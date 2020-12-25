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Турция ужесточила правила въезда в страну: нужна справка с негативным ПЦР-тестом
Турецкие власти сделали обязательным для лиц, прибывающих в страну с 28 декабря, наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, заявил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Каждый прибывающий из-за границы - с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом - обязан иметь отрицательный тест на коронавирус", - сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа также заявил, что прибывающие из Британии, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин, вдобавок к отрицательному тесту.
Тест на коронавирус должен будет быть сделан не раньше чем за 72 часа до прибытия в Турцию.
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Дивно, що раніше з грипом чи з ГРВІ якимось не треба було таких маніпуляцій.
прощавай, безвізе?
вони вкладають сюди готівку, замість кредитів мвф(чи інші), які потім треба віддавати...
на ввезені гроші запускається місцева будівельна промисловість(готові, вторинні квартири, виробництво будматеріалів і супутнє).
купують не євробляхи. а розмитнені і оподатковані авто, закарпатські шкоди, запорізькі логани вітчизняні автобуси для нових маршрутів
розпочинають свої бізнеси - торгівля, обслуговування, дрібне фермерство, туризм та інше
і все це за свої кошти і тут...
а без цього вимагатимуть у держави допомоги по безробіттю, субсидій, пільг та інше не забезпечене нічим. а дадене з кредитів мвф, які потім треба віддавати