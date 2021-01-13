США вимагатимуть від пасажирів усіх міжнародних рейсів тест на COVID-19

США із 26 січня вимагатимуть від усіх пасажирів міжнародних авіарейсів, що прибувають у країну, надати негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Зазначається, що авіапасажирам буде потрібно здати негативний тест за три дні до вильоту рейсу у США. Вони також мають надати авіакомпанії письмову документацію про свої результати або показати, що вони вже вилікувалися від вірусу.

"Тестування не усуває всі ризики, але в поєднанні з періодом перебування вдома і повсякденними заходами, такими як носіння масок і соціальне дистанціювання, воно може зробити подорожі більш безпечними, здоровими і відповідальними за рахунок скорочення поширення вірусу в літаках, аеропортах та інших місцях", - йдеться в заяві директора Центру з контролю і профілактики захворювань у США Роберта Редфілда.

