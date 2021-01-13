УКР
В Ізраїлі планують вакцинувати дітей проти коронавірусу

В Ізраїлі планують вакцинувати дітей проти коронавірусу

Ізраїль, який тримає найшвидший темп вакцинації проти коронавірусу у світі, вивчає можливість робити такі щеплення і дітям від 12 років.

Очікується, що в найближчі два місяці дослідження встановлять, наскільки це безпечно, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За словами національного координатора з питань пандемії Нахмана Еша, якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу для вакцинації з 16 до 12 років, то її можуть почати вже з березня.

"Той факт, що діти до 16 років наразі не можуть бути щеплені, безумовно, викликає стурбованість з точки зору здатності досягти колективного імунітету. Я припускаю, що через місяць чи два з’явиться ще одна когорта – від 12 років та старше, – яку ми зможемо вакцинувати" – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль лідирує за темпами вакцинації проти COVID-19 - вже щеплено 10% населення

Ізраїль у першу чергу вакцинує літніх людей та тих, хто перебуває у групі ризику. Водночас перелік категорій осіб для щеплення розширюють завдяки регулярним поставкам вакцин.

На здоров'я їх владі, їх громадянам і їх дітям. На радість прибуткам міжнародних злочинних корпорацій і особисто Мелінди і Білла Гейтса!
