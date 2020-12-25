Эффективность китайской вакцины от коронавируса Sinovac 91,25%, - Минздрав Турции

Министр здравоохранения Турции Фахретин Коджа заявил 24 декабря на брифинге, что в ходе исследований вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 производства китайской компании Sinovac показала 91,25% эффективности.

Расшифровку брифинга обнародовал сайт министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Коджа сказал, что Турция будет использовать вакцину Sinovac для массовой иммунизации.



"Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа", – заявил министр. По его словам, первую партию препарата доставят в страну 28 декабря.

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Газета Hürriyet Daily News пишет, что Турция подписала сделку о закупке 50 млн доз вакцины Sinovac, в первой партии – 3 млн доз.



Как рассказал министр, вакцинация от коронавирусной инфекции в стране будет проходить в четыре этапа, на первом прививки получат 9 млн человек, министерство рассчитывает вакцинировать до 1,5–2 млн человек в день. Начать кампанию по иммунизации населения в Турции планируют в январе. Коджа намерен привиться одним из первых.



Как отмечает Hürriyet Daily News, Турция также намерена получить до марта 2021 года 4,5 млн доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, в том числе 1,5 млн доз – в январе.