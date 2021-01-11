На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол в США Єльченко

Українську державу на інавгурації президента США Джо Байдена офіційно представлятиме посол України Володимир Єльченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інавгурація президента – це спеціальна церемонія в США, яка точно не пов’язана із зустрічами з іноземними лідерами. Для цього існують окремі офіційні візити", - пояснив Єльченко. Він нагадав, що в попередні роки на церемонію інавгурації президента від кожної держави запрошувалися посли, акредитовані в США. Зараз американський протокол не міняв правила участі в церемонії.

"Всі країни будуть представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні", - зауважив Єльченко.

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Як уточнили в пресслужбі Посольства України в США, це стосується всіх без винятку країн, які мають свої посольства в Сполучених Штатах. "Цього року інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні, що жодних змін стосовно рівня участі не передбачається", - зауважили в українському посольстві.

Нагадуємо, інавгурацію Джо Байдена заплановано на 20 січня.

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