Еще 1,8 млн тестов на COVID-19 отправили в регионы, - Ляшко

В регионы Украины начали поставку еще 1 800 000 тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера Минздрав подписал очередной приказ о распределении 1 800 000 тестов, которые уже начали развозить в департаменты здравоохранения областных государственных администраций", - отметил Ляшко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 12 января лабораторно подтверждено 1 124 430 случаев COVID-19, из них за минувшие сутки - 5 116.

Осуществлено тестирований за сутки - 41 682 (в том числе методом ПЦР - 23 873, методом ИФА - 17 809). За все время проведения 5 805 824 ПЦР-тестирований.