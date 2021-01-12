Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введение в Вашингтоне режима чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента", — говорится в сообщении.

Режим ЧС будет действовать с 11 января по 24 января.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

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Во время ЧС власти Вашингтона смогут получить федеральное финансирование, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, таких как агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).



6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

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Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что "выборы украли" и что он понимает "их боль".

В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 — задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену, вскоре он записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечения Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предлагают отстранить его от власти раньше окончания срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа.

Избранный президент США Джо Байден займет должность 46-го президента США 20 января 2021 года.