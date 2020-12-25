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Новости Коронавирус и карантин
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Турция ужесточила правила въезда в страну: нужна справка с негативным ПЦР-тестом

Турция ужесточила правила въезда в страну: нужна справка с негативным ПЦР-тестом

Турецкие власти сделали обязательным для лиц, прибывающих в страну с 28 декабря, наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, заявил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Каждый прибывающий из-за границы - с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом - обязан иметь отрицательный тест на коронавирус", - сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа также заявил, что прибывающие из Британии, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин, вдобавок к отрицательному тесту.

Тест на коронавирус должен будет быть сделан не раньше чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

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карантин (16729) туризм (1543) Турция (3379) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Робиш тест, повертаєшся додому громадським транспортом, заражаєшся. Через тиждень маєш негативний результат тесту, наступного дня з ним у Турції. Дурня.

Дивно, що раніше з грипом чи з ГРВІ якимось не треба було таких маніпуляцій.
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25.12.2020 22:45
+3
Шляхи побєга бубачкі та його кварталу звужуюцця!))) А Байден-такі наближаєцця...
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25.12.2020 22:56
+2
В Турции, кроме интересного Стамбула есть еще 3 горнолыжных курорта- Улудаг, Паландокен и Эрджиес, термальные курорты возле Стамбула, знаменитая Каппадокия и многое другое. Расширяем кругозор, интересуемся еще чем то, кроме олл инклюзива))))
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26.12.2020 00:24
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Робиш тест, повертаєшся додому громадським транспортом, заражаєшся. Через тиждень маєш негативний результат тесту, наступного дня з ним у Турції. Дурня.

Дивно, що раніше з грипом чи з ГРВІ якимось не треба було таких маніпуляцій.
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25.12.2020 22:45 Ответить
эрдоган такое же ***** как и кремлёвское...просто обрезанное по другому обряду...вчера оно зеркально восхищалось твёрдости слова кремлёвского дебила...два петушка хвалили друг друга в глухонемых курятниках...
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25.12.2020 22:54 Ответить
Ну, я например даже не знаю зачем в январе лететь в турцию. Море - холодное, солнца - почти нет, в Стамбуле - дубарь. А больше в турции делать то и нечего
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25.12.2020 22:56 Ответить
посмотри прогноз погоды в Стамбуле до +16
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25.12.2020 23:10 Ответить
В Турции, кроме интересного Стамбула есть еще 3 горнолыжных курорта- Улудаг, Паландокен и Эрджиес, термальные курорты возле Стамбула, знаменитая Каппадокия и многое другое. Расширяем кругозор, интересуемся еще чем то, кроме олл инклюзива))))
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26.12.2020 00:24 Ответить
В Турции хорошая горнолыжка.
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26.12.2020 17:30 Ответить
Шляхи побєга бубачкі та його кварталу звужуюцця!))) А Байден-такі наближаєцця...
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25.12.2020 22:56 Ответить
невже, при зе
прощавай, безвізе?
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25.12.2020 22:56 Ответить
Менше шлятимуться по закордонах привозячи сюди різну заразу.
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25.12.2020 23:41 Ответить
Так сиди себе, тварь кремлевская, дома, в своем мухасранске, тебе и не зовут, мразь , никуда.
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26.12.2020 00:25 Ответить
Ти нажив собі ворога, з чим тебе і вітаю.
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26.12.2020 00:29 Ответить
Плачу от испуга. Только рашисты готовы всех усадить в клетку и никуда не пускать.
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26.12.2020 00:50 Ответить
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26.12.2020 08:47 Ответить
За 8 місяців приШляли 8 млрд валют...
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26.12.2020 09:01 Ответить
Тобто, вони там виробили якийсь товар, якісь послуги і все це залишилось там, а сюди прислали фантики які тут не забезпечені ніяким товаром тому що зароблені не в Україні.
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26.12.2020 09:22 Ответить
тобто....не понімаєш...прикро

вони вкладають сюди готівку, замість кредитів мвф(чи інші), які потім треба віддавати...
на ввезені гроші запускається місцева будівельна промисловість(готові, вторинні квартири, виробництво будматеріалів і супутнє).
купують не євробляхи. а розмитнені і оподатковані авто, закарпатські шкоди, запорізькі логани вітчизняні автобуси для нових маршрутів
розпочинають свої бізнеси - торгівля, обслуговування, дрібне фермерство, туризм та інше

і все це за свої кошти і тут...

а без цього вимагатимуть у держави допомоги по безробіттю, субсидій, пільг та інше не забезпечене нічим. а дадене з кредитів мвф, які потім треба віддавати
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26.12.2020 10:33 Ответить
надеюсь, транзитных это не касается?
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26.12.2020 00:45 Ответить
Что будет с турецким туризмом. Любимым местом отдыха не только совков.
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26.12.2020 03:49 Ответить
 
 