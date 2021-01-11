Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа (оновлено). ДОКУМЕНТ

Президента США Дональда Трампа хочуть відправити у відставку за підбурювання до заколоту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президенту Дональду Трампу.

Чинного президента в цьому документі звинувачують у підбурюванні до повстання.

Автори ініціативи, яку внесуть на розгляд від імені демократа Девіда Сісіліні, пишуть, що пан Трамп у день заворушень біля Конгресу США "продемонстрував, що він залишатиметься загрозою для національної безпеки, демократії та конституції, якщо йому буде дозволено залишитися на своєму посту".

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Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.









