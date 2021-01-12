Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження у Вашингтоні режиму надзвичайної ситуації, щоб гарантувати безпеку перед інавгурацією обраного глави держави Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Президент Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у Вашингтоні і розпорядився направити федеральну допомогу місту щодо реагування на екстрені обставини, пов'язані з інавгурацією президента", - йдеться в повідомленні.

Режим НС діятиме з 11 січня по 24 січня.

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.

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Під час НС влада Вашингтона зможе отримати федеральне фінансування, а також скористатися ресурсами федеральних органів, таких як агентство США з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA).



6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію і оголосили в місті надзвичайний стан.

Незабаром Трамп закликав своїх прихильників розійтися, однак продовжував заявляти, що "вибори вкрали" і що він розуміє "їхній біль".

У результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, зокрема один поліцейський, понад 60 - затримані.

Пізніше в Капітолії відновилося спільне засідання двох палат Конгресу, на якому офіційно затвердили підсумки президентських виборів і перемогу Байдена.

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Після цього Дональд Трамп підтвердив мирну передачу влади Байдену , незабаром він записав відеозвернення, де засудив штурм Капітолію.

У прокуратурі округу Колумбія допустили притягнення Трампа до відповідальності через події у Вашингтоні, а в Конгресі пропонують відсторонити його від влади раніше закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі закликала Конгрес готуватися до імпічменту Трампа .

Обраний президент США Джо Байден обійме посаду 46-го президента США 20 січня 2021 року.