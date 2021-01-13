З 25 січня плануємо перейти до адаптивного карантину, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

"У нас в країні на сьогодні карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень від 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи від 25 січня буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - повідомив очільник МОЗ.

Степанов запевнив, що карантинні обмеження, які діють до 24 січня, припиняти не будуть. Крім того, подовжувати жорсткі заборони не планують.

"У такому режимі, який діє до 24 січня, (подовжувати - Ред.) немає думки. Це повинно бути логічно і відповідати законам епідеміології", - наголосив міністр.

Локдаун може бути повторений, якщо "буде надкритична ситуація".

"Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Утім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю воно відбувається", - заявив Максим Степанов.

Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауну - це зменшення контактів після новорічних і різдв'яних свят, коли потенційно відбулося масове інфікування людей.