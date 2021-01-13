1 233 10
За две недели нового года в Киеве родились 682 ребенка, - Кличко
С начала года в Киеве родились 682 младенца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"С начала этого года - почти за две недели - в столице родились 682 младенца. Из них: 358 мальчиков и 324 девочки. В частности, 9 двойняшек", - сообщил мэр Киева.
Он также отметил, что с 1 января 2021 в Киеве поженились 258 пар, а расстались 78 семей.
"Понимайте и поддерживайте друг друга, потому что в сложные времена главная наша опора - это наша семья, наши родные и близкие. Поэтому берегите их!" - отметил Кличко.
Топ комментарии
+2 Vladimir T #345501
показать весь комментарий13.01.2021 13:23 Ответить Ссылка
+1 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.01.2021 12:31 Ответить Ссылка
+1 Оружейный барон
показать весь комментарий13.01.2021 13:17 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Ptyburdukov
показать весь комментарий13.01.2021 12:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.01.2021 12:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
валера цыб
показать весь комментарий13.01.2021 13:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Бабич #435094
показать весь комментарий13.01.2021 14:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Оружейный барон
показать весь комментарий13.01.2021 13:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
aleks rezia
показать весь комментарий13.01.2021 17:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vladimir T #345501
показать весь комментарий13.01.2021 13:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
селена гомес
показать весь комментарий13.01.2021 13:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Amber
показать весь комментарий13.01.2021 14:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль