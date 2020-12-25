Ефективність китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac 91,25%, - МОЗ Туреччини

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахретін Коджа заявив 24 грудня на брифінгу, що під час досліджень вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac показала 91,25% ефективності.

Розшифровку брифінгу оприлюднив сайт міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Коджа сказав, що Туреччина використовуватиме вакцину Sinovac для масової імунізації.

"Тепер ми впевнені, що вакцина ефективна і безпечна для турецького народу", - заявив міністр. За його словами, першу партію препарату доставлять у країну 28 грудня.

Газета Hürriyet Daily News пише, що Туреччина підписала угоду про закупівлю 50 млн доз вакцини Sinovac, у першій партії - 3 млн доз.

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Як розповів міністр, вакцинація проти коронавірусної інфекції в країні проходитиме в чотири етапи, на першому щеплення отримають 9 млн осіб, міністерство розраховує вакцинувати до 1,5-2 млн осіб на день. Почати кампанію з імунізації населення в Туреччині планують у січні. Коджа має намір зробити щеплення одним із перших.

Як зазначає Hürriyet Daily News, Туреччина також має намір отримати до березня 2021 року 4,5 млн доз вакцини виробництва компаній Pfizer і BioNTech, зокрема 1,5 млн доз - у січні.

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