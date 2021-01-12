После начала вакцинации пандемия COVID-19 не закончится, нужно выработать коллективный иммунитет, - Степанов
Пандемия коронавируса не закончится после начала вакцинации. Для того, чтобы побороть вирус необходимо создать коллективный иммунитет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил министр здравоохранения Макимс Степанов.
"Когда коронавирус пришел в нашу жизнь, он не спрашивал - приходить или не приходить. Мы стараемся сделать все, чтобы это закончилось как можно раньше. И карантин, и вся эпидемия. С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, все рекомендации и правила, которые устанавливаются министерством, - это не долг перед министром здравоохранения, это долг перед самими собой.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцинация не обеспечит коллективный иммунитет от COVID-19 в 2021 году.
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
D.Mossberg
дорого будет, очень
Безкоштовно та препаратом Pfizer: у Молдові у лютому розпочнеться вакцинація проти коронавірусу
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни, пише державне інформагентство "Moldpres".
Зазначається, що для проведення вакцинації профільним відомством затверджено національний план імунізації проти COVID-19. Вакцинація від COVID-19 буде проходити в Молдові в три етапи. Згідно з планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - люди похилого віку, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовано населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.
Також у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту додали, що громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни.
Влада закупить вакцини за рахунок державних коштів в результаті двосторонніх переговорів.
Спасіння утопаючих - справа рук самих утопаючих.