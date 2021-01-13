РУС
С 25 января планируем перейти к адаптивному карантину, - Степанов

С 25 января планируем перейти к адаптивному карантину, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сообщил глава Минздрава.

Степанов заверил, что карантинные ограничения, которые действуют до 24 января, прекращать не будут. Кроме того, продлевать жесткие запреты не планируют.

"В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать. - Ред.) нет мысли. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", - подчеркнул министр.

Локдаун может быть повторен, если "будет сверхкритическая ситуация".

"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью оно происходит", - заявил Максим Степанов.

Министр подчеркнул, что логика нынешнего локдауна - это уменьшение контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально могло произойти массовое инфицирование людей.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Топ комментарии
+16
Господи яке ж воно "ДЕБІЛ"!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:13 Ответить
+12
не обижайте дебилов- они хоть что-то соображают и это более лёгкая степень умственной отсталости...

наше правительство в полной мере претендует на полноценных ИДИОТОВ
показать весь комментарий
13.01.2021 10:23 Ответить
+8
Как раз на днюху потерпевшего вислюка оманского
показать весь комментарий
13.01.2021 10:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Господи яке ж воно "ДЕБІЛ"!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:13 Ответить
не обижайте дебилов- они хоть что-то соображают и это более лёгкая степень умственной отсталости...

наше правительство в полной мере претендует на полноценных ИДИОТОВ
показать весь комментарий
13.01.2021 10:23 Ответить
долбо** скорее всего (хоть и не совсем медицинский термин))))
показать весь комментарий
13.01.2021 10:26 Ответить
А что вы ожидали от налогового инспектора?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:13 Ответить
Идиоты, не идиоты, а по несколько миллионов в день имеют.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:27 Ответить
- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
показать весь комментарий
13.01.2021 12:34 Ответить
Хіба вони серуть у свою кишеню?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:48 Ответить
Зате не Супрун. Правда ж Зебіли??
показать весь комментарий
13.01.2021 12:57 Ответить
Санитар )))) головного мозга
показать весь комментарий
13.01.2021 13:04 Ответить
Как раз на днюху потерпевшего вислюка оманского
показать весь комментарий
13.01.2021 10:24 Ответить
це такий подарунок тому (ну бохоподобному)))) от степашкі ))))))
показать весь комментарий
13.01.2021 10:25 Ответить
А бомбити будемо? Бо зачекався.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:24 Ответить
но только на один день - днюха ж у преЗЕ...а потом опять на строгий ?))))))
показать весь комментарий
13.01.2021 10:24 Ответить
А сейчас строгий? Это вообще даже цирком с конями назвать нельзя.
То что сейчас происходит это тест на предел жесткости заднего отверстия лохтората, который до сих пор радостно раздвигает булки.
Будут трахать пока не треснет.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:33 Ответить
а сейчас просто тихое издевательство...самодурство короче..
толпа людей под ледяным дождем на остановке и только сидячие в троллейбусе-автобусе... это в час пик!!! но утром (до 8) - набытые до задниц из окон эти же троллейбусы-автобусы (проверка видимо спит)
показать весь комментарий
13.01.2021 10:52 Ответить
Если "будет сверхкритическая ситуация". А она будет. ОПГ- ВОЗ, Минздрав, СМИ, Центр "Разумкова" ее организуют. Спорю на поллитры.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:34 Ответить
Треба жорсткий локдаун, а не імітацію локдауна, тоді може і буде результат.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:35 Ответить
Ти у себе в хаті можеш робити майже все, шо завгодно.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:41 Ответить
Если в слове "локдауна" поменять буквы местами, то получится "клоунада".
показать весь комментарий
13.01.2021 10:47 Ответить
Какой президент, такой и карантин у него.
Нормальный карантин короткий (отсюда и название, до 40 дней максимум) и тотальный.
А у этих долбодятлов дурантин с марта продолжается в той или иной форм, то есть почти год, и заключается в запрешении покупки носок, трусов и электрических лампочек.
Детям малым в школы хотят разрешить ходить, **анаты.
Если бы был эпидемия оспы, они бы как - разрешили детям в школы ходить?
Это не имеет никакого отноения ни к какому заболеванию, это просто целенаправленное уничтожение малого и среднего бизнеса, а все эти "красные", "оранжевые" и прочие зоны - то паны делянки делят, сволочи.

P.S. А наш сепаратюга, премьер штата Виктория, Эндрюс, ввел ВИЗЫ для въезда в штат, вот так. Ждем объявления "народной республики Виктория", "республики" без армии, без денег и , самое главное: без мозгов.
Все никак я не могу понять, чем отличается "нация Виктории" от соседних с ней, дружественных, но столь отличных от нее наций Нового Южного Уэльса и Южной Австралии? Наверное, разные сволочи-предатели в премьерах штатах, а так больше ничем.
показать весь комментарий
13.01.2021 11:34 Ответить
Вам щас деньги нужны- после пожаров экономика в полной жжжжж
показать весь комментарий
13.01.2021 13:06 Ответить
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее.
Цифры приведите, в какой конкретно ж*пе находится Австралия именно после пожаров, которые для Австралии эндемичны?
Надеюсь, как человек образованный, Вы знаете, что эволюция растений Австралии такова, что семена многих растений (эвкалиптов, например) не прорастают, пока их не опалит лесной пожар?
А эволюция это не 5 лет, не 10 лет и не 100 лет, это миллионы лет.
Миллионы лет в Австралии были пожары.миллионы лет выгорали леса и возобновлялись эвкалипты (которые без пожаров повыродилсь бы нафиг), но вот экономика Австралии пострадала именно после последних лесных пожаров.
И где только федеральный казначей пол-триллиона долларов взял, для раздачи населению и бизнесам из-за ковида, не подскажете? С такой то экономикой в ж*пе?
Может, у Степанова спросите?

P.S. Экономику Австралии гнобят китайские коммуняки, которые скупили все на корню в Австралии и задумали построить тут второй коммунистический "рай" для богатых китайцев, пустив австралийский прaвящий класс под нож (нет, это не шутка). Но поскольку их замысел провалился, то все, что китайские коммуняки могут сделать, это не закупать австралийский сыр, вино, уголь, перловку и так далее.
Напомню, что 30 лет назад, когда я переехала в Австралию, Австралия с Китаем вообще практически не торговала (в Китае тогда еще вовсю использовался гужевой транспорт, очень "богато" жили, да), однако Австралия была райне богата, не сравноть с сейчас (мне есть с чем сравнивать).
Вот и дальше так жить надо, послав китайских "товарищей" на хр*н.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:54 Ответить
Даже в начале 2000 х Австралия была просто рай и в основном из-за развивающейся экономики - самые ценные залежи редкоземельных металлов и так далее.... вначале к вам лезли азиаты с филлипинского архипелага....Но в основном Брисбен Сидней .... Аделаида не была популярна ... На юге Востоке перт .... Мегаполисы притягивали мигрантов... Провинция была заселена в основном белыми фермерами.... Это исторические землевладельцы...А сейчас первая экономика мира скупает все на корню.... К примеру - куда продавать виноград и прочую с.-х. Продукцию- только китай.... Сейчас Австралия не так привлекательна как даже 20 лет назад.... Это тогда в2000 х автовоз из Японии. Привозил машинки совсем иного качества ( а исторически английское автомобильное движение давало огромный плюс японскому секонхенду)
показать весь комментарий
13.01.2021 15:20 Ответить
" Сейчас Австралия не так привлекательна как даже 20 лет назад...."

Сейчас программа иммиграции в Австралию прекращена.
Я считаю, что это очень хорошо.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:23 Ответить
Поздно.... Австралия как и Зеландия в начале этой программы думала что к ним поедут сливки общества и аристократии.... А на самом деле туда приплыл весь Азиатско-арабский сброд...Это классика - континент каторжников...Вот генетика и пробивается у местных потомков ссыльных и прочих сбежавших...Будет как в Йоханнесбурге...
показать весь комментарий
13.01.2021 15:39 Ответить
Правильно )))) именно ваши друзья с поднебесной скупили почти все земли обанкротившихся фермеров для увеличения площадей под пальму)))) пальмовое масло выгоднее... Растения которые восстанавливаются из дикой природы - если вы абориген и живёте в лесу .... собираете Жуков и личинок не вопрос ...Но вы не коала и листочками эвкалипта не питаетесь....Поэтому с.-х вам более важно ... В этом году очень хороший урожай пшеницы и поэтому фермеры довольны - урожаи это больше проблема наличия воды и так далее.... Эррозийность почв также была усугублена пожарами... Если интересно - могу сделать подбородку ссылок на англоязычные источники.... У меня «коллега» сгорел с имуществом- сам жив здоров .... Так вот самое интересное - ему кредит на дом 🏠 почти простили - пересчитали там что-то и дали ещё денег с условием что он будет восстанавливаться или что-то вроде того.... Но схема Китая очень простая - это «времена года» тем самым когда зима и цены на с.-х. Продукт растут китай экспортирует из австралии а летом закупает в Украине...или Индии... К вам далеко лететь и 2000 билет и почти другая часть света ... Это минимум лет 5 там надо жить .... летать накладно
показать весь комментарий
13.01.2021 15:13 Ответить
Я не знаю про "пальму", а даже сыр в Западной Австралии выпускает китайская компания (чем премьер Западной Австралии, наш главный сепаратист, очень гордится, у нас в Западной Австралии ДАЖЕ СЫР теперь есть).
Даце сыр у них китайский и он этим гордится.
Порт Дарвина - китайский.
Кизда американским военным базам.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:26 Ответить
Що сподобалося тримати нарід в стійлі? Продовжуйте і творіть, що тільки заманеться, а якщо щось не піде по сценарію "кварталу "малорос", то спишите на карантин. Мудра політика, який нарід - такі і їх поводирі.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:49 Ответить
як його "взяло" ... другий день не попускає ...
показать весь комментарий
13.01.2021 10:49 Ответить
В десятку!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:05 Ответить
А счас что? Е мае..с Буковеля привезете подарочки..какие то все приударенные..карантин то вообще то длиться 3недели...но это не карантин..а профанация..а Буковель то вообще дикий восторг! И эти все двинувшие на курорты..у них вообще в черепной коробочке что заложено?
Ааа.я поняла..они крутелики..и договориятся Короновирусом .без проблем..
Да и вообще астролог сказал что Ковид уйдет..помашет короной и уйдет..по английски..
показать весь комментарий
13.01.2021 11:04 Ответить
Деградация головного мозга
показать весь комментарий
13.01.2021 13:07 Ответить
И словоблудие
показать весь комментарий
13.01.2021 14:24 Ответить
Адаптивный.......А когда будет конгитивный карантин?
показать весь комментарий
13.01.2021 11:59 Ответить
Степанов. В Буковеле какие Эпидемические законы ?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:10 Ответить
Переходите сразу к интеллектуальному, чтобы сразу все вопросы закрыть
показать весь комментарий
13.01.2021 12:24 Ответить
все наши лохдауны как раз и есть последствиями интеллектуального локдауна нашей власти- вот только некому вводить режим ЧС и ЧП... разве что народ все таки проснется и подымется...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:33 Ответить
"С 25 января планируем перейти к адаптивному карантину, - Степанов" - локдаун закончится ко дню рождения Зеленского.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:33 Ответить
"Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%, - Степанов"

Мы не знаем, что ты еще будешь покупать, но то то ты будешь сидеть - это однозначно. И не один
показать весь комментарий
13.01.2021 12:40 Ответить
Если следующий президент будет из того же кагала, что и все украинские президенты, то Степанов не будет сидеть.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:52 Ответить
Степанова с Украины не выпускать!
Но если он только ЗЕбилов в лоХдаун запрет до девятомая, вот только этих, 73%, то Степанову положена скидка.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:28 Ответить
А ето будит ВЫСОКАИНИЛИКТУАЛЬНЫЙ карантин, или уже СУПИРПУПИРКВАНТОНАНО карантин?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:32 Ответить
Дрессировка прошла успешно стадо помандрувало в загон вопреки конституции законам и здраму смыслу. Нет смысла называть себя людьми. Ни ума ни чести ни денег ни флага. Те громады которые не скорятся то наше надежда на будущее.Остальным вредно голсовать дляих же пользы. Скотообразное поведение удурчает.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:59 Ответить
 
 