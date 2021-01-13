С 25 января планируем перейти к адаптивному карантину, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сообщил глава Минздрава.

Степанов заверил, что карантинные ограничения, которые действуют до 24 января, прекращать не будут. Кроме того, продлевать жесткие запреты не планируют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%, - Степанов

"В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать. - Ред.) нет мысли. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", - подчеркнул министр.

Локдаун может быть повторен, если "будет сверхкритическая ситуация".

"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью оно происходит", - заявил Максим Степанов.

Министр подчеркнул, что логика нынешнего локдауна - это уменьшение контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально могло произойти массовое инфицирование людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Украине не будем отменять, - Степанов. ВИДЕО