УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3690 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 946 11

Потрапити в США можна буде тільки з негативним COVID-тестом, - WSJ

Потрапити в США можна буде тільки з негативним COVID-тестом, - WSJ

Американський уряд планує ввести для всіх пасажирів міжнародних авіарейсів обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19. Перевірятимуть перед посадкою на літак у Штати.

Про це повідомило у вівторок видання The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Американські Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) планують у вівторок видати таке розпорядження - після тижнів обговорень між федеральними відомствами і робочою групою Білого дому з питань боротьби з коронавірусом", - наголошується в повідомленні.

Очікується, що наказ набуде чинності 26 січня. Наразі CDC та інші служби адміністрації допрацьовують деталі розпорядження.

Зазначається, що тестування мають проходити, зокрема, громадяни США, які повертаються з-за кордону.

Читайте також: Ті, хто відмовляється встановити додаток "Дій вдома" на адмінмежі з Кримом будуть робити експрес-тести на COVID-19, - заступник голови Херсонської ОДА Чабан

Автор: 

карантин (18172) США (24353) тестування (461) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ще будуть вимагати довідку про вакцинацію. Згодом. І зроблять відповідну інструкцію. Причому скажуть: китайські та касапські вакцини "не пропонувати".
показати весь коментар
12.01.2021 23:00 Відповісти
+2
Как вам !? Зато у нас *** - все ок !!!

«Нам нужно еще 8-10 недель жестких мер. Если мы не сможем остановить этот британский вирус, то к Пасхе у нас будет 10-кратная заболеваемость..»: - Меркель заявила, что полный локдаун в Германии может продлиться до апреля.
показати весь коментар
12.01.2021 23:08 Відповісти
+1
Це треба було робити ще рік тому, але ж Донні кричав, шо ніякого коронавірусу не існує, поки в Америці не почався справжній мор від ковіду. Доречі, його довбануті прихильникі трампісти і досі так вважають.
показати весь коментар
12.01.2021 23:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще будуть вимагати довідку про вакцинацію. Згодом. І зроблять відповідну інструкцію. Причому скажуть: китайські та касапські вакцини "не пропонувати".
показати весь коментар
12.01.2021 23:00 Відповісти
ЗЕперемога!
показати весь коментар
12.01.2021 23:14 Відповісти
Как вам !? Зато у нас *** - все ок !!!

«Нам нужно еще 8-10 недель жестких мер. Если мы не сможем остановить этот британский вирус, то к Пасхе у нас будет 10-кратная заболеваемость..»: - Меркель заявила, что полный локдаун в Германии может продлиться до апреля.
показати весь коментар
12.01.2021 23:08 Відповісти
Це треба було робити ще рік тому, але ж Донні кричав, шо ніякого коронавірусу не існує, поки в Америці не почався справжній мор від ковіду. Доречі, його довбануті прихильникі трампісти і досі так вважають.
показати весь коментар
12.01.2021 23:26 Відповісти
Еще год максимум и про тот ковид забудут как про птичий грипп. Ну кроме недоразвитых стран...с недоразвитым руководством....
показати весь коментар
12.01.2021 23:41 Відповісти
Нет. Это надолго. ВОЗ уже заявило, что даже после вакцинации в этом году коллективного иммунитета не будет.
показати весь коментар
13.01.2021 00:21 Відповісти
Неа, зря, что-ли, они это все замутили? Будут специально разгонять, а то как же насильственное вакцинирование и огромные прибыли фармкомпаний!
показати весь коментар
13.01.2021 07:23 Відповісти
Британія теж.
показати весь коментар
12.01.2021 23:59 Відповісти
Франція не пускає з Британії без тесту.
показати весь коментар
13.01.2021 00:00 Відповісти
А, если фуфлотест, который вирус находит у фруктов и кока-колы будет положительным то тогда билет на самолёт пропадёт? Ну те кто был за Байдена должны быть довольны.
показати весь коментар
13.01.2021 00:20 Відповісти
А на иннагурацию тоже ?
показати весь коментар
13.01.2021 00:22 Відповісти
 
 