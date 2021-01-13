YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів

Адміністрація YouTube видалила останнє відео з офіційного акаунта чинного президента США Дональда Трампа, побоюючись зростання насильства. Компанія позбавила президента можливості публікувати відео та вести трансляції протягом семи днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

"Після ретельної перевірки і в світлі побоювань з приводу постійно наявної ймовірності виникнення насильства ми видалили новий контент, завантажений на канал Дональда Трампа, і випустили попередження у зв'язку з порушенням нашої політики щодо контенту, що містить підбурювання до насильства", - цитує заяву YouTube портал Axios. У компанії заявляють, що обмеження може бути продовжено.

Раніше акаунт пана Трампа назавжди заблокував Twitter. Після цього блокуванню піддалася і обліковий запис глави США в Facebook. YouTube залишався єдиною великою платформою, яка заморозила акаунт пана Трампа або не заблокувала його повністю. На такому рішенні наполягали правозахисні організації США.

Також читайте: Опубліковано остаточний варіант резолюції про оголошення імпічменту Трампу "за тяжкі злочини", - ЗМІ

Соцмережі блокують акаунти Трампа за схвалення заворушень, які влаштували прихильники чинного президента в будівлі Капітолію 6 січня. В результаті того, що сталося загинули п'ятеро людей, було затримано понад 50 учасників протесту, порушено не менше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм.