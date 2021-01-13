УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6984 відвідувача онлайн
Новини
2 143 52

YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів

YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів

Адміністрація YouTube видалила останнє відео з офіційного акаунта чинного президента США Дональда Трампа, побоюючись зростання насильства. Компанія позбавила президента можливості публікувати відео та вести трансляції протягом семи днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

"Після ретельної перевірки і в світлі побоювань з приводу постійно наявної ймовірності виникнення насильства ми видалили новий контент, завантажений на канал Дональда Трампа, і випустили попередження у зв'язку з порушенням нашої політики щодо контенту, що містить підбурювання до насильства", - цитує заяву YouTube портал Axios. У компанії заявляють, що обмеження може бути продовжено.

Раніше акаунт пана Трампа назавжди заблокував Twitter. Після цього блокуванню піддалася і обліковий запис глави США в Facebook. YouTube залишався єдиною великою платформою, яка заморозила акаунт пана Трампа або не заблокувала його повністю. На такому рішенні наполягали правозахисні організації США.

Також читайте: Опубліковано остаточний варіант резолюції про оголошення імпічменту Трампу "за тяжкі злочини", - ЗМІ

Соцмережі блокують акаунти Трампа за схвалення заворушень, які влаштували прихильники чинного президента в будівлі Капітолію 6 січня. В результаті того, що сталося загинули п'ятеро людей, було затримано понад 50 учасників протесту, порушено не менше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм.

Автор: 

YouTube (244) інтернет (2073) США (24353) Трамп Дональд (7184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
YouTube заблокировал аккаунт Трампа на семь дней - Цензор.НЕТ 6787
показати весь коментар
13.01.2021 09:19 Відповісти
+9
На неделю На Цензоре этот рыжий из бана не вылазил бы
показати весь коментар
13.01.2021 09:21 Відповісти
+8
Кто ещё Дональда не опускал? В очередь.)
показати весь коментар
13.01.2021 09:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
YouTube заблокировал аккаунт Трампа на семь дней - Цензор.НЕТ 6787
показати весь коментар
13.01.2021 09:19 Відповісти
Если рассматривать этот клип как пророчество, то получается, что символ США, белый орлан, несчастная, беспомощная, безопасная, птица, прикованная за ногу к столу президента.
показати весь коментар
13.01.2021 10:04 Відповісти
На неделю На Цензоре этот рыжий из бана не вылазил бы
показати весь коментар
13.01.2021 09:21 Відповісти
Кто ещё Дональда не опускал? В очередь.)
показати весь коментар
13.01.2021 09:22 Відповісти
Он в этой очереди сам первый же и встал
показати весь коментар
13.01.2021 09:25 Відповісти
Законтаченные и говнокласники
показати весь коментар
13.01.2021 19:23 Відповісти
он и после 20-го будет гадить, наоборот, руки развяжутся.
показати весь коментар
13.01.2021 09:24 Відповісти
После 20-го Трамп может уже начать по допросам ходить и гадить только в строго отведенное в камере место.
показати весь коментар
13.01.2021 09:26 Відповісти
после 20-го он никто, плешивый нулик.
показати весь коментар
13.01.2021 10:22 Відповісти
Обклали Трампа звідусіль як вовка прапорцями.
показати весь коментар
13.01.2021 09:24 Відповісти
Ну, такие правила... идиота следует изолировать от общества...
Кстати, вовчика потешного это тоже ожидает... если не со дня на день, то уж в этом году точно... а шо? Даром шо головушку еврейскую подкрасил к Майечкиному приезду...
Вот нравится мне Санду... такая симпотюлечка девочка...
показати весь коментар
13.01.2021 09:29 Відповісти
Что ему мешает зарегистрировать новый аккаунт? да и в тик-токе можно верещать как верещук
показати весь коментар
13.01.2021 09:26 Відповісти
Последователи у него тупые, не найдут...
показати весь коментар
13.01.2021 10:21 Відповісти
Страшно им.
показати весь коментар
13.01.2021 09:27 Відповісти
Трамп только что был в Техасе. Стену осмотрел, построенную им.
И, кстати, Техас - самый "независимый" из всех. США - это федерация.

Подумайте об этом, нелюбители Трампа.
показати весь коментар
13.01.2021 09:29 Відповісти
YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 7427
показати весь коментар
13.01.2021 09:32 Відповісти
Партия Гитлера была социалистическая, рабочая.
Те же демократы, только в профиль.
показати весь коментар
13.01.2021 09:36 Відповісти
Так это не Трамп осматривает стену? А я то думал...
показати весь коментар
13.01.2021 09:40 Відповісти
А вы решили что слева - это гондурасец ?
показати весь коментар
13.01.2021 09:42 Відповісти
А гондурасцев можно? Очень, очень демократично.
показати весь коментар
13.01.2021 09:43 Відповісти
А вы разве пускаете к себе нелегалов ? У вас проходной двор с "ЛДНР", нет ?
Или у вас нет визового режима с РФ ?
показати весь коментар
13.01.2021 10:35 Відповісти
там только название было "социалистическая". у совка хоть плановая экономика ещё была, "из социалистического".

А политически, оба режима были нацыковскими праваками: одни геноцидили евреев, другие украинцев по национальному признаку. Демократией в концлагере и не пахло, классическая тоталитарастия.
показати весь коментар
13.01.2021 09:51 Відповісти
НСДАП была самая настоящая социалистическая и рабочая. Рекомендую вам посмотреть документальный фильм Лени Рифеншталь "Триумф воли".
показати весь коментар
13.01.2021 10:34 Відповісти
Вторые геноцидили сами себя и по очереди по национальному признаку....Например сначала всех геноцидили евреи, и народы северного кавказа (чечены были объявлены авангардом революции на кавказе)...потом начали геноцидить евреев и чечен, а геноцидщиками стали грузины, грузинам повезло больше всех их не отгеноцидили, и разрешили безнаказанно обогащаться, за что остальные запросто получали от 10 лет и более как Рабинович например, который нас опять тянет в ту камеру где он ел собственное говно спасаясь от расстрела
показати весь коментар
13.01.2021 19:32 Відповісти
Бедолага Трамп, как он это переживет
показати весь коментар
13.01.2021 09:32 Відповісти
Это все мелочи жизни. А вот как Трампу пережить то, что казаки из петербургского общества «Ирбис» лишили его звания почетного казака. Вот это удар!
показати весь коментар
13.01.2021 09:32 Відповісти
Нічого страшного, буде кізяком, яка ж різниця.
показати весь коментар
13.01.2021 09:35 Відповісти
Аха-ха..устроить ядерную войну Трамп нажав на красную кнопку может...а постить в твитер и на ютюб нет?
Сказочные дебилы...)
показати весь коментар
13.01.2021 09:34 Відповісти
Ога! Вот так пошёл и нажал. Так только дебилы себе это представляют.
показати весь коментар
13.01.2021 09:39 Відповісти
Ну конечно...чтобы согласовать ответный ядерный удар ему надо собрать заседание сената и спросить мнение всех конгресменов))пишите исчё)))
показати весь коментар
13.01.2021 09:46 Відповісти
ответный удар наносится автоматически, а первый конечно же ему никто не даст нанести.
показати весь коментар
13.01.2021 10:18 Відповісти
хм...наносится автоматически кем?можно услышать имя?Должность?)
в конечном счете лишь сам президент может отдать распоряжение о запуске ядерных ракет.
показати весь коментар
13.01.2021 10:43 Відповісти
ну, я нёдавно видёл видео шо таки может. а Путин типо не может, только типо в ответ. короче х.з.
показати весь коментар
13.01.2021 09:49 Відповісти
Вол де Мор, ти не повіриш, але ФАКТ - на червону кнопку він також НЕ може натиснути, тому що перед цим ще дуже багато генералів мають натиснути на багато інших кнопок, чого НЕ БУДЕ!
показати весь коментар
13.01.2021 10:12 Відповісти
Рептилоиды
показати весь коментар
13.01.2021 09:48 Відповісти
загоняют мамонта.
показати весь коментар
13.01.2021 09:44 Відповісти
А чего боятся такой развитой демократии? Постов в соцсетях? Получается что таки да и как следствие всей хвалёной демократией можно подтереться. Созданные системы социальной коммуникации за последние десять-пятнадцать лет легко перекрываются нажатием кнопки и барашки снова в стойле. Общаться по другому люди отвыкли а молодое поколение просто не умеет. Уж очень Трамп качнул систему и система оскалилась и "истинные ценности" оказались картонным фуфлом.
После блокировки Трампа Твиттером акции последнего упали на 12.3%.и продолжают снижаться. Цена всему этому как выяснилось - дерьмо, это единственное что сделал Трамп по настоящему полезное для всего общества.
показати весь коментар
13.01.2021 10:06 Відповісти
Вас, кремлеботню, боятся. Ничего, недолго вам в интернете шарахаться...
показати весь коментар
13.01.2021 10:20 Відповісти
А если цензор закроют завтра где гадить будешь?
показати весь коментар
13.01.2021 10:29 Відповісти
Поскорее бы уже эта перезагрузка.
показати весь коментар
13.01.2021 10:07 Відповісти
Теперь они все перейдут одноклассники?
показати весь коментар
13.01.2021 10:12 Відповісти
YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 1249YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 3761
показати весь коментар
13.01.2021 10:14 Відповісти
трамп в техасе!!YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 4270YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 471
показати весь коментар
13.01.2021 10:16 Відповісти
Он не в Техасе,-он под копчиком!
показати весь коментар
13.01.2021 10:22 Відповісти
То есть он в жопе ! ))
показати весь коментар
13.01.2021 12:19 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 19:02 Відповісти
Техаская народная республика? ТНР?
показати весь коментар
13.01.2021 10:30 Відповісти
***, Трампа можно. А шария нельзя?
показати весь коментар
13.01.2021 10:48 Відповісти
YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 9224
показати весь коментар
13.01.2021 12:57 Відповісти
YouTube заблокував акаунт Трампа на сім днів - Цензор.НЕТ 3632
показати весь коментар
13.01.2021 21:32 Відповісти
трусливые шакалы. а блм заблокируйте.
показати весь коментар
14.01.2021 06:59 Відповісти
 
 