Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд не скасує посилений карантин, який буде діяти до 24 січня.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Степанов зазначив, що карантин в Україні продовжений до 28 лютого, а посилений карантин - до 24 січня.
"І позиція МОЗ залишається незмінною, вони (посилені обмеження, - Ред.) повинні діяти до 24 січня включно, як це передбачено постановою. Ніяких рішень про припинення цих обмежень раніше встановленого терміну ми не підтримуємо, ми не вносили. Ми вважаємо, що вони ці терміни, посилені карантинні обмеження, повинні діяти", - заявив Степанов.
+12 VOLVO XC 70
13.01.2021 09:31
+11 Garry Grant
13.01.2021 09:32
+8 5 копійок
13.01.2021 09:34
А то я что-то не припомню. Лохи все схавают.
не было б лохдауна, кто б знал степашку в лицо ?))) только убогие из министерства...
Спортцентры работают, церкви зазывают, народ продолжает ******...ться между базарами, стихийными рынками и прочими клоаками, в Буковеле толпы страждущих лыжников.
Ну запретили продавать носки. А как это борьбе с Ковидом поможет?
За нарушение. Хватит жить по ихним Табу и беззаконию. Загальни збори и создовайте громады по конституции и тогда вся власть ваша а в Киеве будут слуги в натуре. Это все по конституции 96 года .ОБСУЖДАЕМ КОМУ НЕ ПОНЯТНО. НУЖЕН ЗАПРОС НА ПРОСВЕТЛЕНИЕ НАШЕГО НЕВИГЛАВСТВА.
Стадо выбрало говнокомандуещего, его нам никто не навязывал.
И пока в наших тупых головах эта мысль не прояснится так и будет вплоть до развала государства.
Бабуины первые в рейтинге, а если что, так Рыгоаналы на втором. Заднеприводный Сымайтухли скоро Пороха обойдет.
Скасовуваты надо ********* в Украине.
Простіше скасувати 10% "безнадійних" , а решту "переобуються на льоту " побачивши чим загрожує їм явна чи неявна підтримка "безнадійних". Це конформісти котрі мімікрують в залежності від вигоди.
Ми могли без них, нормально жити.
1.В Албании началась массовая вакцинация.
В нашей несчастной стране, захваченной зеленым мороком и криворожским менеджментом введен идиотский нокдаун, для пипла, а в это время Криворожский Подельник Дубинского, весело гоняет на курорте своего Хозяина.
2. Степанов продолжает ежедневные брифинги типа унылый клоун отбывает номер, прикрывая распил кованного фонда.https://spektrnews.in.ua/news/mir-zelenogo-pzdca---mark-gordienko/109149#gsc.tab=0 Читать полностью...
Пахнет пиз.жом.
майже абіззяня...
Не з нашим щастям вакцинуватися нормальною вакциною, а не китайським фуфлом і російським спутнічком !
китайський та рашинський фуфломіцін!
Украінці , не ведіться на це вакцинування , та бережіть себе !!
Нехай зелена шобла та ОПЗ ВАКЦИНУЮТЬСЯ цим вбивчим фуфелєм !!