1 233 10

За две недели нового года в Киеве родились 682 ребенка, - Кличко

С начала года в Киеве родились 682 младенца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"С начала этого года - почти за две недели - в столице родились 682 младенца. Из них: 358 мальчиков и 324 девочки. В частности, 9 двойняшек", - сообщил мэр Киева.

Он также отметил, что с 1 января 2021 в Киеве поженились 258 пар, а расстались 78 семей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янык, Зеленский, Луна и Золушка: в Минюсте рассказали, как украинцы называли детей в 2020 году

"Понимайте и поддерживайте друг друга, потому что в сложные времена главная наша опора - это наша семья, наши родные и близкие. Поэтому берегите их!" - отметил Кличко.

+2
Именно этой информации все ждут от мэра столицы. Можно было еще прогноз погоды рассказать.
13.01.2021 13:23 Ответить
13.01.2021 13:23 Ответить
+1
Оно и понятно, контрацептивы же запретили вместе с носками и батарейками
13.01.2021 12:31 Ответить
13.01.2021 12:31 Ответить
+1
на многомиллионный город не очень то и много
13.01.2021 13:17 Ответить
13.01.2021 13:17 Ответить
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
13.01.2021 12:23 Ответить
13.01.2021 12:23 Ответить
Оно и понятно, контрацептивы же запретили вместе с носками и батарейками
13.01.2021 12:31 Ответить
13.01.2021 12:31 Ответить
Виталий уже в Госкомстате работает?
13.01.2021 13:11 Ответить
13.01.2021 13:11 Ответить
Это Виталя тонко намекает, шо в этом количестве новорожденных он принимал активное участие.
13.01.2021 14:43 Ответить
13.01.2021 14:43 Ответить
на многомиллионный город не очень то и много
13.01.2021 13:17 Ответить
13.01.2021 13:17 Ответить
Раньше хоть и жителей было меньше, но рождались 100+ детей в день)
13.01.2021 17:11 Ответить
13.01.2021 17:11 Ответить
Именно этой информации все ждут от мэра столицы. Можно было еще прогноз погоды рассказать.
13.01.2021 13:23 Ответить
13.01.2021 13:23 Ответить
ах-ая новость, а сколько в сортирах вокзальных посрать сходили?
13.01.2021 13:25 Ответить
13.01.2021 13:25 Ответить
Нехай ростуть здоровими і щасливими наші дітки 😊
13.01.2021 14:17 Ответить
13.01.2021 14:17 Ответить
 
 