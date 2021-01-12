Потрапити в США можна буде тільки з негативним COVID-тестом, - WSJ

Американський уряд планує ввести для всіх пасажирів міжнародних авіарейсів обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19. Перевірятимуть перед посадкою на літак у Штати.

Про це повідомило у вівторок видання The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Американські Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) планують у вівторок видати таке розпорядження - після тижнів обговорень між федеральними відомствами і робочою групою Білого дому з питань боротьби з коронавірусом", - наголошується в повідомленні.

Очікується, що наказ набуде чинності 26 січня. Наразі CDC та інші служби адміністрації допрацьовують деталі розпорядження.

Зазначається, що тестування мають проходити, зокрема, громадяни США, які повертаються з-за кордону.

Читайте також: Ті, хто відмовляється встановити додаток "Дій вдома" на адмінмежі з Кримом будуть робити експрес-тести на COVID-19, - заступник голови Херсонської ОДА Чабан