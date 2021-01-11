Мелания Трамп: Я разочарована и огорчена штурмом Капитолия

Первая леди США Мелания Трамп призвала американцев слушать друг друга и сосредоточиться на том, что их объединяет.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Я разочарована и огорчена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю позорным, что в связи с этими трагическими событиями распространялись неприличные слухи обо мне, необоснованные личные нападения и ложные обвинения. ... Я осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии. Насилие недопустимо", - заявила первая леди США.

Мелания Трамп призвала сторонников разных политических сил к диалогу.

"Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и оставлять позади то, что нас разделяет", - отметила первая леди США.

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Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.