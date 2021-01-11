Мелания Трамп: Я разочарована и огорчена штурмом Капитолия
Первая леди США Мелания Трамп призвала американцев слушать друг друга и сосредоточиться на том, что их объединяет.
Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Я разочарована и огорчена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю позорным, что в связи с этими трагическими событиями распространялись неприличные слухи обо мне, необоснованные личные нападения и ложные обвинения. ... Я осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии. Насилие недопустимо", - заявила первая леди США.
Мелания Трамп призвала сторонников разных политических сил к диалогу.
"Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и оставлять позади то, что нас разделяет", - отметила первая леди США.
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Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.
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Например, моя прабабушка была неограмотная, жила в селе и тяжело работала. но, при этом стала супер швеей, все выкройки делала идеально ,на глаз. да и много еще чего, для чего требуется образование)
Мелания - одна, именно благодаря своему интеллекту, окроме смазливой внешности.А все остальные мелании никогда не станут столь известными и уважаемыми.
P.S:Я математик -статистик. для меня важны данные. Мужчин ******** намного больше, чем женщин. И вестись на сиську ----нааамного глупее, чем на яркую индивидуальность. это моя, женская точка зрения.
а мат-статистИКа -это наука об анализе данных)))
Вы меня не знаете, а просто пытаетесь оскорбить - и этот факт дает мне право сказать- что в голове у вас вава))) Оскорблять вас не буду, больных не обижаю.
Это как "что общего между морской свинкой и девушкой-программистом (математиком)?"
Зверушка не имеет никакого отношение ни к морю ни к свиньям (соответственно ни к девушка ни к программистам/математикам)
ну и тем более -не дура!
перестань использовать косметику, краску для волос и т.д. - и мы посмотрим какая половина человечества окажется прекраснее
И естественно, он "осуждает происшедшее", те ответственности нести желания нет.
Вторично импичмент не задействовался никогда ранее.
Трамп снова влез в историю.
Процедура вероятно пройдёт по ускоренной процедуре!!
"Доить" - это кредитно-финансовое действие.
Действия соотносятся - "Сосать чтобы доить".
Кроме того "идиот" - это просторечное название больного идиотией - тяжёлая степень олигофрении (умственной отсталости). Даже врачам-психиатрам предписано формулировать этот диагноз так - "умственная отсталость тяжёлой степени". Поэтому я не употребляю слово "идиот" до тех пор, пока меня не оскорбят лично.
Если бы сложилась соответствующая возможность, то на такую фемину, как пятидесятилетняя Меланка, "набубнявился" бы даже у пятнадцатилетнего сопляка (если только он не из "заднеприводных").
Треба було розчаровуватись і засмучуватись тоді як виходила заміж за Тромба!
Як із такою зовнішністю можна було лягти під оте гидло?
знатная кобылка