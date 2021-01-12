Потрапити в США можна буде тільки з негативним COVID-тестом, - WSJ
Американський уряд планує ввести для всіх пасажирів міжнародних авіарейсів обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19. Перевірятимуть перед посадкою на літак у Штати.
Про це повідомило у вівторок видання The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела, передає Цензор.НЕТ.
"Американські Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) планують у вівторок видати таке розпорядження - після тижнів обговорень між федеральними відомствами і робочою групою Білого дому з питань боротьби з коронавірусом", - наголошується в повідомленні.
Очікується, що наказ набуде чинності 26 січня. Наразі CDC та інші служби адміністрації допрацьовують деталі розпорядження.
Зазначається, що тестування мають проходити, зокрема, громадяни США, які повертаються з-за кордону.
