Попасть в США можно будет только с отрицательным COVID-тестом, - WSJ
Американское правительство планирует ввести для всех пассажиров международных авиарейсов обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19. Проверять будут перед посадкой на самолет в Штаты.
Об этом сообщило во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.
"Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) планируют во вторник выдать такое распоряжение - после недель обсуждений между федеральными ведомствами и рабочей группой Белого дома по вопросам борьбы с коронавирусом", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января. В данный момент CDC и другие службы администрации дорабатывают детали распоряжения.
Отмечается, что тестирование должны проходить, в том числе, граждане США, которые возвращаются из-за рубежа.
