После начала вакцинации пандемия COVID-19 не закончится, нужно выработать коллективный иммунитет, - Степанов

Пандемия коронавируса не закончится после начала вакцинации. Для того, чтобы побороть вирус необходимо создать коллективный иммунитет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил министр здравоохранения Макимс Степанов.

"Когда коронавирус пришел в нашу жизнь, он не спрашивал - приходить или не приходить. Мы стараемся сделать все, чтобы это закончилось как можно раньше. И карантин, и вся эпидемия. С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, все рекомендации и правила, которые устанавливаются министерством, - это не долг перед министром здравоохранения, это долг перед самими собой.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что вакцинация не обеспечит коллективный иммунитет от COVID-19 в 2021 году.

Также читайте: В Украине в 2020 году провели более 200 операций по трансплантации костного мозга, - Минздрав