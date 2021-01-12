Після початку вакцинації пандемія COVID-19 не закінчиться, потрібно виробити колективний імунітет, - Степанов
Пандемія коронавірусу не закінчиться після початку вакцинації. Для того, щоб побороти вірус необхідно створити колективний імунітет.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Коли коронавірус прийшов у наше життя, він не питав - приходити чи не приходити. Ми намагаємося зробити все, щоб це закінчилося якомога раніше. І карантин, і вся епідемія. З початком вакцинації вона не може закінчитися, і не треба тут ілюзій. Треба вакцинувати велику кількість людей, щоб у нас справді виробився колективний імунітет", - зазначив голова МОЗ.
За словами Степанова, всі рекомендації і правила, які встановлюються міністерством, - це не обов’язок перед міністром охорони здоров'я, це обов’язок перед самими собою.
Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році.
Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
D.Mossberg
дорого будет, очень
Безкоштовно та препаратом Pfizer: у Молдові у лютому розпочнеться вакцинація проти коронавірусу
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни, пише державне інформагентство "Moldpres".
Зазначається, що для проведення вакцинації профільним відомством затверджено національний план імунізації проти COVID-19. Вакцинація від COVID-19 буде проходити в Молдові в три етапи. Згідно з планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - люди похилого віку, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовано населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.
Також у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту додали, що громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни.
Влада закупить вакцини за рахунок державних коштів в результаті двосторонніх переговорів.
Спасіння утопаючих - справа рук самих утопаючих.