"Британский" штамм коронавируса передается быстрее, - берлинская клиника Charite
"Британский" штамм коронавируса COVID-19 передается быстрее, чем его "обычный" вариант, сообщил главврач инфекционного отделения берлинской университетской клиники Charite Андрей Трампуш.
"Мы исходим из того, что он передается быстрее", - сказал он журналистам в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, мутировавший вариант вируса уже зафиксирован в Берлине, но его случаев немного.
Появление более заразного штамма коронавируса вынудило ряд стран ограничить авиасообщение с Великобританией и пересмотреть внутренние ограничения.
