На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко
Украинское государство на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины Владимир Ельченко.
Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", - пояснил Ельченко. Он напомнил, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации президента от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в США. Сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.
"Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", - отметил посол Украины.
Как уточнили в пресс-службе Посольства Украины в США, это касается всех без исключения стран, которые имеют свои посольства в Соединенных Штатах. "В этом году инаугурации комитет сообщил нотой всем иностранным дипломатическим представительствам в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится", - отметили в украинском посольстве.
Напоминаем, инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.
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Наверное Байден не поклонник мудельного квартального юмора.
Так нє, вибрали жалюгідну соплю...