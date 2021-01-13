"Британський" штам коронавірусу передається швидше, - берлінська клініка Charite

"Британський" штам коронавірусу COVID-19 передається швидше, ніж його "звичайний" варіант, повідомив головлікар інфекційного відділення берлінської університетської клініки Charite Андрій Трампуш.

"Ми виходимо з того, що він передається швидше", - сказав він журналістам у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, після мутації варіант вірусу вже зафіксовано в Берліні, але його випадків небагато.

Поява більш заразного штаму коронавірусу змусила низку країн обмежити авіасполучення з Великою Британією і переглянути внутрішні обмеження.