Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд не скасує посилений карантин, який буде діяти до 24 січня.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що карантин в Україні продовжений до 28 лютого, а посилений карантин - до 24 січня.

"І позиція МОЗ залишається незмінною, вони (посилені обмеження, - Ред.) повинні діяти до 24 січня включно, як це передбачено постановою. Ніяких рішень про припинення цих обмежень раніше встановленого терміну ми не підтримуємо, ми не вносили. Ми вважаємо, що вони ці терміни, посилені карантинні обмеження, повинні діяти", - заявив Степанов.

