Опубліковано остаточний варіант резолюції про оголошення імпічменту Трампу "за тяжкі злочини", - ЗМІ
Палата представників американського Конгресу розповсюдила остаточний варіант резолюції про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу, де він звинувачується в тяжких злочинах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пишуть ЗМІ.
Резолюція вийшла під заголовком "Імпічмент Дональду Джону Трампу, президенту Сполучених Штатів, за тяжкі злочини і проступки".
У проєкті резолюції, зокрема, зазначається: "Дональд Джон Трамп такою поведінкою продемонстрував, що він залишиться загрозою національній безпеці, демократії і Конституції, якщо йому дозволять залишитися на своєму посту, він діяв таким чином, який рішуче несумісний із самоврядуванням і верховенством закону".
"Таким чином, є всі підстави для оголошення імпічменту Дональду Джону Трампу, судового процесу, усунення з посади і позбавлення права обіймати і користуватися будь-якою почесною посадою, довірою або вигодами під егідою Сполучених Штатів", - йдеться в тексті документа.
Як повідомлялося, Палата представників проголосує за єдиною статтею імпічменту в середу.
Телеканал CNN, посилаючись на джерело в Білому домі, зазначає, що 20 або більше республіканців у Палаті представників підтримають імпічмент. Водночас інші джерела телеканалу прогнозують, що за імпічмент проголосують від 15 до 25 республіканців.
Сам Дональд Трамп уже заявив, що імпічмент становить небезпеку для Сполучених Штатів. Заклики змістити його з посади стали продовженням "найбільшого полювання на відьом у політиці".
О будущем смекают и похоже не зря
В общем, все идет к однопартийной системе.
🤣
http://ehorussia.com/new/node/22534
Главный бой, то есть coup d'etat - это выборы. Как якобы сказал тов. Сталин: «Не важно как голосуют, важно как считают голоса». Левые эту мудрость усвоили и разработали мощную систему фальсификации выборов. Она включала в себя следующее:
- Разрешили голосование не лично, а по почте. Это открыло широкие возможности для вбрасывания фальшивых бюллетеней, в которых был отмечен нужный левым кандидат.
- Бюллетени печатались в обычных типографиях на обычной плотной бумаге. Неужели в 21-м веке так уж трудно напечатать бюллетени с защитными элементами, как печатают деньги и ценные бумаги? Или встроить в бюллетени закодированные чипы, как сейчас это делают в паспортах. Чуть несколько дороже, но давало бы большую защиту от махинаций -только левым это было совершенно не нужно.
- В машины для автоматического подсчёта голосов был введён секретный софтвер код, который по определённому алгоритму перебрасывал голоса от одного кандидата к другому.
- Счётные машины были подключены к интернету и их работу манипулировали хакеры, которые для большей безопасности находились за границей. Вот пример такой манипуляции. По странной причине общий баланс голосов подводился не в США, а в других странах, в частности во Франкфурте на сервере Dominion, находившимся под контролем службы ЦРУ в Риме. Агенты Глубинного Государства в римском посольстве США следили за подсчётом голосов и когда Байдену голосов для победы не хватало, через военный спутник «Леонардо», алгоритм сервера Dominion был перенастроен на изменение результата. По той же схеме 5 января 2021 года выборы сенаторов в штате Джорджия были сфальсифицированы, что позволило левым устранить своё меньшинство в Сенате. Тем самым весь Конгресс перешёл в руки демократической партии.
1. Дональд Трамп, ставши президентом, позакривав всі консульства (читай шпигунські гнізда) Росії в США та вислав десятки агентів Путіна. Чи буде агент Путіна так робити?
2. У 2014 році Конгрес США виділив Україні летальну зброю. Але Обама з Байденом наклали вето на поставки зброї до України. Коли Трамп став президентом, то відправив зброю в Україну. Чи буде агент Путіна так робити?
3. Військові літаки США провели великі військові навчання на території України і зробили декілька демонстративних польотів над Києвом та біля Криму. Чи буде агент Путіна так робити?
4. Трамп зібрав всіх членів НАТО і попередив: або ви будете готові воювати і вкладаєте гроші, або я виходжу з НАТО. До цього, протягом декількох десятиліть, НАТО трималось в основному за рахунок США. Вони пообурювались, але врешті-решт почали витрачати більше грошей на свої війська. Таким чином НАТО відродилось. Чи буде агент Путіна так робити?
5. Відновив дві великі флотилії, які діяли проти СРСР, але які в 1995 році були розформовані, оскільки тоді вважалося, що небезпека, після розпаду СРСР, зникла. Чи буде агент Путіна так робити?
6. Трамп вийшов з двох військових договорів з Москвою, навіть не порадившись з нею. Чи буде агент Путіна так робити?
7. Трамп домовився з арабам про зниження цін на нафту, що спричинило економічну кризу в Росії. Чи буде агент Путіна так робити?
8. Трамп перевів свої війська до Польщі і встановив там системи ППО. Чи буде агент Путіна так робити?
9. Трамп ввів санкції проти компаній, які прокладали для Росії газові труби через Балтійське море в Європу. Як наслідок будівництво призупинилось з 2019 року. Чи буде агент Путіна так робити?
10. Трамп наклав санкції на поставки в Росію стратегічного та технологічного обладнання для нафтогазового та військового комплексів. Також Трамп наклав санкції на багатьох ключових осіб в адміністрації Путіна та бізнесі. Чи буде агент Путіна так робити?
11. Трамп почав поставляти в Європу газ та нафту, чим витісняє Москву з енергетичного ринку Європи. Чи буде агент Путіна так робити?
12. Вивівши війська з Сирії, Трамп створив умови протистояння між Туреччиною та Москвою. Чи буде агент Путіна так робити?
13. Хантер Байден - син Джо Байдена, отримав від Олени Батуриної (дружина колишнього мера Москви Лужкова) біля 3,5 мільйона доларів. Але Дональд Трамп все ще маріонетка Путіна? Дивно, чи не правда?
Це лише частина того, що робить Трамп у світі та у своїй країні. Також варто мати на увазі, що він належить до типу прагматичних людей, які можуть поплескати по плечу і сказати: «Володю - ти хороший хлопець», а завтра ввести санкції.
Завершення: Це не вибір між Трампом і Байденом - це вибір моделі нашого майбутнього" 06.01.2021 - 21:27
Микола Воротиленко
Сева, от тебя ботофермой воняет так, что глаза режет!
Сев, а как вы сейчас отчитываетесь о проделанной "работе"? Раньше ваши ублюдки скринили свои высеры и по ним получали свои сребреники. Вы до сих пор этой суходрочкой занимаетесь или придумали более прогрессивную систему отчетности?
"Демокр" имя все телеканалы и соцсети на своей стороне - все четыре года клеветали на Трампа.
За Трампа проголосовало 74 млн - больше всего в истории США.
Демо - фальсификаторы, лгуны, жалкие лузеры.