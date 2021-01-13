УКР
Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд не скасує посилений карантин, який буде діяти до 24 січня.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що карантин в Україні продовжений до 28 лютого, а посилений карантин - до 24 січня.

"І позиція МОЗ залишається незмінною, вони (посилені обмеження, - Ред.) повинні діяти до 24 січня включно, як це передбачено постановою. Ніяких рішень про припинення цих обмежень раніше встановленого терміну ми не підтримуємо, ми не вносили. Ми вважаємо, що вони ці терміни, посилені карантинні обмеження, повинні діяти", - заявив Степанов.

Читайте: Україна не закуповуватиме вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менш ніж 70%, - Степанов

карантин (18172) МОЗ (5423) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
+12
Все зависит от высоты заборов с колючей проволокой злобностью собак вертухаев вышек с пулеметами.. еврейское лобби строит в Украине Рейх евреев Расы новых клоунов...
13.01.2021 09:31 Відповісти
+11
Степанова бы кто отменил.
13.01.2021 09:32 Відповісти
+8
Лох-даун для лохів. Як символічно. А узеленські болт клали на нього. Зельцман катався на лижах разом з мивсіпрезидентами без ніяких обмежень.
13.01.2021 09:34 Відповісти
Шо Там с ГЛЫБИНОЙ Озабочености?
13.01.2021 09:28 Відповісти
Ковид мабудь...
13.01.2021 09:34 Відповісти
Поглянемо що ти скажеш, коли тебе буде судити народ?
13.01.2021 09:34 Відповісти
Народ мовчить навіть коли п`яна бидлота за кермом калічить та вбиває родичів.
13.01.2021 09:41 Відповісти
вы верите в свои слова?)
13.01.2021 09:52 Відповісти
А ну ка напомните мне хоть одного вора при власти которого посадили?
А то я что-то не припомню. Лохи все схавают.
13.01.2021 10:21 Відповісти
Степанов это вас олигархи попросили так сказать, или это ваше личное мнение.
13.01.2021 09:35 Відповісти
та ясен пень...такой рычаг управления (внушения) с рук выпускать нельзя...)))
не было б лохдауна, кто б знал степашку в лицо ?))) только убогие из министерства...
13.01.2021 09:35 Відповісти
Главное что Буковель на строжайшем локдауне.
13.01.2021 09:37 Відповісти
Все пытаюсь осознать в чем заключается зеленый локдаун...
Спортцентры работают, церкви зазывают, народ продолжает ******...ться между базарами, стихийными рынками и прочими клоаками, в Буковеле толпы страждущих лыжников.

Ну запретили продавать носки. А как это борьбе с Ковидом поможет?
13.01.2021 09:38 Відповісти
Борятся не з Ковидом, это токо прикрытие. Борются з экономикой и развитием стран. Кому то выгодно . шо б все были отсталыми и вакцинироваными.
13.01.2021 09:50 Відповісти
Ааааа... Свидетеля масонского заговора против рабоче-крестьян сквозняком принесло.
13.01.2021 09:59 Відповісти
Властелин локдаунов.. Тоже свое рода вожделенная власть
13.01.2021 09:38 Відповісти
Пожалуй,настало время "отменять" т.н. "правительство".
13.01.2021 09:41 Відповісти
Громадяни выполняйте конституцию сначала черезвычайное положение а правителство геть.
За нарушение. Хватит жить по ихним Табу и беззаконию. Загальни збори и создовайте громады по конституции и тогда вся власть ваша а в Киеве будут слуги в натуре. Это все по конституции 96 года .ОБСУЖДАЕМ КОМУ НЕ ПОНЯТНО. НУЖЕН ЗАПРОС НА ПРОСВЕТЛЕНИЕ НАШЕГО НЕВИГЛАВСТВА.
13.01.2021 09:43 Відповісти
Пожалуй,настало время "отменять" т.н. "правительство".
13.01.2021 09:45 Відповісти
Це тупік теж, бо з боку деяких країн можуть піти санкції - торгові, наприклад,, а чучхе нам якось не до вподоби.
13.01.2021 09:49 Відповісти
Я мав на увазі якраз оце "правительство", а не взагалі.
13.01.2021 10:06 Відповісти
Еще с Райкой Богатырёвой не купили фуфлыжную китайскую вакцину по заоблачным ценам .....
13.01.2021 09:47 Відповісти
...відкат не можуть погодити.
13.01.2021 10:43 Відповісти
Ходіть без шкарпеток та трусів.
13.01.2021 09:49 Відповісти
Вже везуть новий , модифікований вірус, свіжак від Лери Аблігації з Лондона від Андерсена і Фергюсона. Зелена і олігархічна мудота знищує Україну.
13.01.2021 09:51 Відповісти
Ото не надо тут выдумывать. Знищуе Украину сам мудрый нарид.
Стадо выбрало говнокомандуещего, его нам никто не навязывал.
И пока в наших тупых головах эта мысль не прояснится так и будет вплоть до развала государства.
13.01.2021 10:28 Відповісти
Стадо може йти хоч до ями, але туди не підуть мудрі. Чому я повинен відповідати за олігофренів?
13.01.2021 10:31 Відповісти
Потому что в "одной лодке" из которой выход только делать ноги или сербать говно со всеми.
13.01.2021 10:35 Відповісти
Єх дружок, для того то и придумали масоны и их корпорации коронавірус, что бы уже "ноги" сделать нельзя было. Иначе вся Африка и Азия прописалась бы в ЭС, США и Великобритании. А золотой миллиард он всем добра желает, а но особенно себе!
13.01.2021 10:48 Відповісти
Пора зеБабуїнів скасовувати!
13.01.2021 10:05 Відповісти
Кого скасовувати?
Бабуины первые в рейтинге, а если что, так Рыгоаналы на втором. Заднеприводный Сымайтухли скоро Пороха обойдет.
Скасовуваты надо ********* в Украине.
13.01.2021 10:25 Відповісти
"Скасовуваты надо ********* в Украине."- згідний з Вами на всі 100 але прийдеться 90% скасовувати!
Простіше скасувати 10% "безнадійних" , а решту "переобуються на льоту " побачивши чим загрожує їм явна чи неявна підтримка "безнадійних". Це конформісти котрі мімікрують в залежності від вигоди.
13.01.2021 10:44 Відповісти
Їм би понеділки, взяти й відмінить.
Ми могли без них, нормально жити.
13.01.2021 10:41 Відповісти
А що коли всіх ОПЗЖесників і слуг прищепити 5 раз "Спутніком V" і буде повний локДаун
13.01.2021 10:45 Відповісти
планомерное уничтожение малого и среднего бизнеса в сговоре с сетями.
13.01.2021 10:47 Відповісти
лайнокурва міністерська
13.01.2021 11:05 Відповісти
Подпольно все и так работает.экономику Степанов чем лечить будете есть вакцина.
13.01.2021 12:13 Відповісти
"Мир зеленого пздца" - Марк Гордиенко

1.В Албании началась массовая вакцинация.
В нашей несчастной стране, захваченной зеленым мороком и криворожским менеджментом введен идиотский нокдаун, для пипла, а в это время Криворожский Подельник Дубинского, весело гоняет на курорте своего Хозяина.

2. Степанов продолжает ежедневные брифинги типа унылый клоун отбывает номер, прикрывая распил кованного фонда.https://spektrnews.in.ua/news/mir-zelenogo-pzdca---mark-gordienko/109149#gsc.tab=0 Читать полностью...
13.01.2021 12:59 Відповісти
НИ КА КО ГО локдауна в Украине нет . Бубочка катается на лыжах . Все подьемники на горнолыжных трассах работают . Людей толпы , благодаря его рекламе . А тем временем у меня сосед от коронавируса умер . Таких соседей в масштабах Украины десятки тысяч .А эта оккупационная власть только делает вид, что что то делает . Качественно эти скоты умеют только воровать .
13.01.2021 13:42 Відповісти
У нас, на рынке, половина торговых точек, за полгода, или закрылись, или проданы. Продуктовый магазин, где товары были хорошего качества, продан, теперь там точка, по продаже ритуальных товаров. Символично.
13.01.2021 14:38 Відповісти
Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов - Цензор.НЕТ 2359

Пахнет пиз.жом.
13.01.2021 15:23 Відповісти
Локдаун в Украине не будем отменять, всьо зає#ало, п##дец на##й б##ть!
13.01.2021 15:50 Відповісти
отак виглядає блохаста гнида
Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов - Цензор.НЕТ 9690

майже абіззяня...
13.01.2021 17:15 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415539.html https://coronavirus.d3.ru/chipizatsiia-zheny-proshla-uspeshno-2100461/?sorting=rating А в Израиле некоторые уже по второму разу укололись ...

Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов - Цензор.НЕТ 4566
13.01.2021 17:39 Відповісти
Ізраіль планує до кінця березня вакцинувати всіх громадян краіни !
Не з нашим щастям вакцинуватися нормальною вакциною, а не китайським фуфлом і російським спутнічком !
13.01.2021 18:42 Відповісти
Тут не про счастье... Я надеюсь, что все перепетии правления клоунской команды всё-таки послужат благотворным толчком к тому, что пересічний українаць почне нарешті думати, перш ніж вирішувати будь-яке державницке питання. І той процес думання призведе нарешті до інтелектального становлення нашого пересічного, його зростання як свідомої активної дорослої людини. А покищо це -- дитинка в коротких штанцях. (((
14.01.2021 09:56 Відповісти
https://ua.news/ua/v-odesskoj-oblasty-zafyksyrovana-vspyshka-chumy-svynej/ В Одеській області зафіксовано спалах чуми свиней - какая мразь привозит к нам вирусы и распространяет их?
13.01.2021 17:56 Відповісти
Мерзотники та вороги України , такі як Степанов , сім'я ригоаналки Богатирьової та холуй хла , Мертветчук намагаються вколоти Украінцям
китайський та рашинський фуфломіцін!
Украінці , не ведіться на це вакцинування , та бережіть себе !!
Нехай зелена шобла та ОПЗ ВАКЦИНУЮТЬСЯ цим вбивчим фуфелєм !!
13.01.2021 18:39 Відповісти
а лично мне очень "нравится" морда лица степанова, совершенно обделенная интеллектом... после каждого его выступления хочется петь и плясать - не оскудевает земля Украины порождать кравчуков, кучм, степановых, зеленьських, разумковых, шмугалей... детки рождаются здоровыми, щекастыми, правда вместо мозгов в головах опилки - но не беда... чем хуже память - тем лучше здоровье...
14.01.2021 07:21 Відповісти
 
 