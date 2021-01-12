УКР
Греція запропонувала ЄС запровадити цифровий сертифікат вакцинації для поїздок: європейські лідери обговорять це на саміті 21 січня

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував президенту Європейської комісії Урсуле фон дер Ляєн ввести сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу. За його словами, він спростить поїздки між країнами-членами в блоці.

Він вважає, що це полегшення свободи пересування осіб, вакцинованих проти COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Необхідно терміново виробити спільне розуміння того, як має бути структурований сертифікат про вакцинацію, щоб його прийняли в усіх країнах-членах", - сказав Міцотакіс.

Єврокомісія (ЄК) поки ще не готова висловлюватися щодо сертифікатів про вакцинацію громадян ЄС, це питання буде обговорюватися 21 січня в ході відеоконференції глав держав і урядів, заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер, пише Інтерфакс-Україна.

"Все це буде предметом дискусій на рівні держав-членів ЄС. Найближча дискусія відбудеться наступного тижня під час відеоконференції глав держав і урядів", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі у вівторок, відповідаючи на питання про стан справ з впровадженням європейського сертифіката про вакцинацію.

"Ми, звичайно, будемо готувати цю дискусію, але на цій стадії ми не можемо обговорювати це специфічне питання або давати вам орієнтири щодо нього", - додав Мамер.

У кінці минулого тижня пресслужба голови Європейської ради Шарля Мішеля оголосила, що він скликає 21 січня відеоконференцію глав держав і урядів країн ЄС з питань боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Жовту зірку на одяг тоже пришивати не вацкцинованим зобов'яжуть, нацисти 21віку?
12.01.2021 16:52
Для особо тупых - последствия после сдачи отпечатков пальцев и от укола неизвестной жидкостью неизвестного содержания совершенно разные
12.01.2021 17:58
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине.
Глава II
СОГЛАСИЕ
Статья 5
Общее правило
34. Данная статья посвящена согласию и подтверждает на международном уровне уже давно установленные правила, которые заключаются в том, что никто не может в принципе подвергнуться медицинскому вмешательству без его или ее согласия. Таким образом, человек должен иметь возможность добровольно давать свое согласие на вмешательство, связанное с его организмом, или отказаться от такого вмешательства. Это правило подчеркивает самостоятельность пациента в его отношениях с профессиональными медицинскими работниками и заставляет воздерживаться от патерналистского подхода, при котором желание пациента может игнорироваться. Слово "вмешательство" понимается в самом широком смысле, как, например, в статье 4, т. е. оно охватывает все врачебные действия, в частности, вмешательство, совершаемое с целью профилактики, установления диагноза, лечения, реабилитации и проведения научных исследований.
12.01.2021 17:08
...подобное предложение уже проходило, причем пропуском в ЕС станет сертификат о вакцинации только Пфайзером ...Эй, зеСтепанов, что там насчет безвиза, а? И как делишки идут на медфирме твоей женушки?
12.01.2021 16:52
Жовту зірку на одяг тоже пришивати не вацкцинованим зобов'яжуть, нацисти 21віку?
12.01.2021 16:52
Тату на лоб со штрих кодом
12.01.2021 18:36
хороший гешефт... любишь кататься - люби и колоться... через пару лет дойдут шаловливые ручки и до сертификации мозга... токмо его проколоть надо будет раз пять специальной жидкостью...
12.01.2021 16:55
...нашему гундосому чмыренку такой сертификат не светит
12.01.2021 16:57
Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине.
Глава II
СОГЛАСИЕ
Статья 5
Общее правило
34. Данная статья посвящена согласию и подтверждает на международном уровне уже давно установленные правила, которые заключаются в том, что никто не может в принципе подвергнуться медицинскому вмешательству без его или ее согласия. Таким образом, человек должен иметь возможность добровольно давать свое согласие на вмешательство, связанное с его организмом, или отказаться от такого вмешательства. Это правило подчеркивает самостоятельность пациента в его отношениях с профессиональными медицинскими работниками и заставляет воздерживаться от патерналистского подхода, при котором желание пациента может игнорироваться. Слово "вмешательство" понимается в самом широком смысле, как, например, в статье 4, т. е. оно охватывает все врачебные действия, в частности, вмешательство, совершаемое с целью профилактики, установления диагноза, лечения, реабилитации и проведения научных исследований.
12.01.2021 17:08
Татуировать мишень на лбу, у не вакцинированных!
12.01.2021 17:26
Непонимаю, в чем проблема?! Не хочешь ехать в ЕС по их правилам, не едь. Почему-то отпечатки пальцев на биометрический паспорт все сдают, а вмазать пфайзера за €20 - это большая проблема.
Тут вопрос в другом, что нормальной вакцины по адекватным деньгам в Украине в принципе не будет. И как быть?!
12.01.2021 17:49
Для особо тупых - последствия после сдачи отпечатков пальцев и от укола неизвестной жидкостью неизвестного содержания совершенно разные
12.01.2021 17:58
Пфайзер официально в свободной продаже будет не раньше второй половины года. А с учётом того, как в Украине подделывают тесты и будут подделывают вакцинации, вряд-ли кого то вообще будут пускать в ЕС.
12.01.2021 18:41
безвиз накрывается медным тазом
думаю, что требуемые марки вакцин у нас будут продаваться с космическими наценками
12.01.2021 18:03
Куплю я этот сраный сертификат, по-любому. А вакцинироваться- не буду, опять же- по-любому!
12.01.2021 18:11
Вот и думай теперь: может, коррупция у медиков это не всегда плохо. ><
12.01.2021 18:31
А я так всегда считал! По-честному.
12.01.2021 18:32
Купить то можно, но европейцы не совсем ведь тупые пофигисты, это не Египет.
12.01.2021 18:42
Да мне неинтересна Европа. Мне туда не надо. Мне главное в Гану попасть. А там уже тишь и благодать, о барановирусе благополучно забывают.
12.01.2021 19:09
Да вы не охренели? Вакцинация должна быть добровольной. Что за Гетто?
12.01.2021 22:21
 
 