Новости
55 населенных пунктов в четырех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за снега и порывов ветра на утро среды, 13 января, обесточены 55 населенных пункта в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7:00 13 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в 4 областях, а именно Днепропетровская - 20, Донецкая - 12 Николаевская - 12 и Запорожская - 11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Такее сообщается, что по состоянию на 7:00 утра осадки в виде снега (местами с дождем) наблюдаются в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снег, метель и гололедица: в "Укргидрометцентре" предупредили о существенном ухудшении погоды и похолодании до -21°C

По информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет, сообщили чрезвычайники.

"Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 1 тыс. 36 работников и 844 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.

авария (1292) погода (2819) ГСЧС (5144) электроэнергия (776)
+1
в аптеке
показать весь комментарий
13.01.2021 08:50 Ответить
+1
Только что вошел в дом... расчищал двор и гараж, да, вижу всё напрасно. Снежит и снежит... ото замело Харьков...

"...Замолаживает, однако, - сказал ямщик и указал на хмурое небо.
Поручик Владимир Иванович Даль сильнее закутался в тулуп и записал в книжечку: Замолаживает - быстро холодает! Так и родился первый русский толковый словарь.
Замолаживате, - тихо повторил про себя ямщик и добавил - надо бы потолопиться..."
показать весь комментарий
13.01.2021 09:15 Ответить
А свічки людям є де купити?
13.01.2021 08:40 Ответить
в аптеке
13.01.2021 08:50 Ответить
Потрібно мати запас, а не жити одним днем.
13.01.2021 09:11 Ответить
Шось таке казали моїм батькам в 90-тих, коли зарплатню по півроку затримували і іноді кидали відсотки, як кістку собакам.
13.01.2021 09:14 Ответить
Всем тяжело. Вон, оля палякова плакалась на бениных каналах, дескать, с голоду помираем, работы нет, карартайн и все такое... плакала, бедолажная, сопли по ляжкам размазывала... а потом завершила строительство дома на берегу реки Днепр и уехала греть жопу на Мальдивы...
Отака Вона, малята...
13.01.2021 09:19 Ответить
Бідна Оля, як їй вижити з трьома дітьми.
13.01.2021 09:27 Ответить
Яке відношення має зарплатня до запасу свічок? До цього привчив нас Чучма, при якому були віялові відключення електрики. Поки Юлька-вароффка не взялась за цю справу і відключення припинились.
13.01.2021 09:21 Ответить
Та не ліпи свою Юлю до сьогодення: шкарпетки-труселя-батарейки розрахуй, свічками затарся... Плановайа економіка прямо.
13.01.2021 09:32 Ответить
Ти згадала про дев"яності ось я і навів приклад. У мене все це мається в достатній кількості. Вистачить не на один лох-даун.
13.01.2021 09:38 Ответить
Я кажу, шо в 21-му сторіччі так жити - це дурня. Я не хочу жити в смітті-"колисьзнадобиться", а хочу заробити і просто купити.
13.01.2021 09:43 Ответить
Ви сьогодні живете так, як голосували вчора.
13.01.2021 09:47 Ответить
Не ми голосували, а більшість - це різниця.
13.01.2021 09:52 Ответить
Тиждень тому можна було ті свічки піти і купити.
13.01.2021 09:36 Ответить
Враждебная погода, тварь!
13.01.2021 09:09 Ответить
А тут ще, ****, підвищення тарифів на газ не закінчується.
13.01.2021 09:25 Ответить
Ще пізно ввечері почало хурделити. Наближається Новий рік. Таки він більше відповідає нашим кліматичним умовам.
13.01.2021 09:14 Ответить
