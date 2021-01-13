РУС
YouTube заблокировал аккаунт Трампа на семь дней

Администрация YouTube удалила последнее видео с официального аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, опасаясь роста насилия. Компания лишила президента возможности публиковать видео и вести трансляции в течение семи дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию",— цитирует заявление YouTube портал Axios. В компании заявляют, что ограничение может быть продлено.

Ранее аккаунт господина Трампа навсегда заблокировал Twitter. После этого блокировке подверглась и учетная запись главы США в Facebook. YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заморозила аккаунт господина Трампа или не заблокировала его полностью. На таком решении настаивали правозащитные организации США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Меркель считают факт блокировки аккаунтов Трампа в соцсетях проблематичным: У него тоже есть право на свободу слова

Соцсети блокируют аккаунты Трампа за одобрение беспорядков, которые устроили сторонники действующего президента в здании Капитолии 6 января. В результате случившегося погибли пять человек, было задержано более 50 протестующих, возбуждено не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

YouTube (113) интернет (1718) США (27938) Трамп Дональд (6647)
+11
YouTube заблокировал аккаунт Трампа на семь дней - Цензор.НЕТ 6787
показать весь комментарий
13.01.2021 09:19 Ответить
+9
На неделю На Цензоре этот рыжий из бана не вылазил бы
показать весь комментарий
13.01.2021 09:21 Ответить
+8
Кто ещё Дональда не опускал? В очередь.)
показать весь комментарий
13.01.2021 09:22 Ответить
YouTube заблокировал аккаунт Трампа на семь дней - Цензор.НЕТ 6787
показать весь комментарий
13.01.2021 09:19 Ответить
Если рассматривать этот клип как пророчество, то получается, что символ США, белый орлан, несчастная, беспомощная, безопасная, птица, прикованная за ногу к столу президента.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:04 Ответить
На неделю На Цензоре этот рыжий из бана не вылазил бы
показать весь комментарий
13.01.2021 09:21 Ответить
Кто ещё Дональда не опускал? В очередь.)
показать весь комментарий
13.01.2021 09:22 Ответить
Он в этой очереди сам первый же и встал
показать весь комментарий
13.01.2021 09:25 Ответить
Законтаченные и говнокласники
показать весь комментарий
13.01.2021 19:23 Ответить
он и после 20-го будет гадить, наоборот, руки развяжутся.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:24 Ответить
После 20-го Трамп может уже начать по допросам ходить и гадить только в строго отведенное в камере место.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:26 Ответить
после 20-го он никто, плешивый нулик.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:22 Ответить
Обклали Трампа звідусіль як вовка прапорцями.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:24 Ответить
Ну, такие правила... идиота следует изолировать от общества...
Кстати, вовчика потешного это тоже ожидает... если не со дня на день, то уж в этом году точно... а шо? Даром шо головушку еврейскую подкрасил к Майечкиному приезду...
Вот нравится мне Санду... такая симпотюлечка девочка...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:29 Ответить
Что ему мешает зарегистрировать новый аккаунт? да и в тик-токе можно верещать как верещук
показать весь комментарий
13.01.2021 09:26 Ответить
Последователи у него тупые, не найдут...
показать весь комментарий
13.01.2021 10:21 Ответить
Страшно им.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:27 Ответить
Трамп только что был в Техасе. Стену осмотрел, построенную им.
И, кстати, Техас - самый "независимый" из всех. США - это федерация.

Подумайте об этом, нелюбители Трампа.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:29 Ответить
YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 7427
показать весь комментарий
13.01.2021 09:32 Ответить
Партия Гитлера была социалистическая, рабочая.
Те же демократы, только в профиль.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:36 Ответить
Так это не Трамп осматривает стену? А я то думал...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:40 Ответить
А вы решили что слева - это гондурасец ?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:42 Ответить
А гондурасцев можно? Очень, очень демократично.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:43 Ответить
А вы разве пускаете к себе нелегалов ? У вас проходной двор с "ЛДНР", нет ?
Или у вас нет визового режима с РФ ?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:35 Ответить
там только название было "социалистическая". у совка хоть плановая экономика ещё была, "из социалистического".

А политически, оба режима были нацыковскими праваками: одни геноцидили евреев, другие украинцев по национальному признаку. Демократией в концлагере и не пахло, классическая тоталитарастия.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:51 Ответить
НСДАП была самая настоящая социалистическая и рабочая. Рекомендую вам посмотреть документальный фильм Лени Рифеншталь "Триумф воли".
показать весь комментарий
13.01.2021 10:34 Ответить
Вторые геноцидили сами себя и по очереди по национальному признаку....Например сначала всех геноцидили евреи, и народы северного кавказа (чечены были объявлены авангардом революции на кавказе)...потом начали геноцидить евреев и чечен, а геноцидщиками стали грузины, грузинам повезло больше всех их не отгеноцидили, и разрешили безнаказанно обогащаться, за что остальные запросто получали от 10 лет и более как Рабинович например, который нас опять тянет в ту камеру где он ел собственное говно спасаясь от расстрела
показать весь комментарий
13.01.2021 19:32 Ответить
Бедолага Трамп, как он это переживет
показать весь комментарий
13.01.2021 09:32 Ответить
Это все мелочи жизни. А вот как Трампу пережить то, что казаки из петербургского общества «Ирбис» лишили его звания почетного казака. Вот это удар!
показать весь комментарий
13.01.2021 09:32 Ответить
Нічого страшного, буде кізяком, яка ж різниця.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:35 Ответить
Аха-ха..устроить ядерную войну Трамп нажав на красную кнопку может...а постить в твитер и на ютюб нет?
Сказочные дебилы...)
показать весь комментарий
13.01.2021 09:34 Ответить
Ога! Вот так пошёл и нажал. Так только дебилы себе это представляют.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:39 Ответить
Ну конечно...чтобы согласовать ответный ядерный удар ему надо собрать заседание сената и спросить мнение всех конгресменов))пишите исчё)))
показать весь комментарий
13.01.2021 09:46 Ответить
ответный удар наносится автоматически, а первый конечно же ему никто не даст нанести.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:18 Ответить
хм...наносится автоматически кем?можно услышать имя?Должность?)
в конечном счете лишь сам президент может отдать распоряжение о запуске ядерных ракет.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:43 Ответить
ну, я нёдавно видёл видео шо таки может. а Путин типо не может, только типо в ответ. короче х.з.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:49 Ответить
Вол де Мор, ти не повіриш, але ФАКТ - на червону кнопку він також НЕ може натиснути, тому що перед цим ще дуже багато генералів мають натиснути на багато інших кнопок, чого НЕ БУДЕ!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:12 Ответить
Рептилоиды
показать весь комментарий
13.01.2021 09:48 Ответить
загоняют мамонта.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:44 Ответить
А чего боятся такой развитой демократии? Постов в соцсетях? Получается что таки да и как следствие всей хвалёной демократией можно подтереться. Созданные системы социальной коммуникации за последние десять-пятнадцать лет легко перекрываются нажатием кнопки и барашки снова в стойле. Общаться по другому люди отвыкли а молодое поколение просто не умеет. Уж очень Трамп качнул систему и система оскалилась и "истинные ценности" оказались картонным фуфлом.
После блокировки Трампа Твиттером акции последнего упали на 12.3%.и продолжают снижаться. Цена всему этому как выяснилось - дерьмо, это единственное что сделал Трамп по настоящему полезное для всего общества.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:06 Ответить
Вас, кремлеботню, боятся. Ничего, недолго вам в интернете шарахаться...
показать весь комментарий
13.01.2021 10:20 Ответить
А если цензор закроют завтра где гадить будешь?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:29 Ответить
Поскорее бы уже эта перезагрузка.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:07 Ответить
Теперь они все перейдут одноклассники?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:12 Ответить
YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 1249YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 3761
показать весь комментарий
13.01.2021 10:14 Ответить
трамп в техасе!!YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 4270YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 471
показать весь комментарий
13.01.2021 10:16 Ответить
Он не в Техасе,-он под копчиком!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:22 Ответить
То есть он в жопе ! ))
показать весь комментарий
13.01.2021 12:19 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 19:02 Ответить
Техаская народная республика? ТНР?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:30 Ответить
***, Трампа можно. А шария нельзя?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:48 Ответить
YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 9224
показать весь комментарий
13.01.2021 12:57 Ответить
YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 3632
показать весь комментарий
13.01.2021 21:32 Ответить
трусливые шакалы. а блм заблокируйте.
показать весь комментарий
14.01.2021 06:59 Ответить
 
 