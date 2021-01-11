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На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко

На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко

Украинское государство на инаугурации президента США Джо Байдена официально будет представлять посол Украины Владимир Ельченко.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты", - пояснил Ельченко. Он напомнил, что в предыдущие годы на церемонию инаугурации президента от каждого государства приглашались послы, аккредитованные в США. Сейчас американский протокол не менял правила участия в церемонии.

"Все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне", - отметил посол Украины.

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Как уточнили в пресс-службе Посольства Украины в США, это касается всех без исключения стран, которые имеют свои посольства в Соединенных Штатах. "В этом году инаугурации комитет сообщил нотой всем иностранным дипломатическим представительствам в Вашингтоне, что никаких изменений относительно уровня участия не предвидится", - отметили в украинском посольстве.

Напоминаем, инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января.

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Автор: 

Байден Джо (2795) Ельченко Владимир (279) инаугурация (467) США (27213)


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Топ комментарии
+57
Этих 4-х пригласили. А зебилы атсасут.
На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 8885
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11.01.2021 23:08 Ответить
+52
На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 1865
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11.01.2021 23:03 Ответить
+42
На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 8486
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11.01.2021 23:11 Ответить
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А Бубочку не пригласили? Нельзя так, он натура ранимая, очень расстроится. Мендель объявила его ведущим мировым лидером, а Байден об этом, видимо, не знает.
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12.01.2021 00:13 Ответить
Найвеличнішому бєня грошей не дав
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12.01.2021 00:28 Ответить
добре, що не преЗЕдент
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12.01.2021 00:33 Ответить
Т.е. ЗЕлупчика в США забанили.

Наверное Байден не поклонник мудельного квартального юмора.
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12.01.2021 01:32 Ответить
Дожились... Пэтя барига і спадковий казнокрад, але якщо обирати Президента з поміж наших казнокрадів і бариг, а серед інших нам обирати навіть не пропонують!!!, то вже краще обрати про-українського баригу ніж якесь ************* ЧМО типу ЗЕ, Ю, Ме, Бо... На інавгурації Байдена Україну представлятиме посол в США Єльченко - Цензор.НЕТ 493
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12.01.2021 02:51 Ответить
краще вибрати порядну людину
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12.01.2021 10:19 Ответить
Всі ЗМІ належать олігархам. Звідси, ніколи порядна людина не буде розкручуватися в ЗМІ. Всіх хто представляє загрозу для розкрадання країни медійно знищують ще на дальніх підступах...
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12.01.2021 19:59 Ответить
***, а був би Порошенко, вперше би мали друга - президента США.
Так нє, вибрали жалюгідну соплю...
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12.01.2021 04:15 Ответить
Ноздрю)
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12.01.2021 10:43 Ответить
73% совєцких граждан, - с побитой телевизионным шашелем психикой, - проголосовали за зеленое уй-ще, которое нельзя показать за границей. Оно, практически, не выездное, по причине своей внутренней убогости. Это симулякр; созданное в телевизоре существо. Его надули, и им надули. Но ватные, совєтские недоноски, не в состоянии понять, что они совєтские недоноски, поэтому украинцам придется расхлебывать ими заваренную кашу. Пока еще не поздно.
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12.01.2021 05:33 Ответить
Этим савецким гражданам так насрали в головы что из до сих пор типает, когда слышат фамилию Порошенко. Т.к. у нас живет 73% быдла, образованный, успешный политик это для них враг. Нужно выбрать подобное им ***...ище!
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12.01.2021 06:41 Ответить
Байден знову прикаже Пеці тарифи піднімати?
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12.01.2021 08:31 Ответить
А как же луДший во Фселенной, он же обидится?!
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12.01.2021 09:11 Ответить
не луДший, а луТший
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12.01.2021 10:08 Ответить
в крихитку Зелю высморкались.. она будет мстять
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12.01.2021 11:43 Ответить
странно, я думал, что оманские ослы нужны в любой компании
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12.01.2021 13:12 Ответить
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