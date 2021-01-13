РУС
США будут требовать от пассажиров всех международных рейсов тест на COVID-19

США с 26 января будут требовать от всех пассажиров международных авиарейсов, прибывающих в страну, предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Отмечается, что авиапассажирам будет нужно сдать отрицательный тест за три дня до вылета рейса в США. Они также должны предоставить авиакомпании письменную документацию о своих результатах или показать, что они уже вылечились от вируса.

"Тестирование не устраняет все риски, но в сочетании с периодом пребывания дома и повседневными мерами, такими как ношение масок и социальное дистанцирование, оно может сделать путешествия более безопасными, здоровыми и ответственными за счет сокращения распространения вируса в самолетах, аэропортах и ​​других местах", - говорится в заявлении директора Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Роберта Рэдфилда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция ужесточила правила въезда в страну: нужна справка с негативным ПЦР-тестом

карантин (16729) США (27938) тест (285) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
наконец то нас уравняли с правами собак, теперь и нам прививка обязательна
13.01.2021 10:43 Ответить
Думали масками всё и закончится? Неее, то было только начало.
13.01.2021 11:09 Ответить
Прописка в кордонах золотого міліарду для периферії з колоній відкладається. Ральф Барік працює.
