Меланія Трамп: Я розчарована і засмучена штурмом Капітолію

Перша леді США Меланія Трамп закликала американців слухати одне одного і зосередитися на тому, що їх об'єднує.

Про це йдеться в її заяві, опублікованій на офіційному сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розчарована і засмучена тим, що сталося минулого тижня. Я вважаю ганебним те, що у зв'язку з цими трагічними подіями поширювалися непристойні чутки щодо мене, необґрунтовані особисті напади і безпідставні обвинувачення. ... Я абсолютно точно засуджую насильство, яке відбулося в Капітолії. Насильство є неприпустимим", - заявила перша леді США.

Меланія Трамп засудила насильство і закликала прихильників різних політичних сил до діалогу.

"Ми маємо слухати одне одного, зосереджуватися на тому, що нас об'єднує, і залишати позаду те, що нас розділяє", - зазначила перша леді США.

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Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.