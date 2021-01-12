Местные выборы будут завершены в марте, - ЦИК

Промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней должны поэтапно состояться на 174 избирательных участках в 24 областях Украины, а завершить голосование планируется до конца марта 2021 года.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы шутили в комментариях, что эти выборы будут вечны. Так вот. Завершаем в марте (мы очень надеемся). Ну а пока: впереди 174 выборов; в 24 областях; 7 дней голосования (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.) ", - говорится в сообщении.

В ЦИК объяснили, что повторные выборы назначают, когда выборы были признаны несостоявшимися (например, если выбрана человек отказывается от мандата или должности или если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения). Промежуточные выборы назначают, если депутат досрочно прекратил полномочия или его полномочия досрочно прекращены.

Напоминаем, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 г.