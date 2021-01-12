Після початку вакцинації пандемія COVID-19 не закінчиться, потрібно виробити колективний імунітет, - Степанов

Пандемія коронавірусу не закінчиться після початку вакцинації. Для того, щоб побороти вірус необхідно створити колективний імунітет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли коронавірус прийшов у наше життя, він не питав - приходити чи не приходити. Ми намагаємося зробити все, щоб це закінчилося якомога раніше. І карантин, і вся епідемія. З початком вакцинації вона не може закінчитися, і не треба тут ілюзій. Треба вакцинувати велику кількість людей, щоб у нас справді виробився колективний імунітет", - зазначив голова МОЗ.

За словами Степанова, всі рекомендації і правила, які встановлюються міністерством, - це не обов’язок перед міністром охорони здоров'я, це обов’язок перед самими собою.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році.