Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа (оновлено). ДОКУМЕНТ
Президента США Дональда Трампа хочуть відправити у відставку за підбурювання до заколоту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
Палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президенту Дональду Трампу.
Чинного президента в цьому документі звинувачують у підбурюванні до повстання.
Автори ініціативи, яку внесуть на розгляд від імені демократа Девіда Сісіліні, пишуть, що пан Трамп у день заворушень біля Конгресу США "продемонстрував, що він залишатиметься загрозою для національної безпеки, демократії та конституції, якщо йому буде дозволено залишитися на своєму посту".
Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.
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Імпічменту бути.......бо це кастрація для політика - тим більш теж блазня!!!!!!!
Я чувствовал.
********* против Трампа.