Попасть в США можно будет только с отрицательным COVID-тестом, - WSJ

Американское правительство планирует ввести для всех пассажиров международных авиарейсов обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19. Проверять будут перед посадкой на самолет в Штаты.

Об этом сообщило во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ.

"Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) планируют во вторник выдать такое распоряжение - после недель обсуждений между федеральными ведомствами и рабочей группой Белого дома по вопросам борьбы с коронавирусом", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января. В данный момент CDC и другие службы администрации дорабатывают детали распоряжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Отмечается, что тестирование должны проходить, в том числе, граждане США, которые возвращаются из-за рубежа.