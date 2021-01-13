РУС
Опубликован окончательный вариант резолюции об объявлении импичмента Трампу "за тяжкие преступления", - СМИ

Палата представителей американского Конгресса распространила окончательный вариант резолюции об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, где он обвиняется в тяжких преступлениях.

Какинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишут СМИ.

Резолюция вышла под заголовком: "Импичмент Дональду Джону Трампу, президенту Соединенных Штатов, за тяжкие преступления и проступки".

В проекте резолюции, в частности, указывается: "Дональд Джон Трамп таким поведением продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту, он действовал таким образом, который решительно несовместим с самоуправлением и верховенством закона".

"Таким образом, есть все основания для объявления импичмента Дональду Джону Трампу, судебного процесса, отстранения от должности и лишения права занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или выгодами под эгидой Соединенных Штатов", - говорится тексте документа.

Как сообщалось, Палата представителей проголосует по единственной статье импичмента в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки: Это может создать "ужасный прецедент"

Телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме, отмечет, что 20 или более республиканцев в Палате представителей поддержат импичмент. В то же время другие источники телеканала прогнозируют, что за импичмент проголосуют от 15 до 25 республиканцев.

Сам Дональд Трамп уже заявил, что что импичмент представляет опасность для Соединенных Штатов. Призывы сместить его с должности стали продолжением "величайшей охоты на ведьм в политике".

+22
где-то в ростовской пивнухе. скоро...
Опубликован окончательный вариант резолюции об объявлении импичмента Трампу "за тяжкие преступления", - СМИ - Цензор.НЕТ 3047
13.01.2021 08:26 Ответить
+18
Правильно , чтоб другим самодурам в будущем неповадно было
13.01.2021 08:22 Ответить
+16
Выгонят рыжего ************* еще и с позором. Не могло уже досидеть тихо две недели, и решило ***** праздник устроить
13.01.2021 08:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как это он ещё к ***** не побежал за консультацией.
13.01.2021 08:21 Ответить
він у себе вдома і не без грошей. можливо поки що.
13.01.2021 08:29 Ответить
он наверное - позов подал к Вовку Пагорбный-на Печерских холмах или в ОАСК на США
13.01.2021 08:39 Ответить
Правильно , чтоб другим самодурам в будущем неповадно было
13.01.2021 08:22 Ответить
"отстранения от должности и лишения права занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или выгодами под эгидой Соединенных Штатов"
О будущем смекают и похоже не зря
13.01.2021 08:23 Ответить
пожиттєва посада президентство.
13.01.2021 08:30 Ответить
Я сподіваюся, що і багато республіканців також будуть не проти забрати самодура з політики і партії. Адже в такому випадку його вплив у партії помножиться на ноль і він більше ніколи ні на що не претендуватиме, що позбавить партію проблем а її босів - головного болю.
13.01.2021 08:57 Ответить
у Сенаті є вирогідність що цей імпічмент пройде, Мітч МкКоннелл глава республіканців за відсторонення Трампа від влади негайно
13.01.2021 16:13 Ответить
Позорник рыжий.
13.01.2021 08:24 Ответить
13.01.2021 08:26 Ответить
Хочеться надіятись, що таки доб'ють того трумпа.
13.01.2021 08:26 Ответить
Самі розберуться, не маленькі. Погано, що до такого дійшло, бо це лише рашці та іншим північним кореям і китаям на сміх.
13.01.2021 08:27 Ответить
Лучше б просто посадили лет на 10
13.01.2021 08:27 Ответить
Не успеют, 20 января инаугурация Байдена...
13.01.2021 08:29 Ответить
схоже, не важливо, головне розпочати до.
13.01.2021 08:31 Ответить
У него выхода нету как узурпировать власть. Тут тюрьма в любом случает по нему плачет. По этому уходить он будет с музыкой
13.01.2021 08:41 Ответить
"Банду геть!"
13.01.2021 08:30 Ответить
Свинособак на йух!
13.01.2021 08:55 Ответить
Выгонят рыжего ************* еще и с позором. Не могло уже досидеть тихо две недели, и решило ***** праздник устроить
13.01.2021 08:36 Ответить
Таких людей, как Трамп иначе, как самовлюбленными самодурами назвать трудно. Все его правление - солянка сумасбродных решений, продиктованных только его личными амбициями, имеющих мало общего с политикой страны и её интересами. Тут интересы одного единственного человека - Трампа.
13.01.2021 08:45 Ответить
Та... "Глубинное государство" просто выставило напоказ свой список в Конгрессе. Замечательная новость.
13.01.2021 08:56 Ответить
А еще в предвыборных обещаниях Бидона прозвучало обязательство легализовать 11 млн. нелегальных иммигрантов, которые уже живут в США. Год, два и эти легализованные получат гражданство и право голосовать. Ясно же, за какую партию они будут это делать. Опять таки Бидон обещал отменить запрет на иммиграцию из исламистских стран . Это также будущие избиратели ослов-демократов.

В общем, все идет к однопартийной системе.
13.01.2021 09:09 Ответить
Ну и что за дятел это написал? Левацтво, как и расизм, сексизм или нацизм, не принадлежит исключительно одной партии и её сторонникам. У кацапов миньйонами хйла являются и левые и правые, а за рубежом репоеды для расшатывания и диверсий используют и тех, и других. Зачем муйню копипастишь?
13.01.2021 09:24 Ответить
Затем что работа у ольгинцев такая.
13.01.2021 09:27 Ответить
Чубатый поц Дональд Владимирович Трампов (ИванОВ, ПетрОВ, СидорОВ), принёс столько вреда США и цивилизованному мировому сообществу (лягушатники, макаронники и колбасники не в счёт), что смело тянет на стул со встроенным электромассажёром. Впрочем, как и некая бородатая бабушка со товарищи и прочии ахметки с фиглярами.
13.01.2021 09:00 Ответить
Да срать на это "цивилизованное мировое сообщество" тупых потребителей и финансовых спекулянтов , которые ничего никогда не производили, кроме ростовщичества и поощрения мародеров. Я отчасти понимаю пецопродвинутых лизоблюдов на Ц. Надеются, что Бидон будет благоволить к их Петру и поможет ему снова усесться после ЗЕлупы на пересидентскую табуретку. Так и светится в их коментах - вот тогда заживем, братцы соевые Да только вряд ли это случится. Нарот, конечно, деградант, но память все же имеет и тут ему от всей рускамирской души напоминают про люксусы периода правления Петра Ликсеича все медведчуковско-мураевские-фирташевские ТВ-каналы. И мне кажется, что они уже только своим количеством задавливают два ТВ-канала Петра. Как я уже написал выше, отечественный избиратель есть деградант и дурак, поэтому на следующих пересидентских выборах победит тот, кто вдует через органы зрения и слуха в пустые головы охлоса больше сладких обещаний И это точно будет не Петро, который в свое время уже наобещал. Фаны Петра, то ли "идейные", то ли наемные, очень любят ругаться популизмом, не понимая (а, может, и понимая) значение этого слова. К их сведению популизм это наобещеть сладких люксусов охлосу и потом нагло их не выполнить. Петро уже обещал и "навыполнял" и поэтому кум Петра и ***** пан-таварищь Вить Медведчук имеет перед кумом Петром значительное преимущество.
13.01.2021 11:28 Ответить
Опубліковано остаточний варіант резолюції про оголошення імпічменту Трампу "за тяжкі злочини", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3683
13.01.2021 11:29 Ответить
Я виже вы тут сами с собой беседуете. И давно это у вас?
13.01.2021 11:38 Ответить
Ну, не з тобою, йолопом "в квадраті", мені ж дискутувати.
13.01.2021 12:10 Ответить
Лечитесь.
13.01.2021 12:31 Ответить
Трампу надо было Твиттер захватывать, а не этот их Капитолий!

🤣
13.01.2021 09:13 Ответить
Дональд, до Масленицы вали на Параху, как раз к блинам с лопаты поспеешь.
13.01.2021 09:16 Ответить
Ао время перелета в парашку - с тюард, почему у вас такие жирные салфетки? Фу. - А я не знаю, зачем вы блином вытираетесь
13.01.2021 14:37 Ответить
Кацапи, ви й досі купуєте туалетний папір с Трампои на Алі?
13.01.2021 09:17 Ответить
Для республиканцев это по сути последний шанс отмазаться от этой фигуры. Но думаю как всегда не хватит политической воли. Да сейчас это были бы некоторые репутационные потери, но в дальнейшем это бы окупилось бы с лихвой. Таких проходимцем, жуликов, самодуров, по сути преступников вообще не нужно допускать и близко к власти, тем более на высший пост. Тем более он и не какой не республиканец , они ПРИБЛУДА,
13.01.2021 09:19 Ответить
Он - кремлёвский троян.
13.01.2021 09:42 Ответить
рыжий подху..ловник угроза н только Штатам, угроза всему Миру! проигрывать паталогически не умеет, может принести много бед...
13.01.2021 09:42 Ответить
та ладно, Дональд....уедешь в московию, будешь почетным губернатором чукотского края....что тебе еще нужно?))) не переживай. Там тебе аккаунт в чебурашке выделят, будешь как и раньше бред писать.
13.01.2021 09:48 Ответить
пудин ввяди...
13.01.2021 09:50 Ответить
Похоже,что "введут" и трампу,и ху.кину.
13.01.2021 10:27 Ответить
В Газпром устроят. К Шредеру. Будет СП-2 достраивать.
13.01.2021 10:31 Ответить
Киркой и лопатой!
13.01.2021 10:38 Ответить
Зачем заниматься тем, что изначально обречено на провал? Сенат за республиканцами, нужного кол-ва голосов он не даст. Очередной недоимпичмент никаких правовых последствий не влечёт. Не лучше ли обождать недельку и как следует сшить Трампу лапти после утраты иммунитета. Будет очень «смешно», если после 20 января о Трампе все забудут, а он потом в 2024г. выпрыгнет, как чёрт из табакерки и снова выиграет выборы.
13.01.2021 10:56 Ответить
если за импичмент проголосуют - дональдушке в итоге вместо почетной старости на президентской пенсии получит пожизненное государственное содержание. но он ему не обрадуется...
13.01.2021 11:05 Ответить
Комусь треба Америку розвалити.
13.01.2021 11:12 Ответить
Прочитайте публіцистичну статтю Фейгіна, яких живе в США вже більше 40 років, в емігрантському "Ехо Росії".

http://ehorussia.com/new/node/22534
13.01.2021 11:35 Ответить
Для демократического общества импичмент Трампу просто необходим.Авторитарное посягательство на государственные институты в демократическом обществе недопустимы.И если это произойдёт,то будет хорошим примером для слуг народа и их лидера.А для народа Украины будет очевидным на самом деле, чего стоит наш принятый закон об импичменте и не прикосновенности депутатов,о котором с пафосом и гордостью говорит президент, как о громадном достижении.
13.01.2021 11:46 Ответить
Тебе это нДравицца?

Главный бой, то есть coup d'etat - это выборы. Как якобы сказал тов. Сталин: «Не важно как голосуют, важно как считают голоса». Левые эту мудрость усвоили и разработали мощную систему фальсификации выборов. Она включала в себя следующее:
- Разрешили голосование не лично, а по почте. Это открыло широкие возможности для вбрасывания фальшивых бюллетеней, в которых был отмечен нужный левым кандидат.
- Бюллетени печатались в обычных типографиях на обычной плотной бумаге. Неужели в 21-м веке так уж трудно напечатать бюллетени с защитными элементами, как печатают деньги и ценные бумаги? Или встроить в бюллетени закодированные чипы, как сейчас это делают в паспортах. Чуть несколько дороже, но давало бы большую защиту от махинаций -только левым это было совершенно не нужно.
- В машины для автоматического подсчёта голосов был введён секретный софтвер код, который по определённому алгоритму перебрасывал голоса от одного кандидата к другому.
- Счётные машины были подключены к интернету и их работу манипулировали хакеры, которые для большей безопасности находились за границей. Вот пример такой манипуляции. По странной причине общий баланс голосов подводился не в США, а в других странах, в частности во Франкфурте на сервере Dominion, находившимся под контролем службы ЦРУ в Риме. Агенты Глубинного Государства в римском посольстве США следили за подсчётом голосов и когда Байдену голосов для победы не хватало, через военный спутник «Леонардо», алгоритм сервера Dominion был перенастроен на изменение результата. По той же схеме 5 января 2021 года выборы сенаторов в штате Джорджия были сфальсифицированы, что позволило левым устранить своё меньшинство в Сенате. Тем самым весь Конгресс перешёл в руки демократической партии.
13.01.2021 12:29 Ответить
Это с той же оперы:*песня о внешнем управлении*.Эти гадкие демократы спутники запускали,а в то время Трамп сложа руки за этим наблюдал .Такой наивный и беспомощный. Хи-хи-хи. А ещё с детского садика и до конца жизни мы знаем что:*во всём виноваты США*,а внутри враги народа.Но в конечном итоге виноваты жиды потому,что в кране нет воды.И тебе это явно *нДравицца*,
13.01.2021 13:04 Ответить
"В Україні дуже поширена думка, що Трамп є «маріонеткою Кремля». Демократи на цю тему провели багато розслідувань і написали багато книг, проте нічого не знайшли. Тож судімо не за фейками олігархічних ЗМІ, а за реальними діями Трампа щодо Москви.

1. Дональд Трамп, ставши президентом, позакривав всі консульства (читай шпигунські гнізда) Росії в США та вислав десятки агентів Путіна. Чи буде агент Путіна так робити?

2. У 2014 році Конгрес США виділив Україні летальну зброю. Але Обама з Байденом наклали вето на поставки зброї до України. Коли Трамп став президентом, то відправив зброю в Україну. Чи буде агент Путіна так робити?

3. Військові літаки США провели великі військові навчання на території України і зробили декілька демонстративних польотів над Києвом та біля Криму. Чи буде агент Путіна так робити?

4. Трамп зібрав всіх членів НАТО і попередив: або ви будете готові воювати і вкладаєте гроші, або я виходжу з НАТО. До цього, протягом декількох десятиліть, НАТО трималось в основному за рахунок США. Вони пообурювались, але врешті-решт почали витрачати більше грошей на свої війська. Таким чином НАТО відродилось. Чи буде агент Путіна так робити?

5. Відновив дві великі флотилії, які діяли проти СРСР, але які в 1995 році були розформовані, оскільки тоді вважалося, що небезпека, після розпаду СРСР, зникла. Чи буде агент Путіна так робити?

6. Трамп вийшов з двох військових договорів з Москвою, навіть не порадившись з нею. Чи буде агент Путіна так робити?

7. Трамп домовився з арабам про зниження цін на нафту, що спричинило економічну кризу в Росії. Чи буде агент Путіна так робити?

8. Трамп перевів свої війська до Польщі і встановив там системи ППО. Чи буде агент Путіна так робити?

9. Трамп ввів санкції проти компаній, які прокладали для Росії газові труби через Балтійське море в Європу. Як наслідок будівництво призупинилось з 2019 року. Чи буде агент Путіна так робити?

10. Трамп наклав санкції на поставки в Росію стратегічного та технологічного обладнання для нафтогазового та військового комплексів. Також Трамп наклав санкції на багатьох ключових осіб в адміністрації Путіна та бізнесі. Чи буде агент Путіна так робити?

11. Трамп почав поставляти в Європу газ та нафту, чим витісняє Москву з енергетичного ринку Європи. Чи буде агент Путіна так робити?

12. Вивівши війська з Сирії, Трамп створив умови протистояння між Туреччиною та Москвою. Чи буде агент Путіна так робити?

13. Хантер Байден - син Джо Байдена, отримав від Олени Батуриної (дружина колишнього мера Москви Лужкова) біля 3,5 мільйона доларів. Але Дональд Трамп все ще маріонетка Путіна? Дивно, чи не правда?

Це лише частина того, що робить Трамп у світі та у своїй країні. Також варто мати на увазі, що він належить до типу прагматичних людей, які можуть поплескати по плечу і сказати: «Володю - ти хороший хлопець», а завтра ввести санкції.

Завершення: Це не вибір між Трампом і Байденом - це вибір моделі нашого майбутнього" 06.01.2021 - 21:27

Микола Воротиленко
13.01.2021 12:18 Ответить
Опубліковано остаточний варіант резолюції про оголошення імпічменту Трампу "за тяжкі злочини", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 506
13.01.2021 13:01 Ответить
Как только в заголовке статьи есть слово "Трамп", появляется мурло Сева Марченко иже с ним. Феноменальная методичка, Сева! Очень продвинутая, ага.
Сева, от тебя ботофермой воняет так, что глаза режет!
Сев, а как вы сейчас отчитываетесь о проделанной "работе"? Раньше ваши ублюдки скринили свои высеры и по ним получали свои сребреники. Вы до сих пор этой суходрочкой занимаетесь или придумали более прогрессивную систему отчетности?
13.01.2021 14:15 Ответить
Ни одного преступления юридически не зафиксировано. Ноль.
"Демокр" имя все телеканалы и соцсети на своей стороне - все четыре года клеветали на Трампа.
За Трампа проголосовало 74 млн - больше всего в истории США.
Демо - фальсификаторы, лгуны, жалкие лузеры.
14.01.2021 07:05 Ответить
 
 