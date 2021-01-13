"Британский" штамм коронавируса передается быстрее, - берлинская клиника Charite

"Британский" штамм коронавируса COVID-19 передается быстрее, чем его "обычный" вариант, сообщил главврач инфекционного отделения берлинской университетской клиники Charite Андрей Трампуш.

"Мы исходим из того, что он передается быстрее", - сказал он журналистам в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, мутировавший вариант вируса уже зафиксирован в Берлине, но его случаев немного.

Появление более заразного штамма коронавируса вынудило ряд стран ограничить авиасообщение с Великобританией и пересмотреть внутренние ограничения.