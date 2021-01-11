Конгресс США обнародовал резолюцию для импичмента Трампа (обновлено). ДОКУМЕНТ

Президента США Дональда Трампа хотят отправить в отставку за подстрекательство к мятежу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу.

Действующего президента в этом документе обвиняют в подстрекательстве к восстанию.

Авторы инициативы, которую внесут на рассмотрение от имени демократа Дэвида Сисилини, пишут, что господин Трамп в день беспорядков у Конгресса США "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

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