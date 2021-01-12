Місцеві вибори буде завершено в березні, - ЦВК

Проміжні повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.

Про це повідомила Центральна виборча комісія на своїй сторінці в Фейсбук.

"Ви жартували в коментарях, що ці вибори будуть вічні. Так от. Завершуємо в березні (ми дуже сподіваємося). Ну а поки: виборів попереду ще 174; у 24 областях; 7 днів голосування (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.)", - сказано в повідомленні.

У ЦВК пояснили, що повторні вибори призначають, коли вибори були визнані такими, що не відбулися (наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандата або посади або якщо виборчий процес було зупинено через введення воєнного чи надзвичайного стану). Проміжні вибори призначають, якщо депутат достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені.

Нагадуємо, чергові місцеві вибори в Україні проводилися 25 жовтня 2020 року.

