Італія отримала першу партію вакцини проти COVID-19

Влада Італії доставила в п'ятницю в країну перші партії вакцини проти COVID-19. Процес вакцинації в країні розпочнеться 27 грудня.

Про це повідомляє газета "Коррьере делла сера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Партія з приблизно 10 тис. доз вакцини від компаній Pfizer і BioNTech прибула до Риму з Бельгії. Найближчими днями в країну завезуть ще кілька партій цього препарату, а 27 грудня в Італії, одночасно з іншими країнами ЄС, почнуть вакцинувати населення.

Газета зазначає, що розвозити вакцину по Апеннінах будуть на 11 літаках, 73 вертольотах, 360 вантажівках. Охорону цих вантажів забезпечуватимуть військовослужбовці.

В Італії нині діють жорсткі обмежувальні заходи, покликані сповільнити поширення коронавірусної інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада отримала першу партію вакцини Moderna, - Трюдо