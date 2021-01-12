РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6909 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
694 7

Еще 1,8 млн тестов на COVID-19 отправили в регионы, - Ляшко

Еще 1,8 млн тестов на COVID-19 отправили в регионы, - Ляшко

В регионы Украины начали поставку еще 1 800 000 тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера Минздрав подписал очередной приказ о распределении 1 800 000 тестов, которые уже начали развозить в департаменты здравоохранения областных государственных администраций", - отметил Ляшко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 12 января лабораторно подтверждено 1 124 430 случаев COVID-19, из них за минувшие сутки - 5 116.

Также на Цензор.НЕТ: После начала вакцинации пандемия COVID-19 не закончится, нужно выработать коллективный иммунитет, - Степанов

Осуществлено тестирований за сутки - 41 682 (в том числе методом ПЦР - 23 873, методом ИФА - 17 809). За все время проведения 5 805 824 ПЦР-тестирований.

Автор: 

карантин (16729) тестирование (498) Ляшко Виктор (1369) тест (285) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное чтобы Райка в доле была.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:42 Ответить
В цивилизованных странах уже никого тестами не удивишь, тема - вакцинация и лечение. А у зебилов все через ж-у.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:40 Ответить
т.е. а до сего дня значить тестов в областях не было !? ну шо сказать - маладцы ***..
показать весь комментарий
12.01.2021 17:41 Ответить
Стєпанов казав що аж ...260 тис. експрес... на антиген...
показать весь комментарий
12.01.2021 19:19 Ответить
ого как много ... для Жмеринки..
показать весь комментарий
12.01.2021 19:24 Ответить
а КАКИЕ "тесты"? ПЦР или пустышки с погрешностью 50/50???
показать весь комментарий
12.01.2021 18:33 Ответить
 
 