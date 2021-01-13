2 675 21
"Британський" штам коронавірусу передається швидше, - берлінська клініка Charite
"Британський" штам коронавірусу COVID-19 передається швидше, ніж його "звичайний" варіант, повідомив головлікар інфекційного відділення берлінської університетської клініки Charite Андрій Трампуш.
"Ми виходимо з того, що він передається швидше", - сказав він журналістам у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, після мутації варіант вірусу вже зафіксовано в Берліні, але його випадків небагато.
Поява більш заразного штаму коронавірусу змусила низку країн обмежити авіасполучення з Великою Британією і переглянути внутрішні обмеження.
Топ коментарі
+7 Baks13
показати весь коментар13.01.2021 09:17 Відповісти Посилання
+4 Біле Пальто
показати весь коментар13.01.2021 08:48 Відповісти Посилання
+3 Меркава
показати весь коментар13.01.2021 09:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят! "
(С)