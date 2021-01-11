Меланія Трамп: Я розчарована і засмучена штурмом Капітолію
Перша леді США Меланія Трамп закликала американців слухати одне одного і зосередитися на тому, що їх об'єднує.
Про це йдеться в її заяві, опублікованій на офіційному сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Я розчарована і засмучена тим, що сталося минулого тижня. Я вважаю ганебним те, що у зв'язку з цими трагічними подіями поширювалися непристойні чутки щодо мене, необґрунтовані особисті напади і безпідставні обвинувачення. ... Я абсолютно точно засуджую насильство, яке відбулося в Капітолії. Насильство є неприпустимим", - заявила перша леді США.
Меланія Трамп засудила насильство і закликала прихильників різних політичних сил до діалогу.
"Ми маємо слухати одне одного, зосереджуватися на тому, що нас об'єднує, і залишати позаду те, що нас розділяє", - зазначила перша леді США.
Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.
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Например, моя прабабушка была неограмотная, жила в селе и тяжело работала. но, при этом стала супер швеей, все выкройки делала идеально ,на глаз. да и много еще чего, для чего требуется образование)
Мелания - одна, именно благодаря своему интеллекту, окроме смазливой внешности.А все остальные мелании никогда не станут столь известными и уважаемыми.
P.S:Я математик -статистик. для меня важны данные. Мужчин ******** намного больше, чем женщин. И вестись на сиську ----нааамного глупее, чем на яркую индивидуальность. это моя, женская точка зрения.
а мат-статистИКа -это наука об анализе данных)))
Вы меня не знаете, а просто пытаетесь оскорбить - и этот факт дает мне право сказать- что в голове у вас вава))) Оскорблять вас не буду, больных не обижаю.
Это как "что общего между морской свинкой и девушкой-программистом (математиком)?"
Зверушка не имеет никакого отношение ни к морю ни к свиньям (соответственно ни к девушка ни к программистам/математикам)
ну и тем более -не дура!
перестань использовать косметику, краску для волос и т.д. - и мы посмотрим какая половина человечества окажется прекраснее
И естественно, он "осуждает происшедшее", те ответственности нести желания нет.
Вторично импичмент не задействовался никогда ранее.
Трамп снова влез в историю.
Процедура вероятно пройдёт по ускоренной процедуре!!
"Доить" - это кредитно-финансовое действие.
Действия соотносятся - "Сосать чтобы доить".
Кроме того "идиот" - это просторечное название больного идиотией - тяжёлая степень олигофрении (умственной отсталости). Даже врачам-психиатрам предписано формулировать этот диагноз так - "умственная отсталость тяжёлой степени". Поэтому я не употребляю слово "идиот" до тех пор, пока меня не оскорбят лично.
Если бы сложилась соответствующая возможность, то на такую фемину, как пятидесятилетняя Меланка, "набубнявился" бы даже у пятнадцатилетнего сопляка (если только он не из "заднеприводных").
Треба було розчаровуватись і засмучуватись тоді як виходила заміж за Тромба!
Як із такою зовнішністю можна було лягти під оте гидло?
знатная кобылка