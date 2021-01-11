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Мелания Трамп: Я разочарована и огорчена штурмом Капитолия

Мелания Трамп: Я разочарована и огорчена штурмом Капитолия

Первая леди США Мелания Трамп призвала американцев слушать друг друга и сосредоточиться на том, что их объединяет.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Я разочарована и огорчена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю позорным, что в связи с этими трагическими событиями распространялись неприличные слухи обо мне, необоснованные личные нападения и ложные обвинения. ... Я осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии. Насилие недопустимо", - заявила первая леди США.

Мелания Трамп призвала сторонников разных политических сил к диалогу.

"Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и оставлять позади то, что нас разделяет", - отметила первая леди США.

Также на Цензор.НЕТ: Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

Автор: 

США (27195) Трамп Дональд (5703)


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Топ комментарии
+24
Мелания Трамп: Я разочарована и огорчена штурмом Капитолия - Цензор.НЕТ 7250
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11.01.2021 15:54 Ответить
+13
Він це ще місяць тому заявив Ото ж Трам і почав дуркувати
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11.01.2021 15:55 Ответить
+13
В отличие от..., она давно и постоянно публично намекала всем, что трамп в неадеквате. Достаточно посмотреть любой выход на публику их вдвоем.
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11.01.2021 15:58 Ответить
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Мелания Трамп: Я разочарована и огорчена штурмом Капитолия - Цензор.НЕТ 7250
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11.01.2021 15:54 Ответить
Він це ще місяць тому заявив Ото ж Трам і почав дуркувати
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11.01.2021 15:55 Ответить
А куди ж їй подітися коли рудого посадять за грати?
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11.01.2021 16:54 Ответить
А с деньгами это уже вообще не проблема. (см. ниже)
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11.01.2021 16:57 Ответить
Будет уборщицей в Белом доме!
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11.01.2021 17:11 Ответить
Милашка, не переживай.... Байден же сказав, що ти можеш залишитись в Білому домі...
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11.01.2021 15:54 Ответить
А мож Малашка вбивает клинья балотироваться к следующим выборам.
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11.01.2021 15:56 Ответить
Или к разводу. Им есть, что делить.
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11.01.2021 15:58 Ответить
а шо ей бедной остается делать , в ее то годы... бо доколе...
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11.01.2021 15:59 Ответить
вот не догнал Милашка разочарована чем что не удалось сжечь бюллетени в Когрессе или что штурм провалился...
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11.01.2021 16:52 Ответить
Нє... Вона просто жде не дождеться коли Доня с поста звалить. Вони вже давно разом не живуть, а тільки так... для галочки. Президент, тим паче США не має буди холостяком. Ну так заведено у них. Її ж просто попросили побуди першою леді та робити вигляд, що у них все добре. Як тільки Доня звалить то Милашка сходу п'ятами намахає... А може й залишиться в Білому домі, Байден же запрошує... Їй личе така посада Милашка - огонь!
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11.01.2021 18:58 Ответить
Прямая речь: «я была там! Там была куча ананасов! И ананасы не простые а наколотые!»
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11.01.2021 15:55 Ответить
В отличие от..., она давно и постоянно публично намекала всем, что трамп в неадеквате. Достаточно посмотреть любой выход на публику их вдвоем.
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11.01.2021 15:58 Ответить
Ну да, Трамп ее шугал. и она возле него не находила места.
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11.01.2021 16:02 Ответить
не переймайся, будеш передачки носити своєму Донні
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11.01.2021 15:58 Ответить
Она с него еще портки снимет, пока он будет чалиться...
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11.01.2021 16:00 Ответить
Маня подавай на развод и отсуди у него пол царства
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11.01.2021 16:01 Ответить
Шоб было удобно делить, додик должен присесть...
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11.01.2021 16:02 Ответить
Так он давно Банкрот, иначе бы не отирался в кремле полжизни.
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11.01.2021 18:57 Ответить
Штурмом, чи невдалим результатом штурму?
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11.01.2021 16:02 Ответить
Лучше бы Малашка осудила пыню , без его прихлебаев, бо пыня ласты склеит, прихлебаи сами отсеются(через Гаагу).
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11.01.2021 16:04 Ответить
разводись дура... пока еще время есть!!!!!
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11.01.2021 16:09 Ответить
Тут как раз торопиться не надо. додик может присесть, и тогда разводись скока хош и с хорошим профитам, или додик может попить чаю в парашко-посольстве, тогда вообще бинго!
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11.01.2021 16:28 Ответить
а она вообще-то может такими словами по-английски выражаться с ее-то образованием модельной школы на Балканах?)
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11.01.2021 16:13 Ответить
Меланія чудово володіє англійською мовою !
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11.01.2021 16:21 Ответить
образование и ум часто не коррелирует. Мелания никогда не давала повод усомниться в своей адекватности.
Например, моя прабабушка была неограмотная, жила в селе и тяжело работала. но, при этом стала супер швеей, все выкройки делала идеально ,на глаз. да и много еще чего, для чего требуется образование)
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11.01.2021 16:23 Ответить
Как красивая женщина продала себя этому???
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11.01.2021 16:30 Ответить
ну, "это" - все-таки президент США
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11.01.2021 16:33 Ответить
Она продалась в каком то хрен знает году. Честно говоря это типичное бл......во присущее большинству женщин. Уроду-артисту, серийному убийце, непризнанному гению .ну и просто тугому кошельку - вот и весь секрет любви таких меланий.
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11.01.2021 17:27 Ответить
урод, серийный убийца-поясните, почему ж он еще на свободе. и более того- президент США?!
Мелания - одна, именно благодаря своему интеллекту, окроме смазливой внешности.А все остальные мелании никогда не станут столь известными и уважаемыми.
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11.01.2021 17:49 Ответить
И кстати если бы президентом США вдруг стал пес шелудивый ( на трампа похоже) -то к такому надо залезть в постель ? ТЬФУ АЖ ПРОТИВНО.
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11.01.2021 18:00 Ответить
Трамп -яркий и достаточно не шаблонный человек. он может заблуждаться,быть тираном итп-но он все равно яркий. Многих женщин это привлекает.
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11.01.2021 18:04 Ответить
Я знаю что женщины ведутся НА ЛЮБУЮ НЕТРИВИАЛЬНУЮ особу и хотят иметь от них детей. О чем я и писал. Возмутительно то, что извините ***** не важно чем самец нетревиален.
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11.01.2021 18:38 Ответить
Это законы биологии, тут ничего не попишешь
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20.01.2021 01:51 Ответить
Виктор, у вас глубокая детская травма..... сейчас вы обозвали не так меланию , меня и "всех" ,а свою мать. Даже по статистике -******* преимущественно мужчины, а не женщины и оправдывают это своей "природой".так что мимо-сходите к психологу, выговоритесь.
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11.01.2021 18:02 Ответить
Классическая женская песня. Не стоит делать акцент на матерях , дочерях и т,п Прием про психологические травмы это не мой уровень. Мне не стоило вступать с вами в полемику на таком примитиве. Мы разные, для нас(нормальных) секс с внешне некрасивой возможен только в сильной степени опьянения . Собственно разговор ни о чем . Вы сами это понимаете и зачем вы оправдываете меланью , вам виднее. Я догадываюсь , но это только мой опыт подсказывает а оснований нет. Да и не судья я вам.
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11.01.2021 18:17 Ответить
Кстати моя мать как и ВСЕ женщины хотела выйти замуж за достойного во всех смыслах человека. Мой отец был завидный жених, но он был еще и красавец.
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11.01.2021 18:24 Ответить
Виктор, не нужно передо мной оправдываться и расказывать про завидного отца-красавца итп. все же сходите к психологу.
P.S:Я математик -статистик. для меня важны данные. Мужчин ******** намного больше, чем женщин. И вестись на сиську ----нааамного глупее, чем на яркую индивидуальность. это моя, женская точка зрения.
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11.01.2021 18:58 Ответить
статист -это тот, кто стоит и наблюдает, как другие получают от жизни удовольствие)))
а мат-статистИКа -это наука об анализе данных)))
Вы меня не знаете, а просто пытаетесь оскорбить - и этот факт дает мне право сказать- что в голове у вас вава))) Оскорблять вас не буду, больных не обижаю.
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11.01.2021 19:13 Ответить
Собственно вы подтверждаете свою природу.Ну что же проституция тоже профессия.
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11.01.2021 19:29 Ответить
чем подтверждаю?-))) тем, что люблю интеллектуалов -неистеричек?-))) или c кем вы там общаетесь?))))
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11.01.2021 19:31 Ответить
вот вас возмутило, как я с вами разговариваю! как посмела! а мне вот плевать, что вы обо мне думаете. от ваших истетрик я не стану ни лучше, ни хуже, чем есть!
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11.01.2021 19:36 Ответить
Отличный из тебя математик! По твоей логике все мужчины ******* (которых больше) ходят к одной женщине? Really? А может их все таки приблизительно поровну?
Это как "что общего между морской свинкой и девушкой-программистом (математиком)?"
Зверушка не имеет никакого отношение ни к морю ни к свиньям (соответственно ни к девушка ни к программистам/математикам)
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20.01.2021 01:56 Ответить
Не нужно мне приписывать свою ущербную логику.******-это человек,изменяющий своей второй половине.так вот,в браке мужчины изменяют намного чаще,чем женщины.с кем изменяют-ну,по твоей логике,только с такими же замужними,раз ты считаешь равное количество.наверно своим опытом поделился,только к чему тут математика)))
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20.01.2021 03:37 Ответить
а сколько красивых женщин отдают себя бесплатно алкашам и наркашам?! а потом расплачиваются за это сломанной судьбой? так что Меланка- далеко не самая несчастная)))
ну и тем более -не дура!
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11.01.2021 16:35 Ответить
Похоже ключевое слово - бесплатно. Ну а за деньги можно......
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11.01.2021 18:48 Ответить
Вы именно начали с"продала себя мелания" теперь и бесплатно не нравится?
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11.01.2021 19:34 Ответить
ОНИ КОГО УГОДНО ЗАСТАВЯТ!
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11.01.2021 18:59 Ответить
Але Маланка знала, до чого воно йдеться!
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11.01.2021 16:17 Ответить
Шлюха.
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11.01.2021 16:31 Ответить
пускай лучше рыжего от тела отлучит до его просветления
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11.01.2021 16:23 Ответить
Да у него там уже лет 15 ничего не работает
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20.01.2021 01:57 Ответить
чета рановато...маланка только послезавтра
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11.01.2021 16:25 Ответить
Это же как надо любить деньги что бы лечь в постель с этим. Женщины, говорят что вы все б....и , но не до такой же степени !
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11.01.2021 16:29 Ответить
Какие люди тебя окружают? "...говорят, что вы все б...",- да кто эти все, что говорят о женщинах лишь плохое? Ты никогда никого не знал, не видел, что судишь лишь по тому, что "говорят"? Ни матери, ни бабушки, ни тёти, ни соседки, ни сестры, ни учительницы - никого хорошей девушки/женщины ты в жизни не встретил? Могу лишь посочувствовать, но никто тебе не поможет, если ты так плохо настроен против прекрасной половины человечества.
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12.01.2021 02:17 Ответить
сама себя не похвалишь - никто тебя не похвалит
перестань использовать косметику, краску для волос и т.д. - и мы посмотрим какая половина человечества окажется прекраснее
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20.01.2021 01:58 Ответить
Безответственные заявления, призывы и угрозы со стороны Трампа, как результат - пятеро погибших.
И естественно, он "осуждает происшедшее", те ответственности нести желания нет.
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11.01.2021 16:30 Ответить
Кто она по национальности ? Вот прославила свой народ. Б......дь №1
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11.01.2021 16:33 Ответить
Мелания родилась и выросла в Словении ( бывшая СФРЮ)
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11.01.2021 16:46 Ответить
Понедельник 11 января 2020 имеет все шансы войти в историю. Если Палата представителей Конгресса США сегодня начнёт процедуру импичмента Трампа.
Вторично импичмент не задействовался никогда ранее.
Трамп снова влез в историю.
Процедура вероятно пройдёт по ускоренной процедуре!!
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11.01.2021 16:45 Ответить
Я ей верю. У Мелании работа такая. Быть женой этого бабуина. Я уверен, что она уже не дождется, когда ее муж попадет в ад. Терпит его из последних сил.
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11.01.2021 16:48 Ответить
А чего тогда улыбалась, рыдала бы с горя.
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11.01.2021 19:01 Ответить
Ты бы рыдал с горя имея мужа миллиардера?
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11.01.2021 21:29 Ответить
Милания , надо было его СКАЛКОЙ перетянуть , чтоб ДЕД не творил херни !!!
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11.01.2021 17:05 Ответить
Не-не, Меланка-засранка! Нас не нае... , в смысле - не проведёшь. Устроилась дояркой Трампа доить, так дои уже молча, без кандибобера с претензией на куртуазность. А упали надои, так это жизнь - рано или поздно всякое вымя иссякнет, даже если это вымя - мошна Трампа. Может лучше поискать потаённое фаберже, в котором Трамп хранит свою заветную иголочку, от слова "сломать"?
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11.01.2021 17:13 Ответить
Извини за грубость, но тогда не доить а сосать. Мне на это рыжее смотреть без рвотного рефлекса не получается , а она ........ Какая мерзость!
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11.01.2021 17:19 Ответить
"Сосать" - это сфера "взаимодействия организмами" - кому в радость, кому в тягость - это как получится.
"Доить" - это кредитно-финансовое действие.
Действия соотносятся - "Сосать чтобы доить".
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11.01.2021 17:30 Ответить
Я имею все основания предполагать что там имеют место оба варианта и глядя на рыжего мой вариант более правдоподобен.
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11.01.2021 18:03 Ответить
Почему-то мужчины от этого взаимодействия не отказываются, а совсем наоборот. И очень даже согласны платить.Так в чём проблема? Ты не находишь, что В. Сотник-завистливый идиот?
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12.01.2021 01:56 Ответить
Если бы истинные (гетерогенные) мужчины могли бы легко отказываться от этого взаимодействия, то человечество давно бы вымерло. В тепличных условиях комфортной жизни (отсутствие глобальных войн, стихийных бедствий и т.д.) мужчинам свойственно вырождаться в сторону ЛГБТ. "Заднеприводным" барышни не нужны от слова "совсем", разве что поговорить о своём - о женском.
Кроме того "идиот" - это просторечное название больного идиотией - тяжёлая степень олигофрении (умственной отсталости). Даже врачам-психиатрам предписано формулировать этот диагноз так - "умственная отсталость тяжёлой степени". Поэтому я не употребляю слово "идиот" до тех пор, пока меня не оскорбят лично.
Если бы сложилась соответствующая возможность, то на такую фемину, как пятидесятилетняя Меланка, "набубнявился" бы даже у пятнадцатилетнего сопляка (если только он не из "заднеприводных").
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12.01.2021 09:25 Ответить
Почитала я тебя и мой вывод: да ты "рыжему" завидуешь! Так обиженно пишешь: "а она...", как будто она что-то тебе обещала и обманула. Это сколько женщин тебя отвергли, что ты накопил столько желчи?
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12.01.2021 02:02 Ответить
Милашко!
Треба було розчаровуватись і засмучуватись тоді як виходила заміж за Тромба!
Як із такою зовнішністю можна було лягти під оте гидло?
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11.01.2021 17:30 Ответить
Так говорю же - ЗАСТАВИЛИ!
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11.01.2021 19:04 Ответить
Не уверена, что ты- писаный красавец.
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12.01.2021 01:51 Ответить
...да, слушать будет, но только показания Веховный Суд США - и это точно уже.

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11.01.2021 18:08 Ответить
Меланія Трамп: Я розчарована і засмучена штурмом Капітолію - Цензор.НЕТ 7484
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11.01.2021 18:44 Ответить
Будя уже эту тему тереть, скажу откровенно - парочка венчана на лубянке.
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11.01.2021 19:07 Ответить
Не сумуй Меланко, скоро Маланки
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11.01.2021 19:15 Ответить
Бажаю секс-бомбе Меланке найти новый (более свежий) детонатор.
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11.01.2021 20:20 Ответить
Правильно.
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11.01.2021 22:22 Ответить
.

знатная кобылка
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12.01.2021 01:00 Ответить
А ты уверен, что ты- племенной жеребец?
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12.01.2021 01:50 Ответить
и тогда у нас с ней срослось бы ? ))
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12.01.2021 08:38 Ответить
Ёлки-моталки, судя по высказываниям почти всех особей мужского пола на этой странице -- все вы сексуально обеспокоенные и неудовлетворённые, завидующие Дональду. Посмотрите на себя в зеркало, в особенности утром после перепоя и найдите, чем вы лучше него. И как это по отношению к красивой и успешной женщине у вас возникают сразу лишь грязные мысли? Перечитайте, что вы о ней понаписывали - не стыдно? Попрятались за несуществующими именами и льют помои на человека. Хотела бы я посмотреть на вас - смельчаков, отважившихся так высказаться в открытую! Лишь пукать в лужу и способны, неудачники и завистники.
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12.01.2021 01:48 Ответить
Ты думаешь тут кто-то постесняется сказать в лицо продажной ***** что она продажная *****? Кстати, тебя действительно зовут Бьяджо Танцарела?
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20.01.2021 02:03 Ответить
Так же, как и ты - Полиграф. Видимо, ты не слишком вчитывался : "Женщины, говорят что вы все б....и ...". По смыслу несколько отличается от утверждения, что гражданка №№ нигде не работает и получает деньги за продажу любовных утех РАЗНЫМ мужчинам. Тем более, что сейчас хватает и мужчин, оказывающих сексуальные услуги за деньги - как разным (чаще всего престарелым) женщинам, так и другим мужчинам. Чтобы назвать человека похабным словом, много ума не надо. Да и никто здесь ничего в лицо не говорит, а прячутся за выдуманными именами, это всё равно, что исподтишка писать на заборе.
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22.01.2021 02:15 Ответить
 
 