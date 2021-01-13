Молдова анонсувала початок у лютому масової COVID-вакцинації препаратом компанії Pfizer

Влада Молдови затвердила план масової вакцинації населення проти коронавірусної інфекції, яка має стартувати на початку наступного місяця.

Зазначається, що щеплення будуть безкоштовними для всіх громадян Молдови, а вакцинація розпочнеться на початку лютого і відбудеться в три етапи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідно до національного плану вакцинації проти COVID-19, затвердженого МОЗ Молдови, на першому етапі щеплення отримають працівники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - літні люди, особи із супутніми захворюваннями, працівники освіти та правоохоронних органів.

На третьому етапі буде імунізовано решту населення країни.

У МОЗ наголошують, що громадяни Молдови будуть вакциновані препаратом виробництва компанії Pfizer, закупленим за державні кошти.