Ще 1,8 млн тестів на COVID-19 відправили в регіони, - Ляшко

У регіони України почали поставку ще 1 800 000 тестів на коронавірусну інфекцію.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вчора Міністерство охорони здоров'я підписало черговий наказ про розподіл 1 800 000 тестів, які вже почали розвозити в департаменти охорони здоров'я обласних державних адміністрацій", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадків COVID-19, із них за минулу добу – 5 116.

Здійснено тестувань за добу - 41 682 (в тому числі методом ПЛР - 23 873, методом ІФА - 17 809). За весь час проведено 5 805 824 ПЛР-тестувань.

Читайте також: В Україні за місяць рівень тестування на COVID-19 зменшився на 36%

Главное чтобы Райка в доле была.
12.01.2021 17:42 Відповісти
В цивилизованных странах уже никого тестами не удивишь, тема - вакцинация и лечение. А у зебилов все через ж-у.
12.01.2021 17:40 Відповісти
т.е. а до сего дня значить тестов в областях не было !? ну шо сказать - маладцы ***..
12.01.2021 17:41 Відповісти
Стєпанов казав що аж ...260 тис. експрес... на антиген...
12.01.2021 19:19 Відповісти
ого как много ... для Жмеринки..
12.01.2021 19:24 Відповісти
а КАКИЕ "тесты"? ПЦР или пустышки с погрешностью 50/50???
12.01.2021 18:33 Відповісти
 
 