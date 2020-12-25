Италия получила первую партию вакцины от COVID-19

Власти Италии доставили в пятницу в страну первые партии вакцины от COVID-19. Процесс вакцинации в стране начнется 27 декабря.

Об этом сообщает газета "Коррьере делла сера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Партия из примерно 10 тыс. доз вакцины от компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Рим из Бельгии. В ближайшие дни в страну завезут еще несколько партий этого препарата, а 27 декабря в Италии, одновременно с другими странами ЕС, начнут вакцинировать население.

Газета отмечает, что развозить вакцину по Апеннинам будут на 11 самолетах, 73 вертолетах, 360 грузовиках. Охрану этих грузов будут обеспечивать военнослужащие.

В Италии в настоящее время действуют жесткие ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции.

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