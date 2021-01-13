YouTube заблокировал аккаунт Трампа на семь дней
Администрация YouTube удалила последнее видео с официального аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, опасаясь роста насилия. Компания лишила президента возможности публиковать видео и вести трансляции в течение семи дней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".
"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию",— цитирует заявление YouTube портал Axios. В компании заявляют, что ограничение может быть продлено.
Ранее аккаунт господина Трампа навсегда заблокировал Twitter. После этого блокировке подверглась и учетная запись главы США в Facebook. YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заморозила аккаунт господина Трампа или не заблокировала его полностью. На таком решении настаивали правозащитные организации США.
Соцсети блокируют аккаунты Трампа за одобрение беспорядков, которые устроили сторонники действующего президента в здании Капитолии 6 января. В результате случившегося погибли пять человек, было задержано более 50 протестующих, возбуждено не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.
