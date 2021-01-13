РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7639 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 675 21

"Британский" штамм коронавируса передается быстрее, - берлинская клиника Charite

"Британский" штамм коронавируса передается быстрее, - берлинская клиника Charite

"Британский" штамм коронавируса COVID-19 передается быстрее, чем его "обычный" вариант, сообщил главврач инфекционного отделения берлинской университетской клиники Charite Андрей Трампуш.

"Мы исходим из того, что он передается быстрее", - сказал он журналистам в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, мутировавший вариант вируса уже зафиксирован в Берлине, но его случаев немного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 195 человек, выявлены 6 409 новых случаев, выздоровели - 14 503

Появление более заразного штамма коронавируса вынудило ряд стран ограничить авиасообщение с Великобританией и пересмотреть внутренние ограничения.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:17 Ответить
+4
"То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят! "
(С)
показать весь комментарий
13.01.2021 08:48 Ответить
+3
Як послухаю британських вчених і подивлюсь на тих, хто їм там вірить, починаю вірити, шо совкава освіта таки була з найкращих, хоча б логічно люди краще розмислюють, ніж ******* молодь.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят! "
(С)
показать весь комментарий
13.01.2021 08:48 Ответить
Та тут всё подозрительно! Например: имя и фамилия этого чревовещателя! Говорю как Андрей. А особенно фамилия! Что-то она мне напоминает...
показать весь комментарий
13.01.2021 08:52 Ответить
Вдалося з'ясувати, куди подівся Алі Хасан?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:05 Ответить
Население, похоже, вяло воспринимает всю эту "вакцинацию".
показать весь комментарий
13.01.2021 08:55 Ответить
Кто и как измерял скорость передачи вирусов?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:06 Ответить
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:17 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 09:26 Ответить
Як послухаю британських вчених і подивлюсь на тих, хто їм там вірить, починаю вірити, шо совкава освіта таки була з найкращих, хоча б логічно люди краще розмислюють, ніж ******* молодь.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:40 Ответить
А що на цю тему кажуть ізраїльські вчені? А кацапські?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:43 Ответить
Спитай в них.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:44 Ответить
Просто про британських вчених ти так добре обізнаний, я думав що ти взагалі в темі наукового середовища...А ти так, аби по триндіти, щоб у роті не завонювалось.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:48 Ответить
Шо, абидна за них - да?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:53 Ответить
За британських вчених? Ні. За місцевих неучів я точно не переймаюся, чим більше виздихає тим краще.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:06 Ответить
Я лично британский ученый. Коронавирус-вечен. Могу минимальную партию 100 доз по 30е сделать , .Отправлю НП
показать весь комментарий
13.01.2021 09:59 Ответить
Мені вже не треба, в мене вже власний імуноглобулін до нього є, а в тебе схоже, ще все попереду. Будь здоров не кашляй.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:03 Ответить
Надо было британских ученых заменить на армянское радио, а то у некоторых с чувством юмора как у носорогов с вежливостью королей...
показать весь комментарий
13.01.2021 10:03 Ответить
За тієї захворюваності і кількості хворих що є зараз в аптеках вже є дефіцит специфічних препаратів, а що буде за вибухового зараження помноженого на довбошибізм населення і влади? Кіношка "Мед Макс" здаватиметься дитячим фільмом.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:20 Ответить
Вибухове зараження вже в разгаре! У соседа потекли сопли
показать весь комментарий
13.01.2021 09:43 Ответить
Не буде за КОВІДу ні яких шмарклів, хіба що звичні зелені в телевізорі.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:04 Ответить
Англійці є одні з авторів Ковидла тому і такій злий їх рукотворний виріб. Ау Гебрей з ВООЗ може перед поїздкою до Китаю шановний завітайте до Лондона випити традиційного чаю з ковидом в Імперському коледжі за столиком з його авторами!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:12 Ответить
Шо вони там виробили - ГРВІ+панічні настрої?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:29 Ответить
 
 