55 населенных пунктов в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за снега и порывов ветра на утро среды, 13 января, обесточены 55 населенных пункта в четырех областях Украины.

"По состоянию на 7:00 13 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в 4 областях, а именно Днепропетровская - 20, Донецкая - 12 Николаевская - 12 и Запорожская - 11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Такее сообщается, что по состоянию на 7:00 утра осадки в виде снега (местами с дождем) наблюдаются в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

По информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет, сообщили чрезвычайники.

"Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 1 тыс. 36 работников и 844 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.