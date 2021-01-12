Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена
Чинний президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження у Вашингтоні режиму надзвичайної ситуації, щоб гарантувати безпеку перед інавгурацією обраного глави держави Джо Байдена.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Президент Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у Вашингтоні і розпорядився направити федеральну допомогу місту щодо реагування на екстрені обставини, пов'язані з інавгурацією президента", - йдеться в повідомленні.
Режим НС діятиме з 11 січня по 24 січня.
Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.
Під час НС влада Вашингтона зможе отримати федеральне фінансування, а також скористатися ресурсами федеральних органів, таких як агентство США з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA).
6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу.
Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію і оголосили в місті надзвичайний стан.
Незабаром Трамп закликав своїх прихильників розійтися, однак продовжував заявляти, що "вибори вкрали" і що він розуміє "їхній біль".
У результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, зокрема один поліцейський, понад 60 - затримані.
Пізніше в Капітолії відновилося спільне засідання двох палат Конгресу, на якому офіційно затвердили підсумки президентських виборів і перемогу Байдена.
Після цього Дональд Трамп підтвердив мирну передачу влади Байдену , незабаром він записав відеозвернення, де засудив штурм Капітолію.
У прокуратурі округу Колумбія допустили притягнення Трампа до відповідальності через події у Вашингтоні, а в Конгресі пропонують відсторонити його від влади раніше закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі закликала Конгрес готуватися до імпічменту Трампа .
Обраний президент США Джо Байден обійме посаду 46-го президента США 20 січня 2021 року.
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ЧС - пожары, наводнения, землятрясения...беспорядки в т.ч. (т.е. некая СИТУАЦИЯ требующая ликвидации/урегулирования)
ЧП - это режим введения особого ПОЛОЖЕНИЯ, когда вводятся ограничения свобод граждан, перемещений, собраний....(например вводится комендантский час), а так же устанавливается срок его введения и условия прекращения
Он вычудил со штурмом, сразу материализовалалось ФБР и еще пару служб, обрисовали все перспективы...адвокаты быстро вправили мозги, что мол нужно срочно все замять, советники нарисовали пару указов и все дружно сказали, что надо подписывать.
Уверен, что хоть формально он не лишился партийной поддержки, но делегация партии у него была и тоже намекнула, что пора прекращать иначе они мигом прекратят поддержку, и поддержат импичмент за пару дней до окончания его срока. Республиканцам, вся эту гуета, не выгодна, они лишаются поддержки избирателей
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/twitter-stock-price-president-donald-trump-permanently-banned-tweeting-2021-1-1029946778
Twitter loses $5 billion in market value after Trump is permanently barred from the platform
https://www.wsj.com/articles/parler-sues-amazon-kicks-site-off-its-servers-11610363052
Parler Sues Amazon After Tech Giant Kicks Site Off Its Servers
https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/biden-cabinet/
Реинкарнация Обамы, только БЕЗ ДЕНЕГ.
"С восторгом"(С) я буду посмотреть за развитием, благо, я очень далеко нахожусь от мест событий
(а у нас главный левак в автомобильную аварию случайно на днях попал, на его автомобиль машина наехала).
просто интересно. но обосрался Труп - знатно. И вроде не псих, а так обгадился(((
с гебнявыми поведешься - говна наберешься