За две недели нового года в Киеве родились 682 ребенка, - Кличко

С начала года в Киеве родились 682 младенца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"С начала этого года - почти за две недели - в столице родились 682 младенца. Из них: 358 мальчиков и 324 девочки. В частности, 9 двойняшек", - сообщил мэр Киева.

Он также отметил, что с 1 января 2021 в Киеве поженились 258 пар, а расстались 78 семей.

"Понимайте и поддерживайте друг друга, потому что в сложные времена главная наша опора - это наша семья, наши родные и близкие. Поэтому берегите их!" - отметил Кличко.