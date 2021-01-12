Греція запропонувала ЄС запровадити цифровий сертифікат вакцинації для поїздок: європейські лідери обговорять це на саміті 21 січня

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував президенту Європейської комісії Урсуле фон дер Ляєн ввести сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу. За його словами, він спростить поїздки між країнами-членами в блоці.

Він вважає, що це полегшення свободи пересування осіб, вакцинованих проти COVID-19.

"Необхідно терміново виробити спільне розуміння того, як має бути структурований сертифікат про вакцинацію, щоб його прийняли в усіх країнах-членах", - сказав Міцотакіс.

Єврокомісія (ЄК) поки ще не готова висловлюватися щодо сертифікатів про вакцинацію громадян ЄС, це питання буде обговорюватися 21 січня в ході відеоконференції глав держав і урядів, заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер, пише Інтерфакс-Україна.

"Все це буде предметом дискусій на рівні держав-членів ЄС. Найближча дискусія відбудеться наступного тижня під час відеоконференції глав держав і урядів", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі у вівторок, відповідаючи на питання про стан справ з впровадженням європейського сертифіката про вакцинацію.

"Ми, звичайно, будемо готувати цю дискусію, але на цій стадії ми не можемо обговорювати це специфічне питання або давати вам орієнтири щодо нього", - додав Мамер.

У кінці минулого тижня пресслужба голови Європейської ради Шарля Мішеля оголосила, що він скликає 21 січня відеоконференцію глав держав і урядів країн ЄС з питань боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.