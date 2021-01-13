В Израиле планируют вакцинировать детей от коронавируса

Израиль, который держит самый быстрый темп вакцинации от коронавируса в мире, изучает возможность делать такие же прививки детям от 12 лет.

Ожидается, что в ближайшие два месяца исследования установят, насколько это безопасно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам национального координатора по вопросам пандемии Нахмана Эша, если фармакологически будет доказано безопасность снижение возрастного порога для вакцинации с 16 до 12 лет, то ее могут начать уже с марта.

"Тот факт, что дети до 16 лет пока не могут быть привиты, безусловно, вызывает обеспокоенность с точки зрения способности достичь коллективного иммунитета. Я предполагаю, что через месяц или два появится еще одна когорта – от 12 лет и старше, – которую мы сможем вакцинировать", – сказал он.

Израиль в первую очередь вакцинирует пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. В то же время перечень категорий лиц для получения прививки расширяют благодаря регулярным поставкам вакцин.