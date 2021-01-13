Опубликован окончательный вариант резолюции об объявлении импичмента Трампу "за тяжкие преступления", - СМИ
Палата представителей американского Конгресса распространила окончательный вариант резолюции об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, где он обвиняется в тяжких преступлениях.
Какинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишут СМИ.
Резолюция вышла под заголовком: "Импичмент Дональду Джону Трампу, президенту Соединенных Штатов, за тяжкие преступления и проступки".
В проекте резолюции, в частности, указывается: "Дональд Джон Трамп таким поведением продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту, он действовал таким образом, который решительно несовместим с самоуправлением и верховенством закона".
"Таким образом, есть все основания для объявления импичмента Дональду Джону Трампу, судебного процесса, отстранения от должности и лишения права занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или выгодами под эгидой Соединенных Штатов", - говорится тексте документа.
Как сообщалось, Палата представителей проголосует по единственной статье импичмента в среду.
Телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме, отмечет, что 20 или более республиканцев в Палате представителей поддержат импичмент. В то же время другие источники телеканала прогнозируют, что за импичмент проголосуют от 15 до 25 республиканцев.
Сам Дональд Трамп уже заявил, что что импичмент представляет опасность для Соединенных Штатов. Призывы сместить его с должности стали продолжением "величайшей охоты на ведьм в политике".
