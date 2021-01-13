Опубліковано остаточний варіант резолюції про оголошення імпічменту Трампу "за тяжкі злочини", - ЗМІ

Палата представників американського Конгресу розповсюдила остаточний варіант резолюції про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу, де він звинувачується в тяжких злочинах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пишуть ЗМІ.

Резолюція вийшла під заголовком "Імпічмент Дональду Джону Трампу, президенту Сполучених Штатів, за тяжкі злочини і проступки".

У проєкті резолюції, зокрема, зазначається: "Дональд Джон Трамп такою поведінкою продемонстрував, що він залишиться загрозою національній безпеці, демократії і Конституції, якщо йому дозволять залишитися на своєму посту, він діяв таким чином, який рішуче несумісний із самоврядуванням і верховенством закону".

"Таким чином, є всі підстави для оголошення імпічменту Дональду Джону Трампу, судового процесу, усунення з посади і позбавлення права обіймати і користуватися будь-якою почесною посадою, довірою або вигодами під егідою Сполучених Штатів", - йдеться в тексті документа.

Як повідомлялося, Палата представників проголосує за єдиною статтею імпічменту в середу.

Телеканал CNN, посилаючись на джерело в Білому домі, зазначає, що 20 або більше республіканців у Палаті представників підтримають імпічмент. Водночас інші джерела телеканалу прогнозують, що за імпічмент проголосують від 15 до 25 республіканців.

Сам Дональд Трамп уже заявив, що імпічмент становить небезпеку для Сполучених Штатів. Заклики змістити його з посади стали продовженням "найбільшого полювання на відьом у політиці".