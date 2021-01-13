Локдаун в Украине не будем отменять, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не отменит усиленный карантин, который будет действовать до 24 января.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что карантин в Украине продлен до 28 февраля, а усиленный карантин - до 24 января.

"И позиция Минздрава остается неизменной, они (усиленные ограничения, - Ред.) должны действовать до 24 января включительно, как это предусмотрено постановлением. Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем, мы не вносили. Мы считаем, что они эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать", - заявил Степанов.

