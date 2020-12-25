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Новости Коронавирус и карантин
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Италия получила первую партию вакцины от COVID-19

Италия получила первую партию вакцины от COVID-19

Власти Италии доставили в пятницу в страну первые партии вакцины от COVID-19. Процесс вакцинации в стране начнется 27 декабря.

Об этом сообщает газета "Коррьере делла сера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Партия из примерно 10 тыс. доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Рим из Бельгии. В ближайшие дни в страну завезут еще несколько партий этого препарата, а 27 декабря в Италии, одновременно с другими странами ЕС, начнут вакцинировать население.

Газета отмечает, что развозить вакцину по Апеннинам будут на 11 самолетах, 73 вертолетах, 360 грузовиках. Охрану этих грузов будут обеспечивать военнослужащие.

В Италии в настоящее время действуют жесткие ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции.

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вакцина (3815) Италия (1645) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вы пишите неправду.
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25.12.2020 14:21
+4
Мы не будем толкаться в первых рядах, гордо возьмем последними.
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25.12.2020 14:11
+4
В Орде ссутся кипятком - в Аргентину привезли вакцину Спутник..
С какого перепуга Аргентина вдруг решила закупить вакцину у Орды - подумал я.
А потом вспомнил о кокаине в посольстве.
Пазл сложился!
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25.12.2020 14:26
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