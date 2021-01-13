РУС
Молдова анонсировала начало в феврале массовой COVID-вакцинации препаратом компании Pfizer

Власти Молдовы утвердили план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции, которая должна стартовать в начале следующего месяца.

Отмечается, что прививки будут бесплатными для всех граждан Молдовы, а вакцинация начнется в начале февраля и пройдет в три этапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно национальному плану вакцинации от COVID-19, утвержденному минздравом Молдовы, на первом этапе прививки получат работники учреждений медико-санитарной и социальной помощи. На втором - пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, работники образования и правоохранительных органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%, - Степанов

На третьем этапе будет иммунизировано остальное население страны.

В минздраве отмечают, что граждане Молдовы будут вакцинированы препаратом производства компании Pfizer, закупленным за государственные средства.

+26
вот как идут дела в странах, где клоунов не выбирают в президенты!
13.01.2021 10:00 Ответить
+26
Мда...

Вот так стали неактуальными анекдоты про тупых молдаван и в тренд вышли тупые украинцы.
13.01.2021 10:01 Ответить
+19
Но то ж Молдова. У нас нарид обойдется бесполезным китайским полуфабрикатом, купленным втридорога через прокладку богатыревой.... Так решил мудрый электорат на выборах.
13.01.2021 10:02 Ответить
вот как идут дела в странах, где клоунов не выбирают в президенты!
13.01.2021 10:00 Ответить
Зате ж папріколу.
13.01.2021 10:02 Ответить
Правда. Цей анонс Молдови і є оцінкою всій діяльності зеленої шобли.
13.01.2021 10:18 Ответить
саме так, основне, що "наші" обрізанти тут ні при чому...
13.01.2021 10:19 Ответить
а если бы барыга выиграл выборы, Украина поступила бы также, как Молдова? ты веришь в это?
13.01.2021 12:49 Ответить
мужик, у "барыги" - а по-нашему, Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко - получалось ВСЕ.
Он и сейчас больше делает для борьбы с эпидемией, чем вся зеленая шобла.

Разумеется, Украина давно б уже прививалась бы Пфайзером.
Так же, как при Порошенко отказались от русского газа, так же, как перешли на новое обмундирование в армии, так же, как сделали ракеты "Нептун" и анти-путинскую коалицию и т.д. и т.п.
13.01.2021 14:53 Ответить
Но не всё он из того - ДЕЛАЛ И СДЕЛАЛ ...!
13.01.2021 17:11 Ответить
Мда...

Вот так стали неактуальными анекдоты про тупых молдаван и в тренд вышли тупые украинцы.
13.01.2021 10:01 Ответить
Очевидное очевидно для многих.)

13.01.2021 10:03 Ответить
К сожалению это уже состоявшийся факт.
13.01.2021 13:10 Ответить
В анекдотах про молдаван нужно заменять их на малоросов.
13.01.2021 10:02 Ответить
А зато у нас черноземы!!!!111(гордится)
13.01.2021 10:19 Ответить
А может и нам не "койки двигать", а преЗЕдента сменить на Гетьмана ?
13.01.2021 12:45 Ответить
Я не впевнена, що нарід усвідомив свої помилки і готовий їх виправити.
13.01.2021 12:51 Ответить
ау, дефективные, че там в минздраве?)
13.01.2021 10:02 Ответить
Обкололиь Пфайзером по самые гланды в Минздраве.
13.01.2021 10:03 Ответить
Но то ж Молдова. У нас нарид обойдется бесполезным китайским полуфабрикатом, купленным втридорога через прокладку богатыревой.... Так решил мудрый электорат на выборах.
13.01.2021 10:02 Ответить
В у нас платно и российско-китайской вакциной(либо спутнки либо какая то другая дрянь в 50% ефективностью). При этом эти твари в ОП уже привились, в секретном режиме, походу.
13.01.2021 10:02 Ответить
Отличный президент в Молдове! А у нас Шмаркля-коррупционная.
13.01.2021 10:03 Ответить
Ішак обманський!
13.01.2021 10:05 Ответить
она выгнала олигарха, который грабил страну. а унас все президенты если сами не олигархи, то тесно с ними сотрудничают
13.01.2021 12:50 Ответить
Вот теперь молдаване посмеются над мудрим нарідом!
13.01.2021 10:03 Ответить
Прийдеться їхати в Молдову вакцинуватись - по любому краще ніж опежидиський "спутнік"!!!
13.01.2021 10:05 Ответить
Хотелось бы услышать по этлму поводу мудрое мнение таньки лайф, и других криворанульных дегенератов
13.01.2021 10:06 Ответить
Не вийде....Саме розумне,що було в неї в голові це член її бойфренда...))
13.01.2021 10:49 Ответить
А мы страна четвертого сорта, единственная на Земле и наши керманичі уверенно веду нас к потере государственности.Мы идем путем бомжей , они теряют жилье , а мы потеряем землю и государство
13.01.2021 10:11 Ответить
А ведь и правда шо пришел тока на один срок.... а может и меньше чем на один

\\\\\\\
Совсем недавно, зубожилый и уставший нарид, низведенный в интеллектуальном и ментальном смысле до уровня ребенка, верящего в деда Мороза, покемона, буратину, в машу и медведь, и дурака на печи и русский мир, пришли как зомби и проголосовали за криворожский фейк, за художественный образ президента Голобородька, который расстреляет парламент, пошлет на хер МВФ...а вообще, чем эта российская херня коломойского закончилась, не в жизни, а по телеку ?
Оно вроде в колонии сидеть будет, страна распадется..., так вот за это все зубожилые проголосовали, или они сериал не досмотрели ? с абсолютно мерзким и унизительным названием, «Слуга народа»...\\\\\\
13.01.2021 10:17 Ответить
идем путем таких замечательных стран как нигерия, конго, свазиленд
13.01.2021 10:46 Ответить
А Нигерия тут при чем. Довольно нормальная страна. По крайней мере у них точно нет 73% зебилоидов голосующих "паприколу".
13.01.2021 11:03 Ответить
Ну так-то по факту Молдавия цивилизованная страна - вакцина европейская - БЕСПЛАТНО , да и вообще - в свое время разрешили всем носить пистолеты - так мало того , что не постреляли друг друга , так еще и моментально вооруженная преступность сократилась В РАЗЫ ....
13.01.2021 10:15 Ответить
Представляю истеричный смех президента Молдовы по дороге домой(она с визитом была тут), скажет - не на тех Задорнов сказал "нунеууумныеее".
13.01.2021 10:16 Ответить
Вы на счет украинцев? Это неправда. Это те,к кому принадлежал покойник "неумные-е-е"!
13.01.2021 10:37 Ответить
У них же великого махинатора максима пиджакова нет, поэтому китайская дерьмо-вакцина им недосталась. Не повезло молдаванам, однако.
13.01.2021 10:17 Ответить
Вот что происходит,когда Президент заниматся не только воровством,разрушением экономики и отдыхом
13.01.2021 10:18 Ответить
Завяли шаровары в саду у тети Моти... Это в шутку. А если всерьез,то думаю и в Украине найдется быстрое,хорошее решение.Главное,чтобы нам лапотники с балалайками не мешали.
13.01.2021 10:18 Ответить
Спасибо, посмеялся. Нет, в Украине не находиться быстрое и хорошее решение с весны 2019. И не найдется. Тупое быдло обрекло Украину на развал.
13.01.2021 10:25 Ответить
Если не справится с задачами,то украинцы тоже смогут найти две палочки для него,как молдоване нашли для додона.
13.01.2021 10:33 Ответить
Молдова работает с Европой, мы - с Китаем, бо откаты превыше здоровья нации... Шо, зеля, боремся с коррупцией, сколько в оффшоры вывел уже?
13.01.2021 10:19 Ответить
мудрый нарид облжался,даже молдаване будут вакцинироватся пфайзером,а зебилоиды синоваком с 50% ефективности
13.01.2021 10:36 Ответить
глушили бояру и будем глушить))) не нужно нам вашего бургунского)))
13.01.2021 10:44 Ответить
просто там нет богатыревой ))))
13.01.2021 10:44 Ответить
те почуття, коли жалієш що не громадянин Молдови.
13.01.2021 10:59 Ответить
На здоров'я їм і їх дітям. Щасти.
13.01.2021 11:22 Ответить
Дійсно, залишається лише побажати сусідам кращого життя та здоров'я. Нашому охлосу це не потрібно, вони відмовились від кращого життя.
13.01.2021 13:25 Ответить
Я щойно з однією сперечався, каже нарід виходить жаліється на тарифи та газ, ну і все таке... Кажу їй, а мені їх не жалко. Вона, а чого це тобі людей не жалко? Кажу мені жалко себе, тому що через 73 відсотка зебілів і я страждаю. А отих горлопанів не жалко. І тут же вони теж совкодрочери, не підняття зарплатні вимагають, а знижки ціни газу. Кажу ви ж в Європу хочете? Так там завжди влітку газ копійки коштує, а взимку дорожчає. Чи ви хочете жити як в Європі, а топити як при совку? Так не вийде. От за те, щоб бариги зарплатню підняли то я тільки за, а виходити і безтолку тупотіти ногами я не буду. Всьо, я враг...
13.01.2021 11:23 Ответить
Ну и кто теперь молдаване?
13.01.2021 12:04 Ответить
- хочется быть хорошими соседями, по другому уже было, к сожалению...
13.01.2021 14:14 Ответить
Зебіли! Ви взагалі усвідомлюєте все, що ви накоїли? Вам китайську та кацапську бормотуху будуть колоти замість Pfizer.
13.01.2021 13:22 Ответить
 
 