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Новини Коронавірус і карантин
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Італія отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Італія отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Влада Італії доставила в п'ятницю в країну перші партії вакцини проти COVID-19. Процес вакцинації в країні розпочнеться 27 грудня.

Про це повідомляє газета "Коррьере делла сера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Партія з приблизно 10 тис. доз вакцини від компаній Pfizer і BioNTech прибула до Риму з Бельгії. Найближчими днями в країну завезуть ще кілька партій цього препарату, а 27 грудня в Італії, одночасно з іншими країнами ЄС, почнуть вакцинувати населення.

Газета зазначає, що розвозити вакцину по Апеннінах будуть на 11 літаках, 73 вертольотах, 360 вантажівках. Охорону цих вантажів забезпечуватимуть військовослужбовці.

В Італії нині діють жорсткі обмежувальні заходи, покликані сповільнити поширення коронавірусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада отримала першу партію вакцини Moderna, - Трюдо

Автор: 

вакцина (4419) Італія (1574) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вы пишите неправду.
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25.12.2020 14:21
+4
Мы не будем толкаться в первых рядах, гордо возьмем последними.
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25.12.2020 14:11
+4
В Орде ссутся кипятком - в Аргентину привезли вакцину Спутник..
С какого перепуга Аргентина вдруг решила закупить вакцину у Орды - подумал я.
А потом вспомнил о кокаине в посольстве.
Пазл сложился!
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25.12.2020 14:26
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