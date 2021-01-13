УКР
З 25 січня плануємо перейти до адаптивного карантину, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"У нас в країні на сьогодні карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень від 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи від 25 січня буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - повідомив очільник МОЗ.

Степанов запевнив, що карантинні обмеження, які діють до 24 січня, припиняти не будуть. Крім того, подовжувати жорсткі заборони не планують.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов. ВIДЕО

"У такому режимі, який діє до 24 січня, (подовжувати - Ред.) немає думки. Це повинно бути логічно і відповідати законам епідеміології", - наголосив міністр.

Локдаун може бути повторений, якщо "буде надкритична ситуація".

"Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Утім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю воно відбувається", - заявив Максим Степанов.

Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауну - це зменшення контактів після новорічних і різдв'яних свят, коли потенційно відбулося масове інфікування людей.

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
Топ коментарі
+16
Господи яке ж воно "ДЕБІЛ"!!!
13.01.2021 10:13
+12
не обижайте дебилов- они хоть что-то соображают и это более лёгкая степень умственной отсталости...

наше правительство в полной мере претендует на полноценных ИДИОТОВ
13.01.2021 10:23
+8
Как раз на днюху потерпевшего вислюка оманского
13.01.2021 10:24
Господи яке ж воно "ДЕБІЛ"!!!
13.01.2021 10:13
не обижайте дебилов- они хоть что-то соображают и это более лёгкая степень умственной отсталости...

наше правительство в полной мере претендует на полноценных ИДИОТОВ
13.01.2021 10:23
долбо** скорее всего (хоть и не совсем медицинский термин))))
13.01.2021 10:26
А что вы ожидали от налогового инспектора?
13.01.2021 11:13
Идиоты, не идиоты, а по несколько миллионов в день имеют.
13.01.2021 12:27
- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
13.01.2021 12:34
Хіба вони серуть у свою кишеню?
14.01.2021 08:48
Зате не Супрун. Правда ж Зебіли??
13.01.2021 12:57
Санитар )))) головного мозга
13.01.2021 13:04
Как раз на днюху потерпевшего вислюка оманского
13.01.2021 10:24
це такий подарунок тому (ну бохоподобному)))) от степашкі ))))))
13.01.2021 10:25
А бомбити будемо? Бо зачекався.
13.01.2021 10:24
но только на один день - днюха ж у преЗЕ...а потом опять на строгий ?))))))
13.01.2021 10:24
А сейчас строгий? Это вообще даже цирком с конями назвать нельзя.
То что сейчас происходит это тест на предел жесткости заднего отверстия лохтората, который до сих пор радостно раздвигает булки.
Будут трахать пока не треснет.
13.01.2021 10:33
а сейчас просто тихое издевательство...самодурство короче..
толпа людей под ледяным дождем на остановке и только сидячие в троллейбусе-автобусе... это в час пик!!! но утром (до 8) - набытые до задниц из окон эти же троллейбусы-автобусы (проверка видимо спит)
13.01.2021 10:52
Если "будет сверхкритическая ситуация". А она будет. ОПГ- ВОЗ, Минздрав, СМИ, Центр "Разумкова" ее организуют. Спорю на поллитры.
13.01.2021 10:34
Треба жорсткий локдаун, а не імітацію локдауна, тоді може і буде результат.
13.01.2021 10:35
Ти у себе в хаті можеш робити майже все, шо завгодно.
13.01.2021 10:41
Если в слове "локдауна" поменять буквы местами, то получится "клоунада".
13.01.2021 10:47
Какой президент, такой и карантин у него.
Нормальный карантин короткий (отсюда и название, до 40 дней максимум) и тотальный.
А у этих долбодятлов дурантин с марта продолжается в той или иной форм, то есть почти год, и заключается в запрешении покупки носок, трусов и электрических лампочек.
Детям малым в школы хотят разрешить ходить, **анаты.
Если бы был эпидемия оспы, они бы как - разрешили детям в школы ходить?
Это не имеет никакого отноения ни к какому заболеванию, это просто целенаправленное уничтожение малого и среднего бизнеса, а все эти "красные", "оранжевые" и прочие зоны - то паны делянки делят, сволочи.

P.S. А наш сепаратюга, премьер штата Виктория, Эндрюс, ввел ВИЗЫ для въезда в штат, вот так. Ждем объявления "народной республики Виктория", "республики" без армии, без денег и , самое главное: без мозгов.
Все никак я не могу понять, чем отличается "нация Виктории" от соседних с ней, дружественных, но столь отличных от нее наций Нового Южного Уэльса и Южной Австралии? Наверное, разные сволочи-предатели в премьерах штатах, а так больше ничем.
13.01.2021 11:34
Вам щас деньги нужны- после пожаров экономика в полной жжжжж
13.01.2021 13:06
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее.
Цифры приведите, в какой конкретно ж*пе находится Австралия именно после пожаров, которые для Австралии эндемичны?
Надеюсь, как человек образованный, Вы знаете, что эволюция растений Австралии такова, что семена многих растений (эвкалиптов, например) не прорастают, пока их не опалит лесной пожар?
А эволюция это не 5 лет, не 10 лет и не 100 лет, это миллионы лет.
Миллионы лет в Австралии были пожары.миллионы лет выгорали леса и возобновлялись эвкалипты (которые без пожаров повыродилсь бы нафиг), но вот экономика Австралии пострадала именно после последних лесных пожаров.
И где только федеральный казначей пол-триллиона долларов взял, для раздачи населению и бизнесам из-за ковида, не подскажете? С такой то экономикой в ж*пе?
Может, у Степанова спросите?

P.S. Экономику Австралии гнобят китайские коммуняки, которые скупили все на корню в Австралии и задумали построить тут второй коммунистический "рай" для богатых китайцев, пустив австралийский прaвящий класс под нож (нет, это не шутка). Но поскольку их замысел провалился, то все, что китайские коммуняки могут сделать, это не закупать австралийский сыр, вино, уголь, перловку и так далее.
Напомню, что 30 лет назад, когда я переехала в Австралию, Австралия с Китаем вообще практически не торговала (в Китае тогда еще вовсю использовался гужевой транспорт, очень "богато" жили, да), однако Австралия была райне богата, не сравноть с сейчас (мне есть с чем сравнивать).
Вот и дальше так жить надо, послав китайских "товарищей" на хр*н.
13.01.2021 14:54
Даже в начале 2000 х Австралия была просто рай и в основном из-за развивающейся экономики - самые ценные залежи редкоземельных металлов и так далее.... вначале к вам лезли азиаты с филлипинского архипелага....Но в основном Брисбен Сидней .... Аделаида не была популярна ... На юге Востоке перт .... Мегаполисы притягивали мигрантов... Провинция была заселена в основном белыми фермерами.... Это исторические землевладельцы...А сейчас первая экономика мира скупает все на корню.... К примеру - куда продавать виноград и прочую с.-х. Продукцию- только китай.... Сейчас Австралия не так привлекательна как даже 20 лет назад.... Это тогда в2000 х автовоз из Японии. Привозил машинки совсем иного качества ( а исторически английское автомобильное движение давало огромный плюс японскому секонхенду)
13.01.2021 15:20
" Сейчас Австралия не так привлекательна как даже 20 лет назад...."

Сейчас программа иммиграции в Австралию прекращена.
Я считаю, что это очень хорошо.
13.01.2021 15:23
Поздно.... Австралия как и Зеландия в начале этой программы думала что к ним поедут сливки общества и аристократии.... А на самом деле туда приплыл весь Азиатско-арабский сброд...Это классика - континент каторжников...Вот генетика и пробивается у местных потомков ссыльных и прочих сбежавших...Будет как в Йоханнесбурге...
13.01.2021 15:39
Правильно )))) именно ваши друзья с поднебесной скупили почти все земли обанкротившихся фермеров для увеличения площадей под пальму)))) пальмовое масло выгоднее... Растения которые восстанавливаются из дикой природы - если вы абориген и живёте в лесу .... собираете Жуков и личинок не вопр
13.01.2021 15:13 Відповісти
Я не знаю про "пальму", а даже сыр в Западной Австралии выпускает китайская компания (чем премьер Западной Австралии, наш главный сепаратист, очень гордится, у нас в Западной Австралии ДАЖЕ СЫР теперь есть).
Даце сыр у них китайский и он этим гордится.
Порт Дарвина - китайский.
Кизда американским военным базам.
13.01.2021 15:26 Відповісти
Що сподобалося тримати нарід в стійлі? Продовжуйте і творіть, що тільки заманеться, а якщо щось не піде по сценарію "кварталу "малорос", то спишите на карантин. Мудра політика, який нарід - такі і їх поводирі.
13.01.2021 10:49 Відповісти
як його "взяло" ... другий день не попускає ...
13.01.2021 10:49 Відповісти
В десятку!
13.01.2021 12:05 Відповісти
А счас что? Е мае..с Буковеля привезете подарочки..какие то все приударенные..карантин то вообще то длиться 3недели...но это не карантин..а профанация..а Буковель то вообще дикий восторг! И эти все двинувшие на курорты..у них вообще в черепной коробочке что заложено?
Ааа.я поняла..они крутелики..и договориятся Короновирусом .без проблем..
Да и вообще астролог сказал что Ковид уйдет..помашет короной и уйдет..по английски..
13.01.2021 11:04 Відповісти
Деградация головного мозга
13.01.2021 13:07 Відповісти
И словоблудие
13.01.2021 14:24 Відповісти
Адаптивный.......А когда будет конгитивный карантин?
13.01.2021 11:59 Відповісти
Степанов. В Буковеле какие Эпидемические законы ?
13.01.2021 12:10 Відповісти
Переходите сразу к интеллектуальному, чтобы сразу все вопросы закрыть
13.01.2021 12:24 Відповісти
все наши лохдауны как раз и есть последствиями интеллектуального локдауна нашей власти- вот только некому вводить режим ЧС и ЧП... разве что народ все таки проснется и подымется...
13.01.2021 12:33 Відповісти
"С 25 января планируем перейти к адаптивному карантину, - Степанов" - локдаун закончится ко дню рождения Зеленского.
13.01.2021 12:33 Відповісти
"Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%, - Степанов"

Мы не знаем, что ты еще будешь покупать, но то то ты будешь сидеть - это однозначно. И не один
13.01.2021 12:40 Відповісти
Если следующий президент будет из того же кагала, что и все украинские президенты, то Степанов не будет сидеть.
13.01.2021 12:52 Відповісти
Степанова с Украины не выпускать!
Но если он только ЗЕбилов в лоХдаун запрет до девятомая, вот только этих, 73%, то Степанову положена скидка.
13.01.2021 15:28 Відповісти
А ето будит ВЫСОКАИНИЛИКТУАЛЬНЫЙ карантин, или уже СУПИРПУПИРКВАНТОНАНО карантин?
13.01.2021 14:32 Відповісти
Дрессировка прошла успешно стадо помандрувало в загон вопреки конституции законам и здраму смыслу. Нет смысла называть себя людьми. Ни ума ни чести ни денег ни флага. Те громады которые не скорятся то наше надежда на будущее.Остальным вредно голсовать дляих же пользы. Скотообразное поведение удурчает.
13.01.2021 14:59 Відповісти
 
 