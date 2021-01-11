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Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа (оновлено). ДОКУМЕНТ

Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа (оновлено). ДОКУМЕНТ

Президента США Дональда Трампа хочуть відправити у відставку за підбурювання до заколоту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президенту Дональду Трампу.

Чинного президента в цьому документі звинувачують у підбурюванні до повстання.

Автори ініціативи, яку внесуть на розгляд від імені демократа Девіда Сісіліні, пишуть, що пан Трамп у день заворушень біля Конгресу США "продемонстрував, що він залишатиметься загрозою для національної безпеки, демократії та конституції, якщо йому буде дозволено залишитися на своєму посту".

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Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

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Автор: 

імпічмент (282) Конгрес США (1239) США (23483) Трамп Дональд (6174)


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Топ коментарі
+19
Судя по всему ,зеле писец- Байден прям очень злопамятный
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11.01.2021 17:11 Відповісти
+15
Превращение Трампушки в пампушку.
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11.01.2021 17:02 Відповісти
+15
если рейтинг зашкаливает почему не набрал 73%
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11.01.2021 17:29 Відповісти
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какая сочная статья для импичмента...
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11.01.2021 17:47 Відповісти
за день до инаугурации нового президента США, подарком будет импичмент трампона
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11.01.2021 17:48 Відповісти
Хитро*опые демократы. Тут дело уже не в Трампе. Через неделю Трамп и так уйдет в отставку. Но демократы хотят воспользовавшись моментом украсть у Республиканцев несколько процентов рейтинга у избирателей. Хотят унизить республиканскую партию. Надеюсь республиканцы не такие глупые как демократы надеются
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11.01.2021 17:53 Відповісти
Демократы это делают для того, чтоб это рыжее чмо не смогло баллотироваться в 2024 году.
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11.01.2021 22:17 Відповісти
Вони самі себе унизили коли повелись на цього афериста і не підтримали попередній імпічмент
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11.01.2021 23:10 Відповісти
вірити сіенен???? добре комусь підрізав крила 45-й, якщо проти нього така дика інформаційна лавина пішла. наївні людці, ви вірите, що капітолій штурмували його прихильники??? і раптом серед них виявились російськомовні. як легко вами всіма маніпулювати...
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11.01.2021 17:55 Відповісти
А хіба кацапи не є прихильниками рудого клована ??? Наївна ти подоба людини...
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11.01.2021 18:04 Відповісти
Тільки б встигли !!! Щоб це руде падло не змогло більше болатуватися на пост Президента.
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11.01.2021 18:06 Відповісти
Вони що там подуріли? Растов не резиняний!!!
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11.01.2021 18:21 Відповісти
Эх, кабы у Маланьи за пазухой, да не бюст дзержинского, такого и вовсе не произошло.
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11.01.2021 18:50 Відповісти
Це вам не Україна.........
Імпічменту бути.......бо це кастрація для політика - тим більш теж блазня!!!!!!!
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11.01.2021 19:47 Відповісти
Дэйвид Сисилини - первый отрытый гей - мер столицы штата.

Я чувствовал.
********* против Трампа.
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11.01.2021 23:06 Відповісти
А разве Трампу объявляют импичмент за то что он не гей?
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12.01.2021 01:01 Відповісти
Трампу повторно и безуспешно объявляют импичмент за то что он не демократич ********.
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12.01.2021 06:52 Відповісти
Прекрасная демонстрация всему миру какой должна быть система власти.
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11.01.2021 23:36 Відповісти
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