Молдова анонсировала начало в феврале массовой COVID-вакцинации препаратом компании Pfizer
Власти Молдовы утвердили план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции, которая должна стартовать в начале следующего месяца.
Отмечается, что прививки будут бесплатными для всех граждан Молдовы, а вакцинация начнется в начале февраля и пройдет в три этапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно национальному плану вакцинации от COVID-19, утвержденному минздравом Молдовы, на первом этапе прививки получат работники учреждений медико-санитарной и социальной помощи. На втором - пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, работники образования и правоохранительных органов.
На третьем этапе будет иммунизировано остальное население страны.
В минздраве отмечают, что граждане Молдовы будут вакцинированы препаратом производства компании Pfizer, закупленным за государственные средства.
Он и сейчас больше делает для борьбы с эпидемией, чем вся зеленая шобла.
Разумеется, Украина давно б уже прививалась бы Пфайзером.
Так же, как при Порошенко отказались от русского газа, так же, как перешли на новое обмундирование в армии, так же, как сделали ракеты "Нептун" и анти-путинскую коалицию и т.д. и т.п.
Вот так стали неактуальными анекдоты про тупых молдаван и в тренд вышли тупые украинцы.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241469/01921489-b7fe-7347-bba0-48f68b64c36f
Совсем недавно, зубожилый и уставший нарид, низведенный в интеллектуальном и ментальном смысле до уровня ребенка, верящего в деда Мороза, покемона, буратину, в машу и медведь, и дурака на печи и русский мир, пришли как зомби и проголосовали за криворожский фейк, за художественный образ президента Голобородька, который расстреляет парламент, пошлет на хер МВФ...а вообще, чем эта российская херня коломойского закончилась, не в жизни, а по телеку ?
Оно вроде в колонии сидеть будет, страна распадется..., так вот за это все зубожилые проголосовали, или они сериал не досмотрели ? с абсолютно мерзким и унизительным названием, «Слуга народа»...\\\\\\