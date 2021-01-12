УКР
Після початку вакцинації пандемія COVID-19 не закінчиться, потрібно виробити колективний імунітет, - Степанов

Пандемія коронавірусу не закінчиться після початку вакцинації. Для того, щоб побороти вірус необхідно створити колективний імунітет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли коронавірус прийшов у наше життя, він не питав - приходити чи не приходити. Ми намагаємося зробити все, щоб це закінчилося якомога раніше. І карантин, і вся епідемія. З початком вакцинації вона не може закінчитися, і не треба тут ілюзій. Треба вакцинувати велику кількість людей, щоб у нас справді виробився колективний імунітет", - зазначив голова МОЗ.

За словами Степанова, всі рекомендації і правила, які встановлюються міністерством, - це не обов’язок перед міністром охорони здоров'я, це обов’язок перед самими собою.

Читайте також: Греція запропонувала ЄС запровадити цифровий сертифікат вакцинації для поїздок: європейські лідери обговорять це на саміті 21 січня

Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що вакцинація не забезпечить колективного імунітету від COVID-19 в 2021 році.

+9
Денег на вакцину нет, разворовали десятки миллиардов гривен. Осталась надежда на коллективный иммунитет. Это когда вымрут все пенсионеры, останутся только плательщики налогов. Голубая мечта каждого чинуши, кормящегося из бюджета.
12.01.2021 17:15 Відповісти
+7
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415102.html Коли преЗЕдент "взяв на особистий контроль питання вакцини" для України...

Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
D.Mossberg
12.01.2021 17:16 Відповісти
+5
...чувак, полтора года назад уже сыграли - и выиграли всей страной Ты не в курсе, что ли?
12.01.2021 17:35 Відповісти
Иными словами-выкручивайтесь сами.
12.01.2021 17:13 Відповісти
Тупак Степанов, НЕМАЄ ні колективного імунітету суспільства, як немає і сімейного ! Є лише персональний. Знаю безліч прикладів, коли один член сім'ї хворів, а інші - ні.
12.01.2021 19:11 Відповісти
Степанов вошел во вкус.http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2021/january/10/a-nursing-home-had-zero-coronavirus-deaths-then-it-vaccinates-residents-for-coronavirus-and-the-deaths-begin/?fbclid=IwAR1SaEz12VZCx4Dr8k2jqhyv6vXptMt3_KaqmEcuJ9N4nMzY4PDc6MV8n4Y
12.01.2021 19:48 Відповісти
Денег на вакцину нет, разворовали десятки миллиардов гривен. Осталась надежда на коллективный иммунитет. Это когда вымрут все пенсионеры, останутся только плательщики налогов. Голубая мечта каждого чинуши, кормящегося из бюджета.
12.01.2021 17:15 Відповісти
степанов требует продолжения...
12.01.2021 17:15 Відповісти
коллектив минздрава должен возглавить "спепановское движение" в этом деле и все коллективно переболеть одними из первых !
12.01.2021 17:15 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415102.html Коли преЗЕдент "взяв на особистий контроль питання вакцини" для України...

Албанія починає масову вакцинацію! АЛБАНІЯ!!! Карл!!!
Півмільйона доз вакцини Pfizer вже поступило.
А ви, українці, чекайте китайску від кварталівських "чемпіонів по боротьбі із короною".
У другий половині року. Може бути.
Але це - не точно.
D.Mossberg
12.01.2021 17:16 Відповісти
Будет очень смешно, если первую партию нормальной вакцины в страну привезет Барыга.
12.01.2021 17:20 Відповісти
С Галапагос))
12.01.2021 17:22 Відповісти
Открою Вам страшную тайну - из США.
12.01.2021 17:26 Відповісти
Так барыга уже в Америке?
12.01.2021 17:27 Відповісти
...вася, ты за новостями невнимательно следишь - его сегодня в Киеве президент Молдовы перед караулом выгуливала...
12.01.2021 17:37 Відповісти
Да где бы он ни был. Какая разница? Может себе позволить, даже будучи при должности не летал за госсчет на отдых.
12.01.2021 17:55 Відповісти
Как он посмел? В то время, как Бубочка так сомоотверженно катается на лыжах!
12.01.2021 18:09 Відповісти
Действующий американский президент https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтону запрещается предоставлять вакцину от коронавируса другим странам раньше, чем все американцы получат к ней доступ. Об этом пишет
12.01.2021 19:10 Відповісти
Поживём, посмотрим что будет после 20-го
12.01.2021 19:57 Відповісти
компания пфайцер уже заявила что в 2021 году будет поставлять вакцину только на основе межгосударствнных контрактов, то есть Барыге придется где то найти коррумпированного чиновника и с хорошей переплатой купить партию вакцины, которую ТАМ спишут, к примеру, как пришедшую в негодность из за неправильного хранения

дорого будет, очень
12.01.2021 18:56 Відповісти
Маркиз, а ты уверен что все будут вакцинироваться? ))))
12.01.2021 17:22 Відповісти
Для того и создаётся типа ажиотаж вокруг этой "вакцинации" чтобы все массово побежали укольчики принимать. А вот нужна она или нет, потом об этом никто даж и думать не будет
12.01.2021 17:25 Відповісти
Я бы Пфайзером укололся бы. За всех не ручаюсь.
12.01.2021 17:58 Відповісти
Как говорил один лысый поц - Прививаться, прививаться и прививаться !!! Готовьте деньги лохи..
12.01.2021 17:16 Відповісти
Видать ЗеДегенераты даже китайскую вакцину закупить не могут. Разокрали все бабло и тут. Поэтому и вещает Степашка, заранее говоря, что от Спутника, который они впарят 73% будет трындец.
12.01.2021 17:17 Відповісти
Даже самые упоротые оптимисты уже поняли, что с этим вирусом коллективный иммунитет никому не грозит, разве что колоться каждые полгода ВСЕМ без исключения. Но нашему гению от медицины сие неведомо.
12.01.2021 17:19 Відповісти
Эффективность вакцины Sinovac, которую заказала Украина, составляет меньше 60% (раньше сообщалось о 78%). Об этом стало известно после её испытания вакцины в Бразилии, в котором приняло участие 1620 человек. Однако китайское снадобье все еще пригодно - ВОЗ разрешает.(с)
12.01.2021 17:20 Відповісти
..получается что использование вакцин с эффективностью всего в 50-60%. приведет к тому что каждому третьему не повезет....Кто готов играть в рулетку ?!
12.01.2021 17:25 Відповісти
...чувак, полтора года назад уже сыграли - и выиграли всей страной Ты не в курсе, что ли?
12.01.2021 17:35 Відповісти
https://youtu.be/Ht9P_AUbFWE "Вор он!"(с) Джентельмени Удачі...
12.01.2021 17:44 Відповісти
Лучше коллективно пойти и дать тяги степашке, главный разносчик дезы и всякой мути.
12.01.2021 17:25 Відповісти
Степанов, вакцинируйся сам тем ядом, что ты паришь гражданам Украины. Ах да , ты ж уже Pfizer как,для избранных втихаря ширнулся.
12.01.2021 17:32 Відповісти
Вирусолог известная в мире Жолбак -вакцинация орви типа ковид это стрельба из пушки по воробьям -
12.01.2021 17:41 Відповісти
Мы не верим вирусологам. У нас есть ВОЗ, МОЗ, През, Держпродспоживслужба, полиция и остальные болеющие державни черти
12.01.2021 18:46 Відповісти
Молдова смогла договориться про нормальную вакцину для своих граждан, а зеленско-степановы нет.

Безкоштовно та препаратом Pfizer: у Молдові у лютому розпочнеться вакцинація проти коронавірусу


Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни, пише державне інформагентство "Moldpres".

Зазначається, що для проведення вакцинації профільним відомством затверджено національний план імунізації проти COVID-19. Вакцинація від COVID-19 буде проходити в Молдові в три етапи. Згідно з планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - люди похилого віку, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовано населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.

Також у Міністерстві охорони здоров'я, праці та соціального захисту додали, що громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни.
Влада закупить вакцини за рахунок державних коштів в результаті двосторонніх переговорів.
12.01.2021 17:50 Відповісти
А якщо колективний імунітет виробться, нехай і мільйон громадян помре, а ще декілька мільйонів залишаться жити з наслідками хвроби, який же це ЗЄ-гундосік заявить про це як про власне досягнення?
Спасіння утопаючих - справа рук самих утопаючих.
12.01.2021 18:53 Відповісти
Всіх в Буковель чи Трускавець?
12.01.2021 19:04 Відповісти
какой коллективный иммунитет? если его хватает максимум на 6 месяцев... это надо круглый год делать прививки, пока всем сделают - надо с начала начинать... тем более их надо по две... и не китайскими с 75%, я такую и делать не буду...
13.01.2021 00:24 Відповісти
 
 