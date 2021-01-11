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Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено). ДОКУМЕНТ

Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено). ДОКУМЕНТ

Президента США Дональда Трампа хотят отправить в отставку за подстрекательство к мятежу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу.

Действующего президента в этом документе обвиняют в подстрекательстве к восстанию.

Авторы инициативы, которую внесут на рассмотрение от имени демократа Дэвида Сисилини, пишут, что господин Трамп в день беспорядков у Конгресса США "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

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Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено) 03
Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено) 04

Автор: 

импичмент (546) Конгресс США (1244) США (27195) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+19
Судя по всему ,зеле писец- Байден прям очень злопамятный
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11.01.2021 17:11 Ответить
+15
Превращение Трампушки в пампушку.
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11.01.2021 17:02 Ответить
+15
если рейтинг зашкаливает почему не набрал 73%
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11.01.2021 17:29 Ответить
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какая сочная статья для импичмента...
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11.01.2021 17:47 Ответить
за день до инаугурации нового президента США, подарком будет импичмент трампона
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11.01.2021 17:48 Ответить
Хитро*опые демократы. Тут дело уже не в Трампе. Через неделю Трамп и так уйдет в отставку. Но демократы хотят воспользовавшись моментом украсть у Республиканцев несколько процентов рейтинга у избирателей. Хотят унизить республиканскую партию. Надеюсь республиканцы не такие глупые как демократы надеются
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11.01.2021 17:53 Ответить
Демократы это делают для того, чтоб это рыжее чмо не смогло баллотироваться в 2024 году.
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11.01.2021 22:17 Ответить
Вони самі себе унизили коли повелись на цього афериста і не підтримали попередній імпічмент
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11.01.2021 23:10 Ответить
вірити сіенен???? добре комусь підрізав крила 45-й, якщо проти нього така дика інформаційна лавина пішла. наївні людці, ви вірите, що капітолій штурмували його прихильники??? і раптом серед них виявились російськомовні. як легко вами всіма маніпулювати...
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11.01.2021 17:55 Ответить
А хіба кацапи не є прихильниками рудого клована ??? Наївна ти подоба людини...
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11.01.2021 18:04 Ответить
Тільки б встигли !!! Щоб це руде падло не змогло більше болатуватися на пост Президента.
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11.01.2021 18:06 Ответить
Вони що там подуріли? Растов не резиняний!!!
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11.01.2021 18:21 Ответить
Эх, кабы у Маланьи за пазухой, да не бюст дзержинского, такого и вовсе не произошло.
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11.01.2021 18:50 Ответить
Це вам не Україна.........
Імпічменту бути.......бо це кастрація для політика - тим більш теж блазня!!!!!!!
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11.01.2021 19:47 Ответить
Дэйвид Сисилини - первый отрытый гей - мер столицы штата.

Я чувствовал.
********* против Трампа.
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11.01.2021 23:06 Ответить
А разве Трампу объявляют импичмент за то что он не гей?
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12.01.2021 01:01 Ответить
Трампу повторно и безуспешно объявляют импичмент за то что он не демократич ********.
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12.01.2021 06:52 Ответить
Прекрасная демонстрация всему миру какой должна быть система власти.
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11.01.2021 23:36 Ответить
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