Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена
Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введение в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента", — говорится в сообщении.
Режим ЧС будет действовать с 11 января по 24 января.
Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.
Во время ЧС власти Вашингтона смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, таких как агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.
Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.
Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что "выборы украли" и что он понимает "их боль".
В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 — задержаны.
Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.
После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену, вскоре он записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.
В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечения Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предлагают отстранить его от власти раньше окончания срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа.
Избранный президент США Джо Байден займет должность 46-го президента США 20 января 2021 года.
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ЧС - пожары, наводнения, землятрясения...беспорядки в т.ч. (т.е. некая СИТУАЦИЯ требующая ликвидации/урегулирования)
ЧП - это режим введения особого ПОЛОЖЕНИЯ, когда вводятся ограничения свобод граждан, перемещений, собраний....(например вводится комендантский час), а так же устанавливается срок его введения и условия прекращения
Он вычудил со штурмом, сразу материализовалалось ФБР и еще пару служб, обрисовали все перспективы...адвокаты быстро вправили мозги, что мол нужно срочно все замять, советники нарисовали пару указов и все дружно сказали, что надо подписывать.
Уверен, что хоть формально он не лишился партийной поддержки, но делегация партии у него была и тоже намекнула, что пора прекращать иначе они мигом прекратят поддержку, и поддержат импичмент за пару дней до окончания его срока. Республиканцам, вся эту гуета, не выгодна, они лишаются поддержки избирателей
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/twitter-stock-price-president-donald-trump-permanently-banned-tweeting-2021-1-1029946778
Twitter loses $5 billion in market value after Trump is permanently barred from the platform
https://www.wsj.com/articles/parler-sues-amazon-kicks-site-off-its-servers-11610363052
Parler Sues Amazon After Tech Giant Kicks Site Off Its Servers
https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/biden-cabinet/
Реинкарнация Обамы, только БЕЗ ДЕНЕГ.
"С восторгом"(С) я буду посмотреть за развитием, благо, я очень далеко нахожусь от мест событий
(а у нас главный левак в автомобильную аварию случайно на днях попал, на его автомобиль машина наехала).
просто интересно. но обосрался Труп - знатно. И вроде не псих, а так обгадился(((
с гебнявыми поведешься - говна наберешься