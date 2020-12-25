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Новини Коронавірус і карантин
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Ефективність китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac 91,25%, - МОЗ Туреччини

Ефективність китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac 91,25%, - МОЗ Туреччини

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахретін Коджа заявив 24 грудня на брифінгу, що під час досліджень вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac показала 91,25% ефективності.

Розшифровку брифінгу оприлюднив сайт міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Коджа сказав, що Туреччина використовуватиме вакцину Sinovac для масової імунізації.

"Тепер ми впевнені, що вакцина ефективна і безпечна для турецького народу", - заявив міністр. За його словами, першу партію препарату доставлять у країну 28 грудня.

Газета Hürriyet Daily News пише, що Туреччина підписала угоду про закупівлю 50 млн доз вакцини Sinovac, у першій партії - 3 млн доз.

Читайте також: Італія отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Як розповів міністр, вакцинація проти коронавірусної інфекції в країні проходитиме в чотири етапи, на першому щеплення отримають 9 млн осіб, міністерство розраховує вакцинувати до 1,5-2 млн осіб на день. Почати кампанію з імунізації населення в Туреччині планують у січні. Коджа має намір зробити щеплення одним із перших.

Як зазначає Hürriyet Daily News, Туреччина також має намір отримати до березня 2021 року 4,5 млн доз вакцини виробництва компаній Pfizer і BioNTech, зокрема 1,5 млн доз - у січні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4620) Туреччина (3502) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Упыри российско-китайские вначале создают ковидные штаммы, а потом лечат... Создать проблему, а потом вызваться ее разрешить, как это по-русски.
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25.12.2020 21:17
+4
Сейчас зеленое чучело за три цены от пфайзеровской вакцины закупит российскую или китайскую, запишет героический видосик и начнет барыжить недовакцинами через Эпицентр.
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25.12.2020 21:20
+2
Породили проблему і успішно її вирішують.
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25.12.2020 21:20
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Упыри российско-китайские вначале создают ковидные штаммы, а потом лечат... Создать проблему, а потом вызваться ее разрешить, как это по-русски.
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25.12.2020 21:17 Відповісти
Породили проблему і успішно її вирішують.
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25.12.2020 21:20 Відповісти
Сейчас зеленое чучело за три цены от пфайзеровской вакцины закупит российскую или китайскую, запишет героический видосик и начнет барыжить недовакцинами через Эпицентр.
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25.12.2020 21:20 Відповісти
Так і буде.
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25.12.2020 21:21 Відповісти
после закупки рашистских С-400 ,и раздора с ЕС турецкому оглу, кроме китайской вакцины ,еще рашистская светит ,больше нима других...
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25.12.2020 21:22 Відповісти
Теперь С-400 доступна всем . В чём проблема ? ))
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25.12.2020 21:28 Відповісти
после покупки расейского доступного(без проблем), американские невидимки стали проблемой ,которую турок в ближайшее времья не решит
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25.12.2020 22:39 Відповісти
Последние американ стелс , да , это для всех пво - проблема .
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25.12.2020 22:59 Відповісти
именно покупка F-35 была отменена американцами для Турции,из-за покупки турком рашистских С-400

Это только начало.
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26.12.2020 10:41 Відповісти
От не доверяю я китайским товарам по качеству , а турецким -- да )) .
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25.12.2020 21:23 Відповісти
ги) і шо значить 91%? У ціаніда, для прикладу, - ефективінсть від ковід буде 100% - жоден отруєний вже нічим більше не захворіє)
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25.12.2020 21:27 Відповісти
Говорю ж, китайскую покупайте
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25.12.2020 21:33 Відповісти
- Говорил тебе , - лошадью ходи ... . ( С ) .
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25.12.2020 22:06 Відповісти
Купили,й купили.Які проблеми ?
А от зелені слуги нічого купувати не збираються.
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25.12.2020 21:52 Відповісти
подозрительно...
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25.12.2020 22:38 Відповісти
аналох SINOGYDRO
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25.12.2020 22:54 Відповісти
Что у всех тут за недоверие к китайской продукции такое? Я с 2006 года работаю с китайскими компаниями. В большинстве своем они добросовестные и ответственные люди. Еще в те времена, когда войну с орками никто и представить себе не мог я интуитивно отказался от значительно лучшего по цене предложения от рюзьге компании в пользу китайской. И правильно сделал. Или кинули бы, или прислали говно. А вот относительно Китая у вас срабатывает еще то клише из девяностых. Это высокоразвитая страна с хорошего качества товаром. Через лет десять - пятнадцать их автомобили не будут уступать по качеству европейским и японским. В области же электроники китайцы уже давно догнали и обогнали многие развитые страны.
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25.12.2020 23:48 Відповісти
все таки первая экономика в мире!
как не считатся с китайцами
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26.12.2020 11:40 Відповісти
Віри китайцям немає, треба протестувати на зеленому виводку.
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26.12.2020 00:09 Відповісти
Все просела тема с поставкой американо-европейской вакциной. Потихоньку начинают приучать лохторат к китайской вакцины. Скоро увидем вычисение "ыкспертов" на сколько китайская "живительнее" остальных и как Голоборотько всех переиграл: " только ветер, только чудо впередия". Короче летящие качели Вам в дом! Зелоиды!
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26.12.2020 00:42 Відповісти
По моему опыту Али экспресс, -это значит около 80%...
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26.12.2020 07:19 Відповісти
 
 