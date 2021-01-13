55 населених пунктів у чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Через сніг та пориви вітру на ранок середи, 13 січня, знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
"Станом на 7:00 13 січня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у 4 областях, а саме: Дніпропетровська – 20, Донецька – 12, Миколаївська – 12 та Запорізька – 11", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку опади у вигляді снігу (місцями з дощем) спостерігаються у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.
За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає, повідомили надзвичайники.
"Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 36 працівників та 844 одиниці техніки", - повідомили в ДСНС.
