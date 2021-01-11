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На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол в США Єльченко

На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол в США Єльченко

Українську державу на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме посол України Володимир Єльченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити", - пояснив Єльченко. Він нагадав, що в попередні роки на церемонію інавгурації президента від кожної держави запрошувалися посли, акредитовані в США. Зараз американський протокол не міняв правила участі в церемонії.

"Всі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні", - зауважив Єльченко.

Також читайте: Трамп не піде на інавгурацію Байдена

Як уточнили в пресслужбі Посольства України в США, це стосується всіх без винятку країн, які мають свої посольства в Сполучених Штатах. "Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається", - зауважили в українському посольстві.

Нагадуємо, інавгурацію Джо Байдена заплановано на 20 січня.

Читайте також: Байден назвав Трампа "ганьбою для країни" й підтримав його рішення не відвідувати інавгурацію

Автор: 

Байден Джо (2893) Єльченко Володимир (206) інавгурація (232) США (23483)


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Топ коментарі
+57
Этих 4-х пригласили. А зебилы атсасут.
На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 8885
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11.01.2021 23:08 Відповісти
+52
На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 1865
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11.01.2021 23:03 Відповісти
+42
На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 8486
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11.01.2021 23:11 Відповісти
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А Бубочку не пригласили? Нельзя так, он натура ранимая, очень расстроится. Мендель объявила его ведущим мировым лидером, а Байден об этом, видимо, не знает.
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12.01.2021 00:13 Відповісти
Найвеличнішому бєня грошей не дав
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12.01.2021 00:28 Відповісти
добре, що не преЗЕдент
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12.01.2021 00:33 Відповісти
Т.е. ЗЕлупчика в США забанили.

Наверное Байден не поклонник мудельного квартального юмора.
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12.01.2021 01:32 Відповісти
Дожились... Пэтя барига і спадковий казнокрад, але якщо обирати Президента з поміж наших казнокрадів і бариг, а серед інших нам обирати навіть не пропонують!!!, то вже краще обрати про-українського баригу ніж якесь ************* ЧМО типу ЗЕ, Ю, Ме, Бо... На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол в США Єльченко - Цензор.НЕТ 493
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12.01.2021 02:51 Відповісти
краще вибрати порядну людину
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12.01.2021 10:19 Відповісти
Всі ЗМІ належать олігархам. Звідси, ніколи порядна людина не буде розкручуватися в ЗМІ. Всіх хто представляє загрозу для розкрадання країни медійно знищують ще на дальніх підступах...
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12.01.2021 19:59 Відповісти
***, а був би Порошенко, вперше би мали друга - президента США.
Так нє, вибрали жалюгідну соплю...
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12.01.2021 04:15 Відповісти
Ноздрю)
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12.01.2021 10:43 Відповісти
73% совєцких граждан, - с побитой телевизионным шашелем психикой, - проголосовали за зеленое уй-ще, которое нельзя показать за границей. Оно, практически, не выездное, по причине своей внутренней убогости. Это симулякр; созданное в телевизоре существо. Его надули, и им надули. Но ватные, совєтские недоноски, не в состоянии понять, что они совєтские недоноски, поэтому украинцам придется расхлебывать ими заваренную кашу. Пока еще не поздно.
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12.01.2021 05:33 Відповісти
Этим савецким гражданам так насрали в головы что из до сих пор типает, когда слышат фамилию Порошенко. Т.к. у нас живет 73% быдла, образованный, успешный политик это для них враг. Нужно выбрать подобное им ***...ище!
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12.01.2021 06:41 Відповісти
Байден знову прикаже Пеці тарифи піднімати?
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12.01.2021 08:31 Відповісти
А как же луДший во Фселенной, он же обидится?!
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12.01.2021 09:11 Відповісти
не луДший, а луТший
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12.01.2021 10:08 Відповісти
в крихитку Зелю высморкались.. она будет мстять
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12.01.2021 11:43 Відповісти
странно, я думал, что оманские ослы нужны в любой компании
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12.01.2021 13:12 Відповісти
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