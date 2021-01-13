YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів
Адміністрація YouTube видалила останнє відео з офіційного акаунта чинного президента США Дональда Трампа, побоюючись зростання насильства. Компанія позбавила президента можливості публікувати відео та вести трансляції протягом семи днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".
"Після ретельної перевірки і в світлі побоювань з приводу постійно наявної ймовірності виникнення насильства ми видалили новий контент, завантажений на канал Дональда Трампа, і випустили попередження у зв'язку з порушенням нашої політики щодо контенту, що містить підбурювання до насильства", - цитує заяву YouTube портал Axios. У компанії заявляють, що обмеження може бути продовжено.
Раніше акаунт пана Трампа назавжди заблокував Twitter. Після цього блокуванню піддалася і обліковий запис глави США в Facebook. YouTube залишався єдиною великою платформою, яка заморозила акаунт пана Трампа або не заблокувала його повністю. На такому рішенні наполягали правозахисні організації США.
Соцмережі блокують акаунти Трампа за схвалення заворушень, які влаштували прихильники чинного президента в будівлі Капітолію 6 січня. В результаті того, що сталося загинули п'ятеро людей, було затримано понад 50 учасників протесту, порушено не менше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм.
Кстати, вовчика потешного это тоже ожидает... если не со дня на день, то уж в этом году точно... а шо? Даром шо головушку еврейскую подкрасил к Майечкиному приезду...
Вот нравится мне Санду... такая симпотюлечка девочка...
И, кстати, Техас - самый "независимый" из всех. США - это федерация.
Подумайте об этом, нелюбители Трампа.
Те же демократы, только в профиль.
Или у вас нет визового режима с РФ ?
А политически, оба режима были нацыковскими праваками: одни геноцидили евреев, другие украинцев по национальному признаку. Демократией в концлагере и не пахло, классическая тоталитарастия.
Сказочные дебилы...)
в конечном счете лишь сам президент может отдать распоряжение о запуске ядерных ракет.
После блокировки Трампа Твиттером акции последнего упали на 12.3%.и продолжают снижаться. Цена всему этому как выяснилось - дерьмо, это единственное что сделал Трамп по настоящему полезное для всего общества.