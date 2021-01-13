УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7013 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 675 21

"Британський" штам коронавірусу передається швидше, - берлінська клініка Charite

"Британський" штам коронавірусу передається швидше, - берлінська клініка Charite

"Британський" штам коронавірусу COVID-19 передається швидше, ніж його "звичайний" варіант, повідомив головлікар інфекційного відділення берлінської університетської клініки Charite Андрій Трампуш.

"Ми виходимо з того, що він передається швидше", - сказав він журналістам у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, після мутації варіант вірусу вже зафіксовано в Берліні, але його випадків небагато.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 195 осіб, виявлено 6409 нових випадків, одужали - 14 503

Поява більш заразного штаму коронавірусу змусила низку країн обмежити авіасполучення з Великою Британією і переглянути внутрішні обмеження.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
показати весь коментар
13.01.2021 09:17 Відповісти
+4
"То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят! "
(С)
показати весь коментар
13.01.2021 08:48 Відповісти
+3
Як послухаю британських вчених і подивлюсь на тих, хто їм там вірить, починаю вірити, шо совкава освіта таки була з найкращих, хоча б логічно люди краще розмислюють, ніж ******* молодь.
показати весь коментар
13.01.2021 09:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят! "
(С)
показати весь коментар
13.01.2021 08:48 Відповісти
Та тут всё подозрительно! Например: имя и фамилия этого чревовещателя! Говорю как Андрей. А особенно фамилия! Что-то она мне напоминает...
показати весь коментар
13.01.2021 08:52 Відповісти
Вдалося з'ясувати, куди подівся Алі Хасан?
показати весь коментар
13.01.2021 20:05 Відповісти
Население, похоже, вяло воспринимает всю эту "вакцинацию".
показати весь коментар
13.01.2021 08:55 Відповісти
Кто и как измерял скорость передачи вирусов?
показати весь коментар
13.01.2021 09:06 Відповісти
Британские ученые выяснили, что лекарства лучше всего помогают тем, кто их продает.
показати весь коментар
13.01.2021 09:17 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 09:26 Відповісти
Як послухаю британських вчених і подивлюсь на тих, хто їм там вірить, починаю вірити, шо совкава освіта таки була з найкращих, хоча б логічно люди краще розмислюють, ніж ******* молодь.
показати весь коментар
13.01.2021 09:40 Відповісти
А що на цю тему кажуть ізраїльські вчені? А кацапські?
показати весь коментар
13.01.2021 09:43 Відповісти
Спитай в них.
показати весь коментар
13.01.2021 09:44 Відповісти
Просто про британських вчених ти так добре обізнаний, я думав що ти взагалі в темі наукового середовища...А ти так, аби по триндіти, щоб у роті не завонювалось.
показати весь коментар
13.01.2021 09:48 Відповісти
Шо, абидна за них - да?
показати весь коментар
13.01.2021 09:53 Відповісти
За британських вчених? Ні. За місцевих неучів я точно не переймаюся, чим більше виздихає тим краще.
показати весь коментар
13.01.2021 10:06 Відповісти
Я лично британский ученый. Коронавирус-вечен. Могу минимальную партию 100 доз по 30е сделать , .Отправлю НП
показати весь коментар
13.01.2021 09:59 Відповісти
Мені вже не треба, в мене вже власний імуноглобулін до нього є, а в тебе схоже, ще все попереду. Будь здоров не кашляй.
показати весь коментар
13.01.2021 10:03 Відповісти
Надо было британских ученых заменить на армянское радио, а то у некоторых с чувством юмора как у носорогов с вежливостью королей...
показати весь коментар
13.01.2021 10:03 Відповісти
За тієї захворюваності і кількості хворих що є зараз в аптеках вже є дефіцит специфічних препаратів, а що буде за вибухового зараження помноженого на довбошибізм населення і влади? Кіношка "Мед Макс" здаватиметься дитячим фільмом.
показати весь коментар
13.01.2021 09:20 Відповісти
Вибухове зараження вже в разгаре! У соседа потекли сопли
показати весь коментар
13.01.2021 09:43 Відповісти
Не буде за КОВІДу ні яких шмарклів, хіба що звичні зелені в телевізорі.
показати весь коментар
13.01.2021 10:04 Відповісти
Англійці є одні з авторів Ковидла тому і такій злий їх рукотворний виріб. Ау Гебрей з ВООЗ може перед поїздкою до Китаю шановний завітайте до Лондона випити традиційного чаю з ковидом в Імперському коледжі за столиком з його авторами!
показати весь коментар
13.01.2021 10:12 Відповісти
Шо вони там виробили - ГРВІ+панічні настрої?
показати весь коментар
13.01.2021 10:29 Відповісти
 
 