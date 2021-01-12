УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4330 відвідувачів онлайн
Новини
622 2

Місцеві вибори буде завершено в березні, - ЦВК

Місцеві вибори буде завершено в березні, - ЦВК

Проміжні повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.

Про це повідомила Центральна виборча комісія на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви жартували в коментарях, що ці вибори будуть вічні. Так от. Завершуємо в березні (ми дуже сподіваємося). Ну а поки: виборів попереду ще 174; у 24 областях; 7 днів голосування (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.)", - сказано в повідомленні.

У ЦВК пояснили, що повторні вибори призначають, коли вибори були визнані такими, що не відбулися (наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандата або посади або якщо виборчий процес було зупинено через введення воєнного чи надзвичайного стану). Проміжні вибори призначають, якщо депутат достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені.

Нагадуємо, чергові місцеві вибори в Україні проводилися 25 жовтня 2020 р

Читайте також: ЦВК визначила розмір грошової застави для участі у місцевих виборах

Автор: 

місцеві вибори (1367) ЦВК (1179)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, что кандидаты на выборах будут обещать лохотрату в 2021 году?
показати весь коментар
12.01.2021 18:59 Відповісти
що, і кєрнеса переоберуть?
показати весь коментар
13.01.2021 09:34 Відповісти
 
 