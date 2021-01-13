З 25 січня плануємо перейти до адаптивного карантину, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
"У нас в країні на сьогодні карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень від 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи від 25 січня буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - повідомив очільник МОЗ.
Степанов запевнив, що карантинні обмеження, які діють до 24 січня, припиняти не будуть. Крім того, подовжувати жорсткі заборони не планують.
"У такому режимі, який діє до 24 січня, (подовжувати - Ред.) немає думки. Це повинно бути логічно і відповідати законам епідеміології", - наголосив міністр.
Локдаун може бути повторений, якщо "буде надкритична ситуація".
"Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Утім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю воно відбувається", - заявив Максим Степанов.
Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауну - це зменшення контактів після новорічних і різдв'яних свят, коли потенційно відбулося масове інфікування людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наше правительство в полной мере претендует на полноценных ИДИОТОВ
То что сейчас происходит это тест на предел жесткости заднего отверстия лохтората, который до сих пор радостно раздвигает булки.
Будут трахать пока не треснет.
толпа людей под ледяным дождем на остановке и только сидячие в троллейбусе-автобусе... это в час пик!!! но утром (до 8) - набытые до задниц из окон эти же троллейбусы-автобусы (проверка видимо спит)
Нормальный карантин короткий (отсюда и название, до 40 дней максимум) и тотальный.
А у этих долбодятлов дурантин с марта продолжается в той или иной форм, то есть почти год, и заключается в запрешении покупки носок, трусов и электрических лампочек.
Детям малым в школы хотят разрешить ходить, **анаты.
Если бы был эпидемия оспы, они бы как - разрешили детям в школы ходить?
Это не имеет никакого отноения ни к какому заболеванию, это просто целенаправленное уничтожение малого и среднего бизнеса, а все эти "красные", "оранжевые" и прочие зоны - то паны делянки делят, сволочи.
P.S. А наш сепаратюга, премьер штата Виктория, Эндрюс, ввел ВИЗЫ для въезда в штат, вот так. Ждем объявления "народной республики Виктория", "республики" без армии, без денег и , самое главное: без мозгов.
Все никак я не могу понять, чем отличается "нация Виктории" от соседних с ней, дружественных, но столь отличных от нее наций Нового Южного Уэльса и Южной Австралии? Наверное, разные сволочи-предатели в премьерах штатах, а так больше ничем.
Цифры приведите, в какой конкретно ж*пе находится Австралия именно после пожаров, которые для Австралии эндемичны?
Надеюсь, как человек образованный, Вы знаете, что эволюция растений Австралии такова, что семена многих растений (эвкалиптов, например) не прорастают, пока их не опалит лесной пожар?
А эволюция это не 5 лет, не 10 лет и не 100 лет, это миллионы лет.
Миллионы лет в Австралии были пожары.миллионы лет выгорали леса и возобновлялись эвкалипты (которые без пожаров повыродилсь бы нафиг), но вот экономика Австралии пострадала именно после последних лесных пожаров.
И где только федеральный казначей пол-триллиона долларов взял, для раздачи населению и бизнесам из-за ковида, не подскажете? С такой то экономикой в ж*пе?
Может, у Степанова спросите?
P.S. Экономику Австралии гнобят китайские коммуняки, которые скупили все на корню в Австралии и задумали построить тут второй коммунистический "рай" для богатых китайцев, пустив австралийский прaвящий класс под нож (нет, это не шутка). Но поскольку их замысел провалился, то все, что китайские коммуняки могут сделать, это не закупать австралийский сыр, вино, уголь, перловку и так далее.
Напомню, что 30 лет назад, когда я переехала в Австралию, Австралия с Китаем вообще практически не торговала (в Китае тогда еще вовсю использовался гужевой транспорт, очень "богато" жили, да), однако Австралия была райне богата, не сравноть с сейчас (мне есть с чем сравнивать).
Вот и дальше так жить надо, послав китайских "товарищей" на хр*н.
Сейчас программа иммиграции в Австралию прекращена.
Я считаю, что это очень хорошо.
Даце сыр у них китайский и он этим гордится.
Порт Дарвина - китайский.
Кизда американским военным базам.
Ааа.я поняла..они крутелики..и договориятся Короновирусом .без проблем..
Да и вообще астролог сказал что Ковид уйдет..помашет короной и уйдет..по английски..
Мы не знаем, что ты еще будешь покупать, но то то ты будешь сидеть - это однозначно. И не один
Но если он только ЗЕбилов в лоХдаун запрет до девятомая, вот только этих, 73%, то Степанову положена скидка.