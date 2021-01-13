УКР
Новини
4 325 18

55 населених пунктів у чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

55 населених пунктів у чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через сніг та пориви вітру на ранок середи, 13 січня, знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

"Станом на 7:00 13 січня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у 4 областях, а саме: Дніпропетровська – 20, Донецька – 12, Миколаївська – 12 та Запорізька – 11", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку опади у вигляді снігу (місцями з дощем) спостерігаються у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сніг, хуртовина та ожеледиця: в "Укргідрометцентрі" попередили про суттєве погіршення погоди і похолодання до -21°C

За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає, повідомили надзвичайники.

"Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 36 працівників та 844 одиниці техніки", - повідомили в ДСНС.

Автор: 

аварія (570) погода (793) ДСНС (5287) Електрика (2048)
Топ коментарі
+1
в аптеке
показати весь коментар
13.01.2021 08:50 Відповісти
+1
Только что вошел в дом... расчищал двор и гараж, да, вижу всё напрасно. Снежит и снежит... ото замело Харьков...

"...Замолаживает, однако, - сказал ямщик и указал на хмурое небо.
Поручик Владимир Иванович Даль сильнее закутался в тулуп и записал в книжечку: Замолаживает - быстро холодает! Так и родился первый русский толковый словарь.
Замолаживате, - тихо повторил про себя ямщик и добавил - надо бы потолопиться..."
показати весь коментар
13.01.2021 09:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А свічки людям є де купити?
показати весь коментар
13.01.2021 08:40 Відповісти
в аптеке
показати весь коментар
13.01.2021 08:50 Відповісти
Потрібно мати запас, а не жити одним днем.
показати весь коментар
13.01.2021 09:11 Відповісти
Шось таке казали моїм батькам в 90-тих, коли зарплатню по півроку затримували і іноді кидали відсотки, як кістку собакам.
показати весь коментар
13.01.2021 09:14 Відповісти
Всем тяжело. Вон, оля палякова плакалась на бениных каналах, дескать, с голоду помираем, работы нет, карартайн и все такое... плакала, бедолажная, сопли по ляжкам размазывала... а потом завершила строительство дома на берегу реки Днепр и уехала греть жопу на Мальдивы...
Отака Вона, малята...
показати весь коментар
13.01.2021 09:19 Відповісти
Бідна Оля, як їй вижити з трьома дітьми.
показати весь коментар
13.01.2021 09:27 Відповісти
Яке відношення має зарплатня до запасу свічок? До цього привчив нас Чучма, при якому були віялові відключення електрики. Поки Юлька-вароффка не взялась за цю справу і відключення припинились.
показати весь коментар
13.01.2021 09:21 Відповісти
Та не ліпи свою Юлю до сьогодення: шкарпетки-труселя-батарейки розрахуй, свічками затарся... Плановайа економіка прямо.
показати весь коментар
13.01.2021 09:32 Відповісти
Ти згадала про дев"яності ось я і навів приклад. У мене все це мається в достатній кількості. Вистачить не на один лох-даун.
показати весь коментар
13.01.2021 09:38 Відповісти
Я кажу, шо в 21-му сторіччі так жити - це дурня. Я не хочу жити в смітті-"колисьзнадобиться", а хочу заробити і просто купити.
показати весь коментар
13.01.2021 09:43 Відповісти
Ви сьогодні живете так, як голосували вчора.
показати весь коментар
13.01.2021 09:47 Відповісти
Не ми голосували, а більшість - це різниця.
показати весь коментар
13.01.2021 09:52 Відповісти
Тиждень тому можна було ті свічки піти і купити.
показати весь коментар
13.01.2021 09:36 Відповісти
Враждебная погода, тварь!
показати весь коментар
13.01.2021 09:09 Відповісти
А тут ще, ****, підвищення тарифів на газ не закінчується.
показати весь коментар
13.01.2021 09:25 Відповісти
Ще пізно ввечері почало хурделити. Наближається Новий рік. Таки він більше відповідає нашим кліматичним умовам.
показати весь коментар
13.01.2021 09:14 Відповісти
