Попасть в США можно будет только с отрицательным COVID-тестом, - WSJ

Американское правительство планирует ввести для всех пассажиров международных авиарейсов обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19. Проверять будут перед посадкой на самолет в Штаты.

Об этом сообщило во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.

"Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) планируют во вторник выдать такое распоряжение - после недель обсуждений между федеральными ведомствами и рабочей группой Белого дома по вопросам борьбы с коронавирусом", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января. В данный момент CDC и другие службы администрации дорабатывают детали распоряжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Отмечается, что тестирование должны проходить, в том числе, граждане США, которые возвращаются из-за рубежа.

Ще будуть вимагати довідку про вакцинацію. Згодом. І зроблять відповідну інструкцію. Причому скажуть: китайські та касапські вакцини "не пропонувати".
12.01.2021 23:00 Ответить
Как вам !? Зато у нас *** - все ок !!!

«Нам нужно еще 8-10 недель жестких мер. Если мы не сможем остановить этот британский вирус, то к Пасхе у нас будет 10-кратная заболеваемость..»: - Меркель заявила, что полный локдаун в Германии может продлиться до апреля.
12.01.2021 23:08 Ответить
Це треба було робити ще рік тому, але ж Донні кричав, шо ніякого коронавірусу не існує, поки в Америці не почався справжній мор від ковіду. Доречі, його довбануті прихильникі трампісти і досі так вважають.
12.01.2021 23:26 Ответить
Еще год максимум и про тот ковид забудут как про птичий грипп. Ну кроме недоразвитых стран...с недоразвитым руководством....
12.01.2021 23:41 Ответить
Нет. Это надолго. ВОЗ уже заявило, что даже после вакцинации в этом году коллективного иммунитета не будет.
13.01.2021 00:21 Ответить
Неа, зря, что-ли, они это все замутили? Будут специально разгонять, а то как же насильственное вакцинирование и огромные прибыли фармкомпаний!
13.01.2021 07:23 Ответить
Британія теж.
12.01.2021 23:59 Ответить
Франція не пускає з Британії без тесту.
13.01.2021 00:00 Ответить
А, если фуфлотест, который вирус находит у фруктов и кока-колы будет положительным то тогда билет на самолёт пропадёт? Ну те кто был за Байдена должны быть довольны.
13.01.2021 00:20 Ответить
А на иннагурацию тоже ?
13.01.2021 00:22 Ответить
 
 