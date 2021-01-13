9 722 50
Локдаун в Украине не будем отменять, - Степанов. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не отменит усиленный карантин, который будет действовать до 24 января.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Степанов отметил, что карантин в Украине продлен до 28 февраля, а усиленный карантин - до 24 января.
"И позиция Минздрава остается неизменной, они (усиленные ограничения, - Ред.) должны действовать до 24 января включительно, как это предусмотрено постановлением. Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем, мы не вносили. Мы считаем, что они эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать", - заявил Степанов.
Топ комментарии
+12 VOLVO XC 70
показать весь комментарий13.01.2021 09:31 Ответить Ссылка
+11 Garry Grant
показать весь комментарий13.01.2021 09:32 Ответить Ссылка
+8 5 копійок
показать весь комментарий13.01.2021 09:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то я что-то не припомню. Лохи все схавают.
не было б лохдауна, кто б знал степашку в лицо ?))) только убогие из министерства...
Спортцентры работают, церкви зазывают, народ продолжает ******...ться между базарами, стихийными рынками и прочими клоаками, в Буковеле толпы страждущих лыжников.
Ну запретили продавать носки. А как это борьбе с Ковидом поможет?
За нарушение. Хватит жить по ихним Табу и беззаконию. Загальни збори и создовайте громады по конституции и тогда вся власть ваша а в Киеве будут слуги в натуре. Это все по конституции 96 года .ОБСУЖДАЕМ КОМУ НЕ ПОНЯТНО. НУЖЕН ЗАПРОС НА ПРОСВЕТЛЕНИЕ НАШЕГО НЕВИГЛАВСТВА.
Стадо выбрало говнокомандуещего, его нам никто не навязывал.
И пока в наших тупых головах эта мысль не прояснится так и будет вплоть до развала государства.
Бабуины первые в рейтинге, а если что, так Рыгоаналы на втором. Заднеприводный Сымайтухли скоро Пороха обойдет.
Скасовуваты надо ********* в Украине.
Простіше скасувати 10% "безнадійних" , а решту "переобуються на льоту " побачивши чим загрожує їм явна чи неявна підтримка "безнадійних". Це конформісти котрі мімікрують в залежності від вигоди.
Ми могли без них, нормально жити.
1.В Албании началась массовая вакцинация.
В нашей несчастной стране, захваченной зеленым мороком и криворожским менеджментом введен идиотский нокдаун, для пипла, а в это время Криворожский Подельник Дубинского, весело гоняет на курорте своего Хозяина.
2. Степанов продолжает ежедневные брифинги типа унылый клоун отбывает номер, прикрывая распил кованного фонда.https://spektrnews.in.ua/news/mir-zelenogo-pzdca---mark-gordienko/109149#gsc.tab=0 Читать полностью...
Пахнет пиз.жом.
майже абіззяня...
Не з нашим щастям вакцинуватися нормальною вакциною, а не китайським фуфлом і російським спутнічком !
китайський та рашинський фуфломіцін!
Украінці , не ведіться на це вакцинування , та бережіть себе !!
Нехай зелена шобла та ОПЗ ВАКЦИНУЮТЬСЯ цим вбивчим фуфелєм !!