Турция ужесточила правила въезда в страну: нужна справка с негативным ПЦР-тестом

Турецкие власти сделали обязательным для лиц, прибывающих в страну с 28 декабря, наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, заявил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Каждый прибывающий из-за границы - с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом - обязан иметь отрицательный тест на коронавирус", - сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа также заявил, что прибывающие из Британии, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин, вдобавок к отрицательному тесту.

Тест на коронавирус должен будет быть сделан не раньше чем за 72 часа до прибытия в Турцию.