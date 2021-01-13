Молдова анонсувала початок у лютому масової COVID-вакцинації препаратом компанії Pfizer
Влада Молдови затвердила план масової вакцинації населення проти коронавірусної інфекції, яка має стартувати на початку наступного місяця.
Зазначається, що щеплення будуть безкоштовними для всіх громадян Молдови, а вакцинація розпочнеться на початку лютого і відбудеться в три етапи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідно до національного плану вакцинації проти COVID-19, затвердженого МОЗ Молдови, на першому етапі щеплення отримають працівники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - літні люди, особи із супутніми захворюваннями, працівники освіти та правоохоронних органів.
На третьому етапі буде імунізовано решту населення країни.
У МОЗ наголошують, що громадяни Молдови будуть вакциновані препаратом виробництва компанії Pfizer, закупленим за державні кошти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он и сейчас больше делает для борьбы с эпидемией, чем вся зеленая шобла.
Разумеется, Украина давно б уже прививалась бы Пфайзером.
Так же, как при Порошенко отказались от русского газа, так же, как перешли на новое обмундирование в армии, так же, как сделали ракеты "Нептун" и анти-путинскую коалицию и т.д. и т.п.
Вот так стали неактуальными анекдоты про тупых молдаван и в тренд вышли тупые украинцы.
https://censor.net/ru/comments/locate/3241469/01921489-b7fe-7347-bba0-48f68b64c36f
https://censor.net/ru/comments/locate/3241469/01921489-b7fe-7347-bba0-48f68b64c36f
\\\\\\\
Совсем недавно, зубожилый и уставший нарид, низведенный в интеллектуальном и ментальном смысле до уровня ребенка, верящего в деда Мороза, покемона, буратину, в машу и медведь, и дурака на печи и русский мир, пришли как зомби и проголосовали за криворожский фейк, за художественный образ президента Голобородька, который расстреляет парламент, пошлет на хер МВФ...а вообще, чем эта российская херня коломойского закончилась, не в жизни, а по телеку ?
Оно вроде в колонии сидеть будет, страна распадется..., так вот за это все зубожилые проголосовали, или они сериал не досмотрели ? с абсолютно мерзким и унизительным названием, «Слуга народа»...\\\\\\