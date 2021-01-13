Молдова анонсировала начало в феврале массовой COVID-вакцинации препаратом компании Pfizer

Власти Молдовы утвердили план массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции, которая должна стартовать в начале следующего месяца.

Отмечается, что прививки будут бесплатными для всех граждан Молдовы, а вакцинация начнется в начале февраля и пройдет в три этапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно национальному плану вакцинации от COVID-19, утвержденному минздравом Молдовы, на первом этапе прививки получат работники учреждений медико-санитарной и социальной помощи. На втором - пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, работники образования и правоохранительных органов.

На третьем этапе будет иммунизировано остальное население страны.

В минздраве отмечают, что граждане Молдовы будут вакцинированы препаратом производства компании Pfizer, закупленным за государственные средства.