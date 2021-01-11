На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол в США Єльченко
Українську державу на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме посол України Володимир Єльченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити", - пояснив Єльченко. Він нагадав, що в попередні роки на церемонію інавгурації президента від кожної держави запрошувалися посли, акредитовані в США. Зараз американський протокол не міняв правила участі в церемонії.
"Всі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні", - зауважив Єльченко.
Як уточнили в пресслужбі Посольства України в США, це стосується всіх без винятку країн, які мають свої посольства в Сполучених Штатах. "Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається", - зауважили в українському посольстві.
Нагадуємо, інавгурацію Джо Байдена заплановано на 20 січня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наверное Байден не поклонник мудельного квартального юмора.
Так нє, вибрали жалюгідну соплю...