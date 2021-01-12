Ще 1,8 млн тестів на COVID-19 відправили в регіони, - Ляшко
У регіони України почали поставку ще 1 800 000 тестів на коронавірусну інфекцію.
Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Вчора Міністерство охорони здоров'я підписало черговий наказ про розподіл 1 800 000 тестів, які вже почали розвозити в департаменти охорони здоров'я обласних державних адміністрацій", - зазначив Ляшко.
Як повідомлялося, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадків COVID-19, із них за минулу добу – 5 116.
Здійснено тестувань за добу - 41 682 (в тому числі методом ПЛР - 23 873, методом ІФА - 17 809). За весь час проведено 5 805 824 ПЛР-тестувань.
