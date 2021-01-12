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Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введение в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента", — говорится в сообщении.

Режим ЧС будет действовать с 11 января по 24 января.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко

Во время ЧС власти Вашингтона смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, таких как агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено). ДОКУМЕНТ

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что "выборы украли" и что он понимает "их боль".

В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 — задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену, вскоре он записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечения Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предлагают отстранить его от власти раньше окончания срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа.

Избранный президент США Джо Байден займет должность 46-го президента США 20 января 2021 года.

Байден Джо (2795) инаугурация (467) США (27213) Вашингтон (92) Трамп Дональд (5716)


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Топ комментарии
+20
Трамп переобувается на ходу, чтобы избежать цугундера. Но при этом из него летят лапти, балалайка, будёновка и парашют.
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 6918
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12.01.2021 07:17 Ответить
+13
Який біль!
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 7062
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12.01.2021 07:20 Ответить
+13
Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена - Цензор.НЕТ 7228 два дебила это сила силенная...
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12.01.2021 07:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ЧП - ограничение прав и свобод... Можно ли перечислить, что по Американскому законадательству, является режим ЧП, вкратце?
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12.01.2021 07:10 Ответить
Можно.
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12.01.2021 07:32 Ответить
ОСТРОУМНО!
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12.01.2021 07:37 Ответить
!!
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12.01.2021 08:01 Ответить
!!
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12.01.2021 08:00 Ответить
Не ЧП, а ЧС.
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12.01.2021 07:33 Ответить
В статье говорится про режим ЧС (черезвычайной ситуации), а не ЧП (черезвычайного положения).
ЧС - пожары, наводнения, землятрясения...беспорядки в т.ч. (т.е. некая СИТУАЦИЯ требующая ликвидации/урегулирования)
ЧП - это режим введения особого ПОЛОЖЕНИЯ, когда вводятся ограничения свобод граждан, перемещений, собраний....(например вводится комендантский час), а так же устанавливается срок его введения и условия прекращения
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12.01.2021 09:05 Ответить
Трамп переобувается на ходу, чтобы избежать цугундера. Но при этом из него летят лапти, балалайка, будёновка и парашют.
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 6918
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12.01.2021 07:17 Ответить
"Что ж ты, фраер, сдал назад!"
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12.01.2021 08:03 Ответить
А что ему переобуваться?! Во первых не впервой, а во вторых, сам он только глупости делает, все остальное - делают его советники, адвокаты, секретари....
Он вычудил со штурмом, сразу материализовалалось ФБР и еще пару служб, обрисовали все перспективы...адвокаты быстро вправили мозги, что мол нужно срочно все замять, советники нарисовали пару указов и все дружно сказали, что надо подписывать.
Уверен, что хоть формально он не лишился партийной поддержки, но делегация партии у него была и тоже намекнула, что пора прекращать иначе они мигом прекратят поддержку, и поддержат импичмент за пару дней до окончания его срока. Республиканцам, вся эту гуета, не выгодна, они лишаются поддержки избирателей
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12.01.2021 09:12 Ответить
Ключевое у меня- лапти и прочий прикид. Республиканцы за Трампа забудут уже через месяц.
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12.01.2021 13:48 Ответить
Фух-х .. Він що , до цих пір ще президент США .? Задовбав .. Дайтє єму сєльодкі і дебелого копняка , хай вже йде з Білого дому .
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12.01.2021 07:19 Ответить
Який біль!
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 7062
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12.01.2021 07:20 Ответить
А когда он со своими "многоходовочками" выигрывал??))
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12.01.2021 08:04 Ответить
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 4112
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12.01.2021 07:22 Ответить
Дональда Трампа пригласили в Мавзолей на бокал шампанского от Вавана Жиринжопского в честь Обнуляйтера всея Чекистана Путлера Адольфа Владимировича...,все расходы по перелету Трампа взяли на себя давние братаны носителя чемоданов Собчака..., вРоттенберги
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12.01.2021 07:29 Ответить
Трамп точно запам'ятається як президент США.
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12.01.2021 07:32 Ответить
Первый отсидевший президент США безусловно не может не запомниться.
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12.01.2021 07:40 Ответить
Мріяти не заборонено. Особливо кацапам.
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12.01.2021 07:43 Ответить
Ясно. Хронический кацап головного мозга- твой диагноз. Прикладывай образок Трампа к заднему проходу 3 раза в день после еды.
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12.01.2021 08:03 Ответить
Ти ще й мольфар.)))
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12.01.2021 08:04 Ответить
Ты забыл напомнить кацапу,что по очереди нужно прикладывать фото *****, потом трампа))
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12.01.2021 13:07 Ответить
Через 30 дней об Штирлице Путлера в США забудут,что кошмарный сон...,за 4 года каденции этот дурак столько дерьма сочинил не только в Твиттере,а и в самих штатах...
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12.01.2021 07:35 Ответить
Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена - Цензор.НЕТ 7228 два дебила это сила силенная...
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12.01.2021 07:37 Ответить
На РАБссии началась эпоха Трамп не Наш,нам Крыш... Крым надо вернуть,а с Донбасса драпать быстрее ракеты Илана Маска...
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12.01.2021 07:42 Ответить
Якщо все, сказане Вами, станеться - з мене 2 звіра - Конь і Як.
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12.01.2021 10:17 Ответить
О! трамп уже ввел ЧП... Кто это ему так мило на ухо нашептал?
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12.01.2021 08:02 Ответить
Молодец Трамп, всё правильно.
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12.01.2021 08:05 Ответить
Да, готовится к инагурации, только своей, на второй срок.
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12.01.2021 17:32 Ответить
нет, не готовится к своей инаугурации на второй срок.
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12.01.2021 20:08 Ответить
Business News:
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/twitter-stock-price-president-donald-trump-permanently-banned-tweeting-2021-1-1029946778

Twitter loses $5 billion in market value after Trump is permanently barred from the platform

https://www.wsj.com/articles/parler-sues-amazon-kicks-site-off-its-servers-11610363052

Parler Sues Amazon After Tech Giant Kicks Site Off Its Servers
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12.01.2021 08:34 Ответить
Пишут, что в телеграм-канал Трампа записываются 5 тысяч человек В ЧАС.
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12.01.2021 10:18 Ответить
Фотографии лиц кабинета Байдена:

https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/biden-cabinet/

Реинкарнация Обамы, только БЕЗ ДЕНЕГ.

"С восторгом"(С) я буду посмотреть за развитием, благо, я очень далеко нахожусь от мест событий (а у нас главный левак в автомобильную аварию случайно на днях попал, на его автомобиль машина наехала).
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12.01.2021 10:22 Ответить
Хахаха - сама кортезка объяснила свой успех тем что в ее округе 70% населения цветные и не имели своего представителя в палате.... Тоесть проголосовали тупо по «цвету» а лозунги типа «борьба с бедностью» и типа равенство для всех - ну прям в 1917..... шариковы.... Какая нафиг программа - кричи БЛМ и типа Мартин жив.... или не - классика - Свободу анжеле дэвис 😂😆 Обама у Маккейна по цвету и выйграл )))) 2жды)))) бугагагага .... И летальное вооружение это он не одобрил для Украины))))))
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15.01.2021 03:21 Ответить
https://thehill.com/policy/technology/533756-70k-qanon-twitter-accounts-suspended-in-the-wake-of-capitol-riot Облікові записи 70K QAnon у Twitter призупинено внаслідок заворушень у Капітолії
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12.01.2021 09:34 Ответить
Ое Б*йдена по фамилии называет, или как его друг - Нахального: "этот господин"?
просто интересно. но обосрался Труп - знатно. И вроде не псих, а так обгадился(((
с гебнявыми поведешься - говна наберешься
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12.01.2021 09:53 Ответить
 
 