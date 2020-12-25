РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11415 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 250 23

Эффективность китайской вакцины от коронавируса Sinovac 91,25%, - Минздрав Турции

Эффективность китайской вакцины от коронавируса Sinovac 91,25%, - Минздрав Турции

Министр здравоохранения Турции Фахретин Коджа заявил 24 декабря на брифинге, что в ходе исследований вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 производства китайской компании Sinovac показала 91,25% эффективности.

Расшифровку брифинга обнародовал сайт министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Коджа сказал, что Турция будет использовать вакцину Sinovac для массовой иммунизации.

"Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа", – заявил министр. По его словам, первую партию препарата доставят в страну 28 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай готов поставлять в Украину вакцину от коронавируса, - Кулеба

Газета Hürriyet Daily News пишет, что Турция подписала сделку о закупке 50 млн доз вакцины Sinovac, в первой партии – 3 млн доз.

Как рассказал министр, вакцинация от коронавирусной инфекции в стране будет проходить в четыре этапа, на первом прививки получат 9 млн человек, министерство рассчитывает вакцинировать до 1,5–2 млн человек в день. Начать кампанию по иммунизации населения в Турции планируют в январе. Коджа намерен привиться одним из первых.

Как отмечает Hürriyet Daily News, Турция также намерена получить до марта 2021 года 4,5 млн доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, в том числе 1,5 млн доз – в январе. 

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (2991) Турция (3379) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Упыри российско-китайские вначале создают ковидные штаммы, а потом лечат... Создать проблему, а потом вызваться ее разрешить, как это по-русски.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:17
+4
Сейчас зеленое чучело за три цены от пфайзеровской вакцины закупит российскую или китайскую, запишет героический видосик и начнет барыжить недовакцинами через Эпицентр.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:20
+2
Породили проблему і успішно її вирішують.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Упыри российско-китайские вначале создают ковидные штаммы, а потом лечат... Создать проблему, а потом вызваться ее разрешить, как это по-русски.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:17 Ответить
Породили проблему і успішно її вирішують.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:20 Ответить
Сейчас зеленое чучело за три цены от пфайзеровской вакцины закупит российскую или китайскую, запишет героический видосик и начнет барыжить недовакцинами через Эпицентр.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:20 Ответить
Так і буде.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:21 Ответить
после закупки рашистских С-400 ,и раздора с ЕС турецкому оглу, кроме китайской вакцины ,еще рашистская светит ,больше нима других...
показать весь комментарий
25.12.2020 21:22 Ответить
Теперь С-400 доступна всем . В чём проблема ? ))
показать весь комментарий
25.12.2020 21:28 Ответить
после покупки расейского доступного(без проблем), американские невидимки стали проблемой ,которую турок в ближайшее времья не решит
показать весь комментарий
25.12.2020 22:39 Ответить
Последние американ стелс , да , это для всех пво - проблема .
показать весь комментарий
25.12.2020 22:59 Ответить
именно покупка F-35 была отменена американцами для Турции,из-за покупки турком рашистских С-400

Это только начало.
показать весь комментарий
26.12.2020 10:41 Ответить
От не доверяю я китайским товарам по качеству , а турецким -- да )) .
показать весь комментарий
25.12.2020 21:23 Ответить
ги) і шо значить 91%? У ціаніда, для прикладу, - ефективінсть від ковід буде 100% - жоден отруєний вже нічим більше не захворіє)
показать весь комментарий
25.12.2020 21:27 Ответить
Говорю ж, китайскую покупайте
показать весь комментарий
25.12.2020 21:33 Ответить
- Говорил тебе , - лошадью ходи ... . ( С ) .
показать весь комментарий
25.12.2020 22:06 Ответить
Купили,й купили.Які проблеми ?
А от зелені слуги нічого купувати не збираються.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:52 Ответить
подозрительно...
показать весь комментарий
25.12.2020 22:38 Ответить
аналох SINOGYDRO
показать весь комментарий
25.12.2020 22:54 Ответить
Что у всех тут за недоверие к китайской продукции такое? Я с 2006 года работаю с китайскими компаниями. В большинстве своем они добросовестные и ответственные люди. Еще в те времена, когда войну с орками никто и представить себе не мог я интуитивно отказался от значительно лучшего по цене предложения от рюзьге компании в пользу китайской. И правильно сделал. Или кинули бы, или прислали говно. А вот относительно Китая у вас срабатывает еще то клише из девяностых. Это высокоразвитая страна с хорошего качества товаром. Через лет десять - пятнадцать их автомобили не будут уступать по качеству европейским и японским. В области же электроники китайцы уже давно догнали и обогнали многие развитые страны.
показать весь комментарий
25.12.2020 23:48 Ответить
все таки первая экономика в мире!
как не считатся с китайцами
показать весь комментарий
26.12.2020 11:40 Ответить
Віри китайцям немає, треба протестувати на зеленому виводку.
показать весь комментарий
26.12.2020 00:09 Ответить
Все просела тема с поставкой американо-европейской вакциной. Потихоньку начинают приучать лохторат к китайской вакцины. Скоро увидем вычисение "ыкспертов" на сколько китайская "живительнее" остальных и как Голоборотько всех переиграл: " только ветер, только чудо впередия". Короче летящие качели Вам в дом! Зелоиды!
показать весь комментарий
26.12.2020 00:42 Ответить
По моему опыту Али экспресс, -это значит около 80%...
показать весь комментарий
26.12.2020 07:19 Ответить
 
 