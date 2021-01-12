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Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження у Вашингтоні режиму надзвичайної ситуації, щоб гарантувати безпеку перед інавгурацією обраного глави держави Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Президент Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у Вашингтоні і розпорядився направити федеральну допомогу місту щодо реагування на екстрені обставини, пов'язані з інавгурацією президента", - йдеться в повідомленні.

Режим НС діятиме з 11 січня по 24 січня.

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол в США Єльченко

Під час НС влада Вашингтона зможе отримати федеральне фінансування, а також скористатися ресурсами федеральних органів, таких як агентство США з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA).

6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію і оголосили в місті надзвичайний стан.

Незабаром Трамп закликав своїх прихильників розійтися, однак продовжував заявляти, що "вибори вкрали" і що він розуміє "їхній біль".

У результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, зокрема один поліцейський, понад 60 - затримані.

Пізніше в Капітолії відновилося спільне засідання двох палат Конгресу, на якому офіційно затвердили підсумки президентських виборів і перемогу Байдена.

Також читайте: Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа (оновлено). ДОКУМЕНТ

Після цього Дональд Трамп підтвердив мирну передачу влади Байдену , незабаром він записав відеозвернення, де засудив штурм Капітолію.

У прокуратурі округу Колумбія допустили притягнення Трампа до відповідальності через події у Вашингтоні, а в Конгресі пропонують відсторонити його від влади раніше закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі закликала Конгрес готуватися до імпічменту Трампа .

Обраний президент США Джо Байден обійме посаду 46-го президента США 20 січня 2021 року.

Автор: 

Байден Джо (2893) інавгурація (232) США (23483) Вашингтон (81) Трамп Дональд (6174)


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Топ коментарі
+20
Трамп переобувается на ходу, чтобы избежать цугундера. Но при этом из него летят лапти, балалайка, будёновка и парашют.
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 6918
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12.01.2021 07:17 Відповісти
+13
Який біль!
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 7062
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12.01.2021 07:20 Відповісти
+13
Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена - Цензор.НЕТ 7228 два дебила это сила силенная...
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12.01.2021 07:37 Відповісти
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ЧП - ограничение прав и свобод... Можно ли перечислить, что по Американскому законадательству, является режим ЧП, вкратце?
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12.01.2021 07:10 Відповісти
Можно.
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12.01.2021 07:32 Відповісти
ОСТРОУМНО!
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12.01.2021 07:37 Відповісти
!!
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12.01.2021 08:01 Відповісти
!!
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12.01.2021 08:00 Відповісти
Не ЧП, а ЧС.
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12.01.2021 07:33 Відповісти
В статье говорится про режим ЧС (черезвычайной ситуации), а не ЧП (черезвычайного положения).
ЧС - пожары, наводнения, землятрясения...беспорядки в т.ч. (т.е. некая СИТУАЦИЯ требующая ликвидации/урегулирования)
ЧП - это режим введения особого ПОЛОЖЕНИЯ, когда вводятся ограничения свобод граждан, перемещений, собраний....(например вводится комендантский час), а так же устанавливается срок его введения и условия прекращения
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12.01.2021 09:05 Відповісти
Трамп переобувается на ходу, чтобы избежать цугундера. Но при этом из него летят лапти, балалайка, будёновка и парашют.
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 6918
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12.01.2021 07:17 Відповісти
"Что ж ты, фраер, сдал назад!"
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12.01.2021 08:03 Відповісти
А что ему переобуваться?! Во первых не впервой, а во вторых, сам он только глупости делает, все остальное - делают его советники, адвокаты, секретари....
Он вычудил со штурмом, сразу материализовалалось ФБР и еще пару служб, обрисовали все перспективы...адвокаты быстро вправили мозги, что мол нужно срочно все замять, советники нарисовали пару указов и все дружно сказали, что надо подписывать.
Уверен, что хоть формально он не лишился партийной поддержки, но делегация партии у него была и тоже намекнула, что пора прекращать иначе они мигом прекратят поддержку, и поддержат импичмент за пару дней до окончания его срока. Республиканцам, вся эту гуета, не выгодна, они лишаются поддержки избирателей
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12.01.2021 09:12 Відповісти
Ключевое у меня- лапти и прочий прикид. Республиканцы за Трампа забудут уже через месяц.
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12.01.2021 13:48 Відповісти
Фух-х .. Він що , до цих пір ще президент США .? Задовбав .. Дайтє єму сєльодкі і дебелого копняка , хай вже йде з Білого дому .
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12.01.2021 07:19 Відповісти
Який біль!
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 7062
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12.01.2021 07:20 Відповісти
А когда он со своими "многоходовочками" выигрывал??))
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12.01.2021 08:04 Відповісти
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена - Цензор.НЕТ 4112
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12.01.2021 07:22 Відповісти
Дональда Трампа пригласили в Мавзолей на бокал шампанского от Вавана Жиринжопского в честь Обнуляйтера всея Чекистана Путлера Адольфа Владимировича...,все расходы по перелету Трампа взяли на себя давние братаны носителя чемоданов Собчака..., вРоттенберги
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12.01.2021 07:29 Відповісти
Трамп точно запам'ятається як президент США.
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12.01.2021 07:32 Відповісти
Первый отсидевший президент США безусловно не может не запомниться.
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12.01.2021 07:40 Відповісти
Мріяти не заборонено. Особливо кацапам.
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12.01.2021 07:43 Відповісти
Ясно. Хронический кацап головного мозга- твой диагноз. Прикладывай образок Трампа к заднему проходу 3 раза в день после еды.
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12.01.2021 08:03 Відповісти
Ти ще й мольфар.)))
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12.01.2021 08:04 Відповісти
Ты забыл напомнить кацапу,что по очереди нужно прикладывать фото *****, потом трампа))
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12.01.2021 13:07 Відповісти
Через 30 дней об Штирлице Путлера в США забудут,что кошмарный сон...,за 4 года каденции этот дурак столько дерьма сочинил не только в Твиттере,а и в самих штатах...
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12.01.2021 07:35 Відповісти
Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена - Цензор.НЕТ 7228 два дебила это сила силенная...
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12.01.2021 07:37 Відповісти
На РАБссии началась эпоха Трамп не Наш,нам Крыш... Крым надо вернуть,а с Донбасса драпать быстрее ракеты Илана Маска...
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12.01.2021 07:42 Відповісти
Якщо все, сказане Вами, станеться - з мене 2 звіра - Конь і Як.
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12.01.2021 10:17 Відповісти
О! трамп уже ввел ЧП... Кто это ему так мило на ухо нашептал?
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12.01.2021 08:02 Відповісти
Молодец Трамп, всё правильно.
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12.01.2021 08:05 Відповісти
Да, готовится к инагурации, только своей, на второй срок.
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12.01.2021 17:32 Відповісти
нет, не готовится к своей инаугурации на второй срок.
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12.01.2021 20:08 Відповісти
Business News:
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/twitter-stock-price-president-donald-trump-permanently-banned-tweeting-2021-1-1029946778

Twitter loses $5 billion in market value after Trump is permanently barred from the platform

https://www.wsj.com/articles/parler-sues-amazon-kicks-site-off-its-servers-11610363052

Parler Sues Amazon After Tech Giant Kicks Site Off Its Servers
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12.01.2021 08:34 Відповісти
Пишут, что в телеграм-канал Трампа записываются 5 тысяч человек В ЧАС.
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12.01.2021 10:18 Відповісти
Фотографии лиц кабинета Байдена:

https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/biden-cabinet/

Реинкарнация Обамы, только БЕЗ ДЕНЕГ.

"С восторгом"(С) я буду посмотреть за развитием, благо, я очень далеко нахожусь от мест событий (а у нас главный левак в автомобильную аварию случайно на днях попал, на его автомобиль машина наехала).
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12.01.2021 10:22 Відповісти
Хахаха - сама кортезка объяснила свой успех тем что в ее округе 70% населения цветные и не имели своего представителя в палате.... Тоесть проголосовали тупо по «цвету» а лозунги типа «борьба с бедностью» и типа равенство для всех - ну прям в 1917..... шариковы.... Какая нафиг программа - кричи БЛМ и типа Мартин жив.... или не - классика - Свободу анжеле дэвис 😂😆 Обама у Маккейна по цвету и выйграл )))) 2жды)))) бугагагага .... И летальное вооружение это он не одобрил для Украины))))))
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15.01.2021 03:21 Відповісти
https://thehill.com/policy/technology/533756-70k-qanon-twitter-accounts-suspended-in-the-wake-of-capitol-riot Облікові записи 70K QAnon у Twitter призупинено внаслідок заворушень у Капітолії
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12.01.2021 09:34 Відповісти
Ое Б*йдена по фамилии называет, или как его друг - Нахального: "этот господин"?
просто интересно. но обосрался Труп - знатно. И вроде не псих, а так обгадился(((
с гебнявыми поведешься - говна наберешься
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12.01.2021 09:53 Відповісти
 
 