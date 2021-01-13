РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7232 посетителя онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
9 722 50

Локдаун в Украине не будем отменять, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не отменит усиленный карантин, который будет действовать до 24 января.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что карантин в Украине продлен до 28 февраля, а усиленный карантин - до 24 января.

"И позиция Минздрава остается неизменной, они (усиленные ограничения, - Ред.) должны действовать до 24 января включительно, как это предусмотрено постановлением. Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем, мы не вносили. Мы считаем, что они эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать", - заявил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр культуры Ткаченко о желании Степанова продлить локдаун: "Может стать решающим ударом"

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Все зависит от высоты заборов с колючей проволокой злобностью собак вертухаев вышек с пулеметами.. еврейское лобби строит в Украине Рейх евреев Расы новых клоунов...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:31 Ответить
+11
Степанова бы кто отменил.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:32 Ответить
+8
Лох-даун для лохів. Як символічно. А узеленські болт клали на нього. Зельцман катався на лижах разом з мивсіпрезидентами без ніяких обмежень.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо Там с ГЛЫБИНОЙ Озабочености?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:28 Ответить
Все зависит от высоты заборов с колючей проволокой злобностью собак вертухаев вышек с пулеметами.. еврейское лобби строит в Украине Рейх евреев Расы новых клоунов...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:31 Ответить
Степанова бы кто отменил.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:32 Ответить
Ковид мабудь...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:34 Ответить
Лох-даун для лохів. Як символічно. А узеленські болт клали на нього. Зельцман катався на лижах разом з мивсіпрезидентами без ніяких обмежень.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:34 Ответить
Поглянемо що ти скажеш, коли тебе буде судити народ?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:34 Ответить
Народ мовчить навіть коли п`яна бидлота за кермом калічить та вбиває родичів.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:41 Ответить
вы верите в свои слова?)
показать весь комментарий
13.01.2021 09:52 Ответить
А ну ка напомните мне хоть одного вора при власти которого посадили?
А то я что-то не припомню. Лохи все схавают.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:21 Ответить
Степанов это вас олигархи попросили так сказать, или это ваше личное мнение.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:35 Ответить
та ясен пень...такой рычаг управления (внушения) с рук выпускать нельзя...)))
не было б лохдауна, кто б знал степашку в лицо ?))) только убогие из министерства...
показать весь комментарий
13.01.2021 09:35 Ответить
Главное что Буковель на строжайшем локдауне.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:37 Ответить
Все пытаюсь осознать в чем заключается зеленый локдаун...
Спортцентры работают, церкви зазывают, народ продолжает ******...ться между базарами, стихийными рынками и прочими клоаками, в Буковеле толпы страждущих лыжников.

Ну запретили продавать носки. А как это борьбе с Ковидом поможет?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:38 Ответить
Борятся не з Ковидом, это токо прикрытие. Борются з экономикой и развитием стран. Кому то выгодно . шо б все были отсталыми и вакцинироваными.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:50 Ответить
Ааааа... Свидетеля масонского заговора против рабоче-крестьян сквозняком принесло.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:59 Ответить
Властелин локдаунов.. Тоже свое рода вожделенная власть
показать весь комментарий
13.01.2021 09:38 Ответить
Пожалуй,настало время "отменять" т.н. "правительство".
показать весь комментарий
13.01.2021 09:41 Ответить
Громадяни выполняйте конституцию сначала черезвычайное положение а правителство геть.
За нарушение. Хватит жить по ихним Табу и беззаконию. Загальни збори и создовайте громады по конституции и тогда вся власть ваша а в Киеве будут слуги в натуре. Это все по конституции 96 года .ОБСУЖДАЕМ КОМУ НЕ ПОНЯТНО. НУЖЕН ЗАПРОС НА ПРОСВЕТЛЕНИЕ НАШЕГО НЕВИГЛАВСТВА.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:43 Ответить
Пожалуй,настало время "отменять" т.н. "правительство".
показать весь комментарий
13.01.2021 09:45 Ответить
Це тупік теж, бо з боку деяких країн можуть піти санкції - торгові, наприклад,, а чучхе нам якось не до вподоби.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:49 Ответить
Я мав на увазі якраз оце "правительство", а не взагалі.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:06 Ответить
Еще с Райкой Богатырёвой не купили фуфлыжную китайскую вакцину по заоблачным ценам .....
показать весь комментарий
13.01.2021 09:47 Ответить
...відкат не можуть погодити.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:43 Ответить
Ходіть без шкарпеток та трусів.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:49 Ответить
Вже везуть новий , модифікований вірус, свіжак від Лери Аблігації з Лондона від Андерсена і Фергюсона. Зелена і олігархічна мудота знищує Україну.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:51 Ответить
Ото не надо тут выдумывать. Знищуе Украину сам мудрый нарид.
Стадо выбрало говнокомандуещего, его нам никто не навязывал.
И пока в наших тупых головах эта мысль не прояснится так и будет вплоть до развала государства.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:28 Ответить
Стадо може йти хоч до ями, але туди не підуть мудрі. Чому я повинен відповідати за олігофренів?
показать весь комментарий
13.01.2021 10:31 Ответить
Потому что в "одной лодке" из которой выход только делать ноги или сербать говно со всеми.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:35 Ответить
Єх дружок, для того то и придумали масоны и их корпорации коронавірус, что бы уже "ноги" сделать нельзя было. Иначе вся Африка и Азия прописалась бы в ЭС, США и Великобритании. А золотой миллиард он всем добра желает, а но особенно себе!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:48 Ответить
Пора зеБабуїнів скасовувати!
показать весь комментарий
13.01.2021 10:05 Ответить
Кого скасовувати?
Бабуины первые в рейтинге, а если что, так Рыгоаналы на втором. Заднеприводный Сымайтухли скоро Пороха обойдет.
Скасовуваты надо ********* в Украине.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:25 Ответить
"Скасовуваты надо ********* в Украине."- згідний з Вами на всі 100 але прийдеться 90% скасовувати!
Простіше скасувати 10% "безнадійних" , а решту "переобуються на льоту " побачивши чим загрожує їм явна чи неявна підтримка "безнадійних". Це конформісти котрі мімікрують в залежності від вигоди.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:44 Ответить
Їм би понеділки, взяти й відмінить.
Ми могли без них, нормально жити.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:41 Ответить
А що коли всіх ОПЗЖесників і слуг прищепити 5 раз "Спутніком V" і буде повний локДаун
показать весь комментарий
13.01.2021 10:45 Ответить
планомерное уничтожение малого и среднего бизнеса в сговоре с сетями.
показать весь комментарий
13.01.2021 10:47 Ответить
лайнокурва міністерська
показать весь комментарий
13.01.2021 11:05 Ответить
Подпольно все и так работает.экономику Степанов чем лечить будете есть вакцина.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:13 Ответить
"Мир зеленого пздца" - Марк Гордиенко

1.В Албании началась массовая вакцинация.
В нашей несчастной стране, захваченной зеленым мороком и криворожским менеджментом введен идиотский нокдаун, для пипла, а в это время Криворожский Подельник Дубинского, весело гоняет на курорте своего Хозяина.

2. Степанов продолжает ежедневные брифинги типа унылый клоун отбывает номер, прикрывая распил кованного фонда.https://spektrnews.in.ua/news/mir-zelenogo-pzdca---mark-gordienko/109149#gsc.tab=0 Читать полностью...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:59 Ответить
НИ КА КО ГО локдауна в Украине нет . Бубочка катается на лыжах . Все подьемники на горнолыжных трассах работают . Людей толпы , благодаря его рекламе . А тем временем у меня сосед от коронавируса умер . Таких соседей в масштабах Украины десятки тысяч .А эта оккупационная власть только делает вид, что что то делает . Качественно эти скоты умеют только воровать .
показать весь комментарий
13.01.2021 13:42 Ответить
У нас, на рынке, половина торговых точек, за полгода, или закрылись, или проданы. Продуктовый магазин, где товары были хорошего качества, продан, теперь там точка, по продаже ритуальных товаров. Символично.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:38 Ответить
Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов - Цензор.НЕТ 2359

Пахнет пиз.жом.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:23 Ответить
Локдаун в Украине не будем отменять, всьо зає#ало, п##дец на##й б##ть!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:50 Ответить
отак виглядає блохаста гнида
Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов - Цензор.НЕТ 9690

майже абіззяня...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:15 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415539.html https://coronavirus.d3.ru/chipizatsiia-zheny-proshla-uspeshno-2100461/?sorting=rating А в Израиле некоторые уже по второму разу укололись ...

Локдаун в Україні не будемо скасовувати, - Степанов - Цензор.НЕТ 4566
показать весь комментарий
13.01.2021 17:39 Ответить
Ізраіль планує до кінця березня вакцинувати всіх громадян краіни !
Не з нашим щастям вакцинуватися нормальною вакциною, а не китайським фуфлом і російським спутнічком !
показать весь комментарий
13.01.2021 18:42 Ответить
Тут не про счастье... Я надеюсь, что все перепетии правления клоунской команды всё-таки послужат благотворным толчком к тому, что пересічний українаць почне нарешті думати, перш ніж вирішувати будь-яке державницке питання. І той процес думання призведе нарешті до інтелектального становлення нашого пересічного, його зростання як свідомої активної дорослої людини. А покищо це -- дитинка в коротких штанцях. (((
показать весь комментарий
14.01.2021 09:56 Ответить
https://ua.news/ua/v-odesskoj-oblasty-zafyksyrovana-vspyshka-chumy-svynej/ В Одеській області зафіксовано спалах чуми свиней - какая мразь привозит к нам вирусы и распространяет их?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:56 Ответить
Мерзотники та вороги України , такі як Степанов , сім'я ригоаналки Богатирьової та холуй хла , Мертветчук намагаються вколоти Украінцям
китайський та рашинський фуфломіцін!
Украінці , не ведіться на це вакцинування , та бережіть себе !!
Нехай зелена шобла та ОПЗ ВАКЦИНУЮТЬСЯ цим вбивчим фуфелєм !!
показать весь комментарий
13.01.2021 18:39 Ответить
а лично мне очень "нравится" морда лица степанова, совершенно обделенная интеллектом... после каждого его выступления хочется петь и плясать - не оскудевает земля Украины порождать кравчуков, кучм, степановых, зеленьських, разумковых, шмугалей... детки рождаются здоровыми, щекастыми, правда вместо мозгов в головах опилки - но не беда... чем хуже память - тем лучше здоровье...
показать весь комментарий
14.01.2021 07:21 Ответить
 
 