунитет никому не грозит, разве что колоться каждые полгода ВСЕМ без исключения. Но нашему гению от медицины сие неведомо.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:19 Ответить
Эффективность вакцины Sinovac, которую заказала Украина, составляет меньше 60% (раньше сообщалось о 78%). Об этом стало известно после её испытания вакцины в Бразилии, в котором приняло участие 1620 человек. Однако китайское снадобье все еще пригодно - ВОЗ разрешает.(с)
показать весь комментарий
12.01.2021 17:20 Ответить
..получается что использование вакцин с эффективностью всего в 50-60%. приведет к тому что каждому третьему не повезет....Кто готов играть в рулетку ?!
показать весь комментарий
12.01.2021 17:25 Ответить
...чувак, полтора года назад уже сыграли - и выиграли всей страной Ты не в курсе, что ли?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:35 Ответить
https://youtu.be/Ht9P_AUbFWE "Вор он!"(с) Джентельмени Удачі...
показать весь комментарий
12.01.2021 17:44 Ответить
Лучше коллективно пойти и дать тяги степашке, главный разносчик дезы и всякой мути.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:25 Ответить
Степанов, вакцинируйся сам тем ядом, что ты паришь гражданам Украины. Ах да , ты ж уже Pfizer как,для избранных втихаря ширнулся.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:32 Ответить
Вирусолог известная в мире Жолбак -вакцинация орви типа ковид это стрельба из пушки по воробьям -
показать весь комментарий
12.01.2021 17:41 Ответить
Мы не верим вирусологам. У нас есть ВОЗ, МОЗ, През, Держпродспоживслужба, полиция и остальные болеющие державни черти
показать весь комментарий
12.01.2021 18:46 Ответить
Молдова смогла договориться про нормальную вакцину для своих граждан, а зеленско-степановы нет.

Безкоштовно та препаратом Pfizer: у Молдові у лютому розпочнеться вакцинація проти коронавірусу


Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни, пише державне інформагентство "Moldpres".

Зазначається, що для проведення вакцинації профільним відомством затверджено національний план імунізації проти COVID-19. Вакцинація від COVID-19 буде проходити в Молдові в три етапи. Згідно з планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - люди похилого віку, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовано населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.

Також у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту додали, що громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни.
Влада закупить вакцини за рахунок державних коштів в результаті двосторонніх переговорів.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:50 Ответить
А якщо колективний імунітет виробться, нехай і мільйон громадян помре, а ще декілька мільйонів залишаться жити з наслідками хвроби, який же це ЗЄ-гундосік заявить про це як про власне досягнення?
Спасіння утопаючих - справа рук самих утопаючих.
показать весь комментарий
12.01.2021 18:53 Ответить
Всіх в Буковель чи Трускавець?
показать весь комментарий
12.01.2021 19:04 Ответить
какой коллективный иммунитет? если его хватает максимум на 6 месяцев... это надо круглый год делать прививки, пока всем сделают - надо с начала начинать... тем более их надо по две... и не китайскими с 75%, я такую и делать не буду...
показать весь комментарий
13.01.2021 00:24 Ответить
 
 